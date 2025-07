Ehe über Grenzen hinweg: Die Unterstützung von Linguation für internationale Paare

Paare, die in verschiedenen Ländern heiraten, finden in Linguation einen zuverlässigen Partner für beglaubigte Übersetzungen. Mit einem modernen, digitalen Ansatz sorgt das Unternehmen dafür, dass alle notwendigen Dokumente schnell und sicher übersetzt werden. So wird der Weg zur international anerkannten Ehe geebnet.

Heiratswillige Paare profitieren von schnellem Online-Service für amtlich anerkannte Übersetzungen

Dokumente für die Heirat im In- und Ausland einfach online übersetzen lassen

Heiraten über Ländergrenzen hinweg bringt organisatorische Herausforderungen mit sich – vor allem in Bezug auf amtliche Unterlagen. Linguation, das Münchner Übersetzungsbüro für beglaubigte Übersetzungen, bietet Paaren eine einfache Lösung: Alle notwendigen Dokumente für die Eheschließung können digital hochgeladen und offiziell beglaubigt übersetzt werden – schnell, sicher und ohne Behördengänge.

Beglaubigte Übersetzungen für Standesamt, Botschaft & Co.

Egal ob Geburtsurkunde, Meldebescheinigung, Ehefähigkeitszeugnis oder Scheidungsurteil: Für die standesamtliche Trauung im In- oder Ausland fordern Behörden meist eine beglaubigte Übersetzung. Linguation arbeitet ausschließlich mit gerichtlich vereidigten Übersetzern und garantiert rechtsgültige Übersetzungen, die bei deutschen und internationalen Behörden anerkannt sind.

Komplett digital und weltweit nutzbar

Der gesamte Prozess ist online möglich – von der Angebotserstellung bis zur Lieferung der beglaubigten Übersetzung. Auf Wunsch erhalten Kunden neben dem digitalen Scan auch eine postalische Zustellung im Original. Damit ist der Service besonders praktisch für Paare, die im Ausland leben oder ihre Trauung außerhalb Deutschlands planen.

Über Linguation

Linguation ist ein auf beglaubigte Übersetzungen spezialisiertes Übersetzungsbüro mit Sitz in München. Seit 2019 unterstützt das Unternehmen Privatpersonen bei amtlich anerkannten Übersetzungen – etwa für Heirat, Aufenthalt, Studium oder Beruf. Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Qualität und digitale Prozesse zählt Linguation zu den innovativsten Übersetzungsplattformen im deutschsprachigen Raum.

Pressekontakt:

Linguation e.K

Mustafa Ünal

44 80331 München

Kontakt

Service-Hotline: 089 370 400 44

E-Mail: info@linguation.com

Web: https://www.linguation.com/

Copyright Bild: Linguation eK

Kurzzusammenfassung

Linguation erleichtert internationalen Paaren die Heirat über Ländergrenzen hinweg durch einen vollständig digitalen Übersetzungsservice für amtlich anerkannte Heiratsdokumente. Mit vereidigten Übersetzern, schneller Bearbeitung und weltweiter Gültigkeit bietet das Münchner Übersetzungsbüro eine praktische Lösung für die rechtssichere Kommunikation mit Behörden – ganz ohne Behördengänge.

Originalinhalt von Daniela Engels, veröffentlicht unter dem Titel „Linguation vereinfacht beglaubigte Übersetzungen für internationale Eheschließungen„, übermittelt durch Prnews24.com