eBrain präsentiert auf der boe international 2026 das erste AI-centric Guest-Management-System

KI-Guide Emily, automatisierte Workflows und neue Analysefunktionen revolutionieren das Teilnehmermanagement

Berlin, Dezember 2025 – Auf der Fachmesse boe international (14.-15. Januar 2026) zeigt eBrain, wie sich Teilnehmermanagement vollständig neu denken lässt. Als derzeit einziges AI-centric Guest-Management-System baut eBrain den gesamten Prozess von Registrierung, Kommunikation und Auswertung konsequent um Künstliche Intelligenz herum auf und stellt in Dortmund mehrere Module vor, die Eventprozesse radikal vereinfachen und beschleunigen.

Im Mittelpunkt steht „Emily“, der neue KI-Guide von eBrain. „Emily“ kombiniert einen leistungsfähigen KI-Chatbot mit einem System spezialisierter KI-Agenten und wird damit zur virtuellen Projektmanagerin. Emily beantwortet nicht nur Fragen, sondern setzt auf Wunsch direkt Maßnahmen im System um – von der Anpassung von Einstellungen bis zur Steuerung von Teilnehmersegmenten.

„Mit ‚Emily‘ steuern Teams ihren Event im Dialog und erhalten sofort Antworten und dazu passende Aktionen auf ihre Fragen“, sagt Jan Neumann, Geschäftsführer von eBrain. „So wird aus einem datenintensiven, fehleranfälligen Prozess ein effizienter, dialogbasierter Workflow.“

Von Excel-Tabellen zu: „Emily, wie ist der aktuelle Stand?“

Bisher prägten Exporte, manuelle Abgleiche und zeitaufwendige Prüfprozesse das Attendee Management. Mit eBrain genügt künftig ein Dialog. Emily liefert aktuelle Kennzahlen zu Anmeldungen, Zielgruppen, No-Show-Raten oder Kapazitäten und kann gleichzeitig operative Schritte direkt auslösen. Entscheidungen werden so in Echtzeit möglich.

Neu: Vollautomatischer Survey-Generator und smarte Reportings

Als weitere Innovation präsentiert eBrain den neuen Survey-Generator, der anhand weniger Eckdaten vollständige Umfragen für alle Eventphasen erstellt – inklusive Versand, Tracking, Auswertung und Reporting.

Vorkonfigurierte Reportings lassen sich automatisiert zu definierten Zeitpunkten zustellen.

Spontane Auswertungen sind jederzeit möglich, etwa zur Frage: „Wie wurde die Breakout-Session bewertet?“

Registration Wizard: Events erstellen ohne Expertenwissen

Der dazugehörige Registration Wizard von eBrain führt Eventplaner Schritt für Schritt durch alle relevanten Einstellungen und ermöglicht es auch weniger erfahrenen Teammitgliedern, komplexe Veranstaltungen sicher einzurichten und zu administrieren. Das entlastet Projektmanager und sorgt für konsistente Datenqualität.

Communication Center: Ein Cockpit für alle Touchpoints

Im Communication Center bündelt eBrain sämtliche Kommunikationsprozesse – von Einladungen über Reminder bis hin zu Serviceinformationen. In Verbindung mit „Emily“ entsteht ein zentrales Steuerungsmodul, das Planung, Kommunikation, tägliches Reporting und Post-Event-Analyse nahtlos verbindet.

„Guest Management der Zukunft wird nicht mehr über Masken und Menüs gesteuert, sondern über Sprache“, so Jan Neumann. „Mit unserem AI-centric Ansatz zeigen wir auf der BOE 2026, wie Eventteams schon heute mit KI intuitiver, schneller und strategisch klüger arbeiten.“

Live-Test auf der boe international 2026

eBrain präsentiert „Emily“, den Survey-Generator, das Communication Center, den Registration Wizard und weitere Module am 14. und 15. Januar live auf der boe 2026 in Dortmund. Besucherinnen und Besucher können die Features vor Ort testen und typische Szenarien aus Agentur- und Corporate-Workflows direkt ausprobieren.

eBrain Technology Group GmbH

Die eBrain Technology Group GmbH ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung modernster Technologien spezialisiert hat und die erste KI-gestützte Event-Management-Software präsentiert. eBrain gestaltet Prozesse intelligenter, schneller und effizienter. Selbstlernende Algorithmen passen sich den Bedürfnissen an, automatisieren komplexe Aufgaben und optimieren Arbeitsabläufe, um Zeit und Mühe zu sparen. Gleichzeitig identifiziert die Echtzeit-Datenanalyse Trends und bietet umsetzbare Empfehlungen, die mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse liefern.

