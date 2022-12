Ein eigener Onlineshop für ein kleines Budget mit Woocommerce

Die Ausweitung eines Geschäfts auf regionale und überregionale Kunden ermöglicht es einzelnen Anbietern, die Energiekrise leichter zu bewältigen und neue Marktchancen zu öffnen. Auch das Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen im Internet ist möglich. Einige E-Commerce-Warensysteme bringen zusätzlich eine hohe Kostenlawine mit sich. Für das Hosten oder Erweitern jedes Systems, für das Sie sich entscheiden, sind zusätzliche Ausgaben erforderlich. Hinzu kommen hohe Anschaffungskosten. Woocommerce geht hier andere Wege und ermöglicht auch den Einstieg mit einem sehr kleinen Budget für einen Onlineshop.

Viele Websites bieten ihre Dienste über das System Woocommerce an, das im deutschsprachigen Raum meist übersehen wird. Woocommerce funktioniert auf dem CMS-System WordPress und ist eine kostenlose Erweiterung, die Benutzer nur schwer verwenden können. Viele Nutzer finden das System zu komplex und beschäftigen sich daher nichts damit.

Die Werbeagentur von Erfolgreich4you hat Erfahrung mit Projekten jeder Größe, von klein bis groß. Die Mitarbeiter von Erfolgreich4you verfügen über das nötige Know-how, um jedes Projekt fachgerecht umzusetzen, von der Gestaltung einer Storefront bis hin zur Erstellung der Inhalte. Dies ist notwendig, damit jedes Unternehmen erfolgreich sein kann – und Google, Facebook, Instagram und andere Social-Media-Plattformen müssen in alle Bemühungen zur Suchmaschinenoptimierung einbezogen werden. Die Agentur optimiert Ihre Inhalte und Bilder, um sie wirkungsvoll darzustellen. Sie konfigurieren Ihr Social-Media-Marketing und legen die passenden Produktgrößen über die integrierten Social-Media-Portale des Systems in das Warenkorbsystem.

Die Agentur Erfolgreich4you erstellt einen Onlineshop ohne Abmahnung. Die Agentur bindet die notwendigen rechtlichen Seiten zum Betreiben eines Online-Shops in ihren Service ein. Kunden können in einem Woocommerce-Shop aus mehreren Zahlungsmethoden und Dutzenden bis Hunderten von Artikeln wählen. Zu den kostenpflichtigen Erweiterungen des Shops gehören Plugins mit zusätzlichen Funktionen, die den Kunden Top-Rankings in Suchmaschinen bescheren.

Dank der Werbeagentur Erfolgreich4you können Sie ein kostenloses WordPress Woocommerce-Plugin in eine profitable Verkaufsmaschine verwandeln, indem Sie mit einem Werbeunternehmen zusammenarbeiten. Diese Software bietet viele zusätzliche Funktionen, wie das Erstellen von Sonderangeboten, Rabatten und Coupons, Produktbewertungen, Mitgliedschaften, Abonnements, Gastbestellungen und Upsells. Die App bietet Zugriff auf verschiedene Vorlagen für verschiedene Länder und Regionen. Jede Vorlage enthält Informationen, die an das Land oder die Region angepasst werden müssen, einschließlich Richtlinien zu Versand, Stornierung und allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ein weiteres Feature ist die Statistikfunktion der App, die Auskunft über Lagerbestände, durchschnittliche Tagesumsätze und Umsätze gibt.

Mit dem WooCommerce Stores-Plugin haben Benutzer Zugriff auf eine Vielzahl von E-Commerce-Tools, die direkt in das WordPress-Website-Framework integriert sind. Die Verwaltung kann direkt im WordPress-Adminbereich erfolgen, sodass keine zusätzliche Software erforderlich ist. Darüber hinaus ist dieses Plugin sehr flexibel und einfach zu bedienen und bietet Betreiber die volle Kontrolle über den Site-Administrator.

Die besten WordPress-Themes verwenden das WooCommerce-Plugin, um ihnen dabei zu helfen, Verkäufe und Traffic zu integrieren. Weltweit ist Woocommerce das meist verwendete Onlineshopping System.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Grafikdesign, PR-Marketing und Bürodienstleistungen anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse.

