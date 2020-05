E.DIS: Neues Vorstandsmitglied beim Energiedienstleister

Daniela Zieglmayer wechselt aus Chemnitz nach Brandenburg. Weitere Informationen zu Stromnetzen, Gasnetzen und Energiewende bei E.DIS: www.e-dis.de.

Fürstenwalde/Spree. Zum 1. Juni 2020 tritt Daniela Zieglmayer in den Vorstand des Energiedienstleisters E.DIS AG ein, der in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg aktiv ist. Sie wird zum 1. Juli 2020 das Vorstandsressort Personal von Dr. Andreas Reichel übernehmen, der sein Mandat zum 30. Juni niederlegt, den Energiedienstleister E.DIS auf eigenen Wunsch verlässt und später eine neue Aufgabe als Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor bei der STEAG übernimmt. Mit der neuen Personalie wird der Vorstand des Energiedienstleisters E.DIS weiblicher. E.DIS informiert über Netzstabilität, Erneuerbare Energien und den Betrieb der Strom- und Gasnetze unter www.e-dis.de

Die künftige Vorständin des Energiedienstleisters E.DIS sagt zu ihrem Wechsel nach Brandenburg: “Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die damit verbundene Verantwortung. Das ist für mich eine große Chance, meine langjährigen Erfahrungen in der Energiebranche in ein Unternehmen einzubringen, das die Energiewende täglich erfolgreich meistert”. Wer sich weitergehend über den Wechsel von Daniela Zieglmayer zum Energiedienstleister E.DIS und ihre zukünftige Tätigkeit für die Belegschaft in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg informieren möchte, klickt auf https://www.energie.de/ew/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/daniela-zieglmayer-wechselt-in-edis-vorstand-20201079/

Daniela Zieglmayer, neue Personalvorständin des Energiedienstleisters E.DIS, arbeitet seit 2004 in verantwortlichen Positionen bei der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), einem der größten ostdeutschen Energiedienstleister mit Sitz in Chemnitz. Dort war sie zuletzt als Personalleiterin tätig und leitete außerdem als Geschäftsführerin die bildungszentrum energie GmbH, Halle, die ebenfalls zur enviaM-Gruppe gehört. Größter Anteilseigner der enviaM ist innogy, außerdem sind Kommunen mit über 40 Prozent beteiligt. Von 2000 bis 2004 war die Diplom-Volkswirtin und zukünftige Vorständin des Energiedienstleisters E.DIS in Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen vor allem für Ver- und Entsorgungsunternehmen in Brandenburg tätig. Daniela Zieglmayer (46) hat gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Drillinge. Weitere Informationen zu ihrem zukünftigen Arbeitgeber E.DIS, zur Netzsicherheit bei Strom- und Gasnetzen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es unter www.e-dis.de

E.DIS AG

Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein rund 79.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs auf einer Fläche von 9.770 Quadratkilometern ein ca. 4.700 Kilometerlanges Gasleitungsnetz.

In Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei großen Standorte des Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Funktionen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von über 40 Standorten aus für eine zuverlässige Energieversorgung von Privat- und Gewerbekunden, Industrieunternehmen und Kommunen in der Region. Mit ca. 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich rund 150 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel an E.DIS beteiligt.

Kontakt

E.DIS AG

Hannes Hobitz

Langewahler Straße 60

15517 Fürstenwalde/Spree

03361-70-0

03361-70-31 36

Hannes.Hobitz@e-dis.de

http://www.e-dis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.