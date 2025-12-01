Ein Buch, das Debatten entfacht: ‚Zeitreise durch Absurdistan‘ beleuchtet die Post-Corona-Jahre satirisch

Die neue Satire von Journalist Klaus Müller wirft einen scharfzüngigen Blick auf zweieinhalb Jahre politischer und medialer Entwicklungen nach Corona. Unterstützt durch Vorworte prominenter Stimmen wie Peter Hahne, Kay Ray, Marco Rima und Serge Menga zeigt das Werk, warum viele Menschen das Vertrauen in etablierte Parteien und klassische Medien verlieren.

Dieses Buch dürfte für Wirbel sorgen

»Zeitreise durch Absurdistan – Eine satirische Chronologie des politischen und medialen Irrsinns in den Post-Corona-Jahren« von Autor Klaus Müller wirft einen Blick zurück auf die vergangenen zweieinhalb Jahre und zeigt anhand von zahlreichen Beispielen auf, warum sich immer mehr Menschen von den Altparteien und den Medien, insbesondere vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, abwenden. Niemand Geringeres als TV-Legende und Bestsellerautor Peter Hahne, die Entertainer Kay Ray und Marco Rima, sowie Politaktivist Serge Menga steuerten Vorworte zu diesem Werk bei.

Die Leser erwartet Satire pur

Dieses Buch enthält verstörende Absurditäten, unfassbare Verrücktheiten, kranken Irrsinn, ganz viel Humor, ja, auch Sarkasmus, Ironie und Zynismus, zudem massive Kritik am Altparteienkartell »Unsere Demokratie™«, am Team »Die Wissenschaft™«, am zwangsfinanzierten ÖRR und den gleichgeschalteten Systemmedien sowie all deren Protagonisten.

Journalist Klaus Müller nimmt den Leser mit auf eine zweieinhalbjährige Zeitreise, die im April 2023 beginnt und einem in amüsanter Art und Weise vor Augen führt, wie irrwitzig Politik und Medien auch nach Corona bis heute agieren. Vielen Menschen ist längst bewusst: Wir leben in einer Freiluftpsychiatrie. Für alle anderen, die immer noch »Tagesschau« und »heute« gucken, könnte dieses Buch ein Augenöffner sein. Willkommen in Absurdistan, ehemals auch bekannt als Bundesrepublik Deutschland!

Über den Autor

Klaus Müller, Jahrgang 1972, ist gelernter Industriekaufmann, doch die zweieinhalbjährige Ausbildung, die er im selben Unternehmen, Mannesmann-Meer in Mönchengladbach, wie einst Fußball-Legende Günter Netzer absolvierte, ist ebenso vergeudet wie das darauffolgende Wirtschaftsstudium, das er gerade noch rechtzeitig abbricht. Denn Zahlen sind schon damals nicht seine Welt, Worte dagegen umso mehr.

Der Mitarbeit bei einer Schülerzeitung folgen bald erste Aktivitäten als freier Mitarbeiter in den Sportredaktionen regionaler Tageszeitungen und diverser Fachzeitschriften, ehe er seine erste Station als Sportredakteur (Bauer Verlag) antritt: Klaus Müller trifft nationale und internationale Sportgrößen, berichtet aus Europa, Südamerika und Afrika. Nach drei Jahren Wechsel des Ressorts: Als People-Redakteur (Axel Springer Verlag) interviewt er nationale und internationale Pop- und Rockstars sowie namhafte Schauspieler. Seit 2008 ist er als freier Journalist tätig – zunächst weiterhin im Unterhaltungsressort. Die Bandbreite seiner Interviewpartner: Von Volksmusik bis Heavy Metal, von »GZSZ« bis Hollywood. Zu den Abnehmern seiner Artikel zählen Zeitungen und Magazine der großen Verlage. Doch dann kommt das Jahr 2020: Der große Aufwachmoment! Plötzlich ist alles anders. Die Tätigkeiten für die Altmedien werden sukzessive reduziert. Fortan beschäftigt sich Klaus Müller (notgedrungen) mit dem politischen und medialen Irrsinn im Land, der auch nach Corona nicht abebbt, weshalb der Niederrheiner ab Frühjahr 2023 alles aufschreibt und entsprechend kommentiert.

Details zum Buch

»Zeitreise durch Absurdistan – Eine satirische Chronologie des politischen und medialen Irrsinns in den Post-Corona-Jahren« (ISBN: 978-3-384-72662-9, Softcover, 376 Seiten, 24,90 Euro) ist ab sofort erhältlich im Shop von tredition: https://shop.tredition.com/booktitle/Zeitreise_durch_Absurdistan/W-918-368-984

Ab dem 9. Dezember ist das Buch auch auf sämtlichen großen Plattformen (z.B. Amazon, Thalia, Hugendubel) zu bekommen, bereits jetzt vorbestellbar und könnte somit auch noch rechtzeitig als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum liegen. Nachfolgend die Links von Amazon und Thalia:

Diese Meldung ist bei Nennung des Buches »Zeitreise durch Absurdistan – Eine satirische Chronologie des politischen und medialen Irrsinns in den Post-Corona-Jahren« zur Veröffentlichung frei.

Wenn Sie weitere Informationen oder ein Interview mit dem Autor wünschen, wenden Sie sich bitte per Mail an: kmueller0872@aol.com

Pressekontakt:

Klaus Müller

c/o Autorenglück #11904

Albert-Einstein-Straße 47

02977 Hoyerswerda

Kurzzusammenfassung:

„Zeitreise durch Absurdistan – Eine satirische Chronologie des politischen und medialen Irrsinns in den Post-Corona-Jahren“ begleitet die Leser über zweieinhalb Jahre politischer und medialer Debatten nach Corona – pointiert, bissig und provokant. Journalist Klaus Müller dokumentiert anhand zahlreicher Episoden, warum sich viele Menschen von etablierten Parteien und klassischen Medien abwenden, und kommentiert deren Agieren mit Satire, Ironie und scharfer Systemkritik. Unterstützt wird das Buch durch Vorworte von TV-Legende Peter Hahne, den Entertainern Kay Ray und Marco Rima sowie Politaktivist Serge Menga, die den Ton zwischen humorvoller Überzeichnung und ernstem Warnsignal zusätzlich schärfen. Entstanden ist ein satirisches Zeitdokument, das zum Widerspruch einlädt, Debatten anstößt und als möglicher „Augenöffner“ für das eigene Medien- und Politikverständnis gedacht ist.

Originalinhalt von Klaus Müller, veröffentlicht unter dem Titel „Mit Vorworten von Kay Ray, Marco Rima, Peter Hahne und Serge Menga: »Zeitreise durch Absurdistan – eine satirische Chronologie des politischen und medialen Irrsinns in den Post-Corona-Jahren« von Klaus Müller ist ab sofort erhältlich„, übermittelt durch Prnews24.com

Copyright Bild: https://buchcover.design