EAMKON2020 – Enterprise Architecture Management Konferenz (EAM)

Mit EAM Digitalisierung und Agilität als Wettbewerbsvorteil nutzen – Transformation mit EA vorantreiben – EAM im Wandel

EAMKON vom 16.-18 Juni 2020 in Stuttgart ist: DAS Treffen für Alle die sich mit den Themen Enterprise Architecture Management (EAM), Digitalisierung und Transformation beschäftigen. Prof. Dr. Florian Matthes, TU München, hat wieder die Leitung der EAMKO2020 inne und hält einen Vortrag zum Thema “Blockchain-basierte Systemarchitekturen”. Bei der 14. EAMKON profitieren Sie von mehr als 23 Vorträgen aus der Praxis, fünf praxisnahe Workshops rund um das Thema Enterprise Architecture Management (EAM), drei EAMeetUPs, mehr als 150 Teilnehmer, die führenden Hersteller und Beratungshäuser zum Thema Enterprise Architecture Management vor Ort sowie eine großzügige Location, machen diese Konferenz zu DER Informationsplattform für WISSEN, NETZWERK und BUSINESS rund um das Thema Unternehmensarchitektur.

Die heutige Herausforderung in der IT besteht darin, Unternehmen so zu gestalten, dass strukturelle und disruptive Veränderungen berücksichtigt werden, bei nahtloser Aufrechterhaltung des Betriebs ohne große Umbauprojekte. Dabei hat EAM mittlerweile in vielen großen Unternehmen einen festen Platz als Managementdisziplin. Auch der Mittelstand hat erkannt, dass die komplexe IT-Welt und die Businessbereiche interagieren müssen, um das Unternehmen erfolgreich zu machen.

Die digitale Transformation erfordert eine radikale Verschiebung in der gesamten Wertschöpfungskette. EAM beschleunigt die digitale Transformation, neue Kundenanforderungen benötigen neue Prozesse und Strukturen, dafür muss ein ganzheitlicher Enterprise Architecture-Ansatz entwickelt werden. Wie geht ein Unternehmen in neuen agilen Welten mit Architekturdokumentation und Automatisierung für das Business um?

Folgende Unternehmen berichten aus der Praxis:

ABB AG, ALDI International Services GmbH & Co. oHG, Allianz AG, Daimler AG, Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Leasing AG, Deutsche Post DHL SE, Diehl Stiftung & Co. KG, E.ON AG, Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Google Deutschland GmbH, MediaMarktSaturn Technology, Miele & Cie.KG, Nord/LB, Netze BW GmbH, OMV AG, Philips, Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG, Wieland Werke

Themenhighlights

-EAM wirksam und effektiv in das Unternehmen einbringen!

-Produktorientierung in der Architektur

-Business Architecture als Enabler für Digitalisierung

-Die Rolle der Architecture Governance in Zeiten der Transformation

-Steigerung des Mehrwertes und der Relevanz einer EA-Abteilung

-API-Management: Beeinflussung der Architekturentscheidung

-IT- Transformation muss Innovation einbeziehen – wo bleibt Kosteneffizienz und Standardisierung?

-Enterprise Architecture in einer dynamischen Zeit gut gelebt und gesteuert – wie geht das?

-Veränderungen im EAM durch neue Technologien wie AI/ Machine Learning

-EAM und innovative Projekte – wie geht das miteinander?

-Passen EA und schlanke agile Methoden zusammen?

-Wie unterstützen Enterprise Architecture Manger bzw. EA-Teams neue digitale Geschäfts- und Betriebsmodelle?

-Durch Enterprise Architecture unmittelbare Business Effekte erzielen

Vertiefendes Enterprise Architecture Management Wissen gibt es am 16. Juni 2020 in fünf Workshops zu den Themen:

-Enterprise Architecture Management (EAM) – Grundlagen für die Praxis

-EAM mit TOGAF und ArchiMate – so gelingt die schlanke Etablierung

-Digitalisierung/Agilität/Innovation – Ariadnes Faden zur Enterprise Architektur

-Agile Transformation, Digitalisierung, Technologie Transformation und EAM – Ansatz und Praxisbeispiel

-Agil im Architekturbüro Praxis-Workshop: Architekturmanagement als Service

Wir freuen uns, dass die führenden Anbieter aus dem Enterprise Architecture Management Umfeld u.a. BIZZdesing BV, BOC Gruppe, CTI Consulting GmbH, Finius GmbH, ITM Beratungsgesellschaft mbH, HiSolutions AG, LeanIX GmbH, Novatec Consulting GmbH, Papyrus Software, Scape Consulting GmbH. Software AG vor Ort sind und mit Live-Demos und für Fragen zur Verfügung stehen.

Der EAMKON zeigt auf, wie unterschiedliche EA-Ansätze eine maximale Wirkung auf die Unternehmensleistung erzielen und wie Enterprise Architecture Management (EAM) aktuelle und aufkommende Trends u.a. Internet of Things (IoT), Digitalisierung und Enterprise Data Management in einen echten Business Wert verwandelt.

Durch branchenübergreifende Praxisberichte bietet die Veranstaltung eine Zusammenfassung der neuesten Lösungsansätze und Trends für ein effizientes Enterprise Architecture Management. Die EAMKON vermittelt Wissen, das Sie direkt im Anschluss der Konferenz in Ihrem Unternehmen umsetzen – Wissen rund um die Themen:

-EAM

-Enterprise Architecture Management

-Enterprise-Analytics-Ansätze

-Blockchain-basierte Systemarchitekturen

-Smart-Contracts-Plattformen

-Business Architecture

-Unternehmensarchitektur

-IT-Infrastruktur

-IT-Transformation

-Enterprise Architect

-Geschäftsarchitektur

-RPA Potentiale für die Transformation der Unternehmens-IT

-Referenzarchitekturen und -Patterns

-Architecture Governance

-EA und Innovationsmanagement

-Digitalisierung

-Architekturmanagement in skalierten agilen Organisationen

-SAP-Ecosystem im Architekturmanagement

-Mit API Management zur schlanken Unternehmensarchitektur

-Blockchain basierte Geschäftsökosysteme

– EAM Framework

Die NetAcad GmbH mit Sitz in Tübingen stellt eine Wissens- und Netzwerkplattformen in Form von Kongressen, Seminaren und Inhouse Schulungen für das Management bereit, um aktuelle und zukünftige Trendthemen und -technologien aufzugreifen. Durch praxisnahe Recherche und die qualifizierte Zusammensetzung unserer Referenten und Moderatoren aus Wirtschaft und Wissenschaft gewinnen Führungskräfte auf Veranstaltungen der NETACAD die Möglichkeit, Ihr Business-Wissen sowie Ihr Netzwerk zu erweitern.

Firmenkontakt

NetAcad GmbH

Sandra Ebinger

Hauffstraße 20

72074 Tübingen

070715492802

presse@net-acad.de

http://net-acad.de

Pressekontakt

NetAcad GmbH

Beate Tancredi

Hauffstr. 20 Die NetAca

72074 Tübingen

070715492802

presse@net-acad.de

http://net-acad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.