Effizient im Home Office mit iPad und Smartphone

Mit Bluetooth-Tastaturen, leistungsstarken Ladelösungen und einem hochwertigen Wireless ANC-Kopfhörer liefert ZAGG sinnvolles Zubehör für den Arbeitstag

Shannon, Irland im April 2020 – Mit ausgewählten Accessoires können iPad und Smartphone als kostengünstige Alternative zu Laptop und Co. eingesetzt werden – auch am heimischen Arbeitsplatz. Das Unternehmen ZAGG (NASDAQ:ZAGG), ein weltweit führender Anbieter von mobilem Zubehör, bietet unter dem eigenen Label sowie mit den Marken mophie und IFROGZ Bluetooth-Tastaturen, Akku-Cases, Power-Management-, Qi-Ladelösungen und einem Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung ein sinnvolles Equipment fürs Home Office an. Mit den qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Produkten können Unternehmen ihre Mitarbeiter kostengünstig ausstatten – ohne zusätzliche Investitionen in komplette PC- oder Telefonkonferenzsysteme.

So ermöglichen ergonomische Tastaturen auch längere Schreibarbeiten beispielsweise am iPad und Kopfhörer mit optimaler Audioqualität den störungsfreien Austausch mit Kunden und Partnern. Auch platzsparende Ladelösungen und leistungsstarke Akku-Packs erleichtern den Arbeitsalltag. ZAGG bietet mit seinen Marken genau dafür das passende Zubehör.

ZAGG Bluetooth-Keyboard Slim Book Go

Dank seiner Funktionalitäten kann das iPad wie ein Notebook eingesetzt werden. So lassen sich auch Präsentationen und längere Textdokumente problemlos anfertigen, besonders beim Einsatz des Bluetooth-Keyboards Slim Boom Go von ZAGG. Das Modell ist sowohl für das iPad Pro 12.9” als auch für die 11-Zoll-Variante erhältlich. Die Multi-Pairing-Option ermöglicht es, sich gleichzeitig mit zwei Geräten zu verbinden und augenblicklich zwischen diesen umzuschalten. Hintergrundbeleuchtete Tastaturen im Laptop-Stil garantieren einfaches und komfortables Tippen und verbessern den Workflow. Der Apple Pencil findet in der dafür vorgesehenen Halterung seinen Platz. Die Schutzhülle und das Keyboard können einfach abgenommen werden. ZAGG führt zudem Bluetooth-Keyboards für das iPad 10.2” und iPad 9.7” im Programm.

mophie: Clevere Akku-Packs und platzsparende Qi-Ladelösungen

Ist der der Smartphone-Akku während einer langen Telefonkonferenz am Limit, kann er mit den Lösungen von mophie schnell wieder aufgeladen werden. Eine Variante ist das Juice Pack (erhältlich für iPhone und die Samsung Galaxy-Reihe) sowie die verschiedenen Powerbanks der powerstation-Serie. Diese sind in zahlreichen Kapazitäten (bis 20.000 mAh) und Ausführungen erhältlich und stellen die Energieversorgung und die damit verbundene Produktivität wieder sicher. Mit dem Akku-Case mophie Juice Pack Access kann die Akkulaufzeit des iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max per Knopfdruck auf bis zu 20 Stunden verlängert werden. Platzsparende Qi-Ladelösungen bietet mophie mit der Dual Wireless Ladestation sowie der 3-1-Wireless Ladestation an. Erstere lädt jedes kompatible iPhone und die AirPods schnell und effizient auf. Ein zusätzlicher USB-A-Anschluss ermöglicht das gleichzeitige Aufladen eines dritten USB-Devices, wie beispielsweise einer Apple Watch. Die 3-1-Wireless Ladestation verfügt darüber hinaus über ein Ablagefach für die AirPods sowie einen integrierten Ständer für die Uhr, der diese im idealen Winkel für den Weckermodus hält. Die Geräte werden bei Kontakt mit einer Leistung von 7,5 Watt Strom geladen.

IFROGZ AIRTIME VIBE: Aktive Geräuschunterdrückung für stressfreie Telefonkonferenzen

Gerade wenn man nicht alleine zu Hause ist, aber trotzdem in Ruhe arbeiten muss, sind Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) Gold wert. Der neue Over-Ear-Kopfhörer IFROGZ AIRTIME VIBE reduziert auf Knopfdruck Umgebungsgeräusche um 20 Dezibel und verbessert so das Hörerlebnis bei lauter Umgebung. Die Akkulaufzeit von 30 Stunden (25 Stunden im ANC-Modus) und das integrierte Mikrofon ermöglichen störungsfreie Telefonate. Die komfortable Passform beugt zusätzlich der Ermüdung der Ohren vor.

Verfügbarkeit:

Sämtliche Produkte sind unter https://www.zagg.com/de_eu/ verfügbar.

Über ZAGG Inc.

ZAGG Inc (NASDAQ:ZAGG) ist ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG®, mophie®, InvisibleShield®, BRAVEN®, Gear4® und IFROGZ® erhältlich ist. ZAGG hat Niederlassungen in den USA, Irland und China. ZAGG Produkte sind weltweit erhältlich und können bei führenden Händlern wie Best Buy, Verizon, AT&T, Sprint, Walmart, Target, Walgreens und Amazon.com gefunden werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

