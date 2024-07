DYU bringt das Stroll 1 auf den Markt: Ein neues, leichtes eBike für die Straße

Eine Mischung aus Zweckmäßigkeit und Stil für Stadt- und Freizeitradler.

Zusammenfassung: DYU ist stolz darauf, die Veröffentlichung seines neuesten Elektrofahrrads, des Stroll 1, vorzustellen, das sich an Pendler und Freizeitfahrer richtet. Dieses eBike der mittleren Einstiegsklasse verfügt über einen leichten Aluminiumrahmen, einen leistungsstarken Motor und eine Reihe von durchdachten Funktionen, die das Fahrerlebnis verbessern.

DYU hat das Stroll 1 vorgestellt, das erste eBike seiner neuen Road Series. Dieses Modell richtet sich an alle, die eine zuverlässige, effiziente und elegante Transportlösung suchen. Das Stroll 1 ist mit fortschrittlichen Komponenten und einem schlanken Design ausgestattet und eignet sich für verschiedene Fahrszenarien, darunter Pendlerfahrten in der Stadt, Straßenrennen und Freizeitaktivitäten in der Umgebung.

Hauptmerkmale:

Leichtes und schlankes Design: Der Stroll 1 verfügt über einen leichten Rahmen aus einer Aluminiumlegierung, der die Agilität und einfache Handhabung verbessert. Sein stromlinienförmiges Design trägt nicht nur zu seiner optischen Attraktivität bei, sondern verbessert auch die Aerodynamik für eine ruhigere Fahrt. Effizienter Motor und ausdauernder Akku: Mit dem 36V/250W Hochgeschwindigkeits-Speichenmotor erreicht das Stroll 1 Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h (15,53 mph). In Verbindung mit dem herausnehmbaren 36V/9AH-Akku bietet das Fahrrad eine Reichweite von über 60 km mit einer einzigen Ladung und erfüllt damit die Anforderungen des täglichen Pendelns und längerer Fahrten.

3. Überlegene Reifenleistung: Die 700*38C CST pannensichere Reifen bieten hervorragenden Grip und Stabilität, so dass das Fahrrad sicher auf verschiedenen Oberflächen zu fahren, einschließlich nassen und rutschigen Straßen.

4. Fortschrittliches Bremssystem: Sicherheit wird beim Stroll 1 großgeschrieben, denn er ist mit einem doppel-hydraulischen (Öl-)Scheibenbremssystem ausgestattet. Dieses System bietet eine zuverlässige Bremsleistung und ermöglicht ein schnelles und sicheres Anhalten unter verschiedenen Bedingungen.

5. Sanftes Schalten: Das Stroll 1 ist mit einer Shimano Sieben-Gang-Schaltung ausgestattet, die die Anpassung an unterschiedliche Geländeformen erleichtert. Der Fahrer kann die Gänge sanft schalten, was das Fahrerlebnis insgesamt verbessert.

6. Integrierte LED-Anzeige und Beleuchtung: Die kompakte LED-Digitalanzeige informiert den Fahrer über wichtige Daten wie Geschwindigkeit, Akkulaufzeit und zurückgelegte Strecke. Zusätzlich sorgt der LED-Scheinwerfer an der Vorderseite für Sichtbarkeit bei Nachtfahrten und erhöht die Sicherheit.

7. Praktische und stilvolle Ergänzungen: Das Stroll 1 verfügt über praktische Funktionen wie einen vorderen Korb, einen hinteren Gepäckträger und einen Trinkflaschenhalter. Diese Ergänzungen machen das Fahrrad sowohl funktional als auch stilvoll, perfekt für den Transport von wichtigen Dingen während der Fahrten.

Zitat von DYU: “Wir freuen uns, mit dem Stroll 1 unser erstes eBike in der Road Series vorstellen zu können„, so Andy, Sales Director bei DYU. “Das Stroll 1 wurde entwickelt, um eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Komfort und Stil zu bieten, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Stadtpendler und Freizeitradler macht. „

Zielpublikum: Das Stroll 1 richtet sich an Verbraucher im mittleren Preissegment zwischen 25 und 50 Jahren, darunter sowohl männliche als auch weibliche Fahrer. Es ist ideal für Stadtpendler, Freizeit-Rennfahrer und alle, die ein praktisches und elegantes eBike suchen.

Reiterszenarien:

Pendeln in der Stadt: Befahren Sie die Straßen der Stadt mit Leichtigkeit und Effizienz.

Befahren Sie die Straßen der Stadt mit Leichtigkeit und Effizienz. Straßenrennen: Genieße Geschwindigkeit und Wendigkeit auf offenen Straßen.

Genieße Geschwindigkeit und Wendigkeit auf offenen Straßen. Vorstadt-Erholung: Machen Sie gemütliche Fahrten in den Vorstädten.

Mehrere Fahrmodi: Der Stroll 1 bietet zwei Fahrmodi für unterschiedliche Vorlieben:

Pedal-Assist-Modus: Unterstützt den Fahrer beim Treten und erleichtert so das Bewältigen von Hügeln und langen Strecken.

Unterstützt den Fahrer beim Treten und erleichtert so das Bewältigen von Hügeln und langen Strecken. Pedal-Modus: Ermöglicht das Fahren mit reiner Muskelkraft und bietet ein großartiges Training und Kontrolle über die Geschwindigkeit.

Marktposition und Preisgestaltung: Das DYU Stroll 1 ist als eBike der mittleren Einstiegsklasse positioniert und bietet mit seiner Kombination aus leichtem Design und praktischen Funktionen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die empfohlenen Verkaufspreise sind:

$899

€999

£1099

Verfügbarkeit: Der Stroll 1 ist ab sofort auf der DYU Website und bei autorisierten Händlern erhältlich. Für weitere Informationen und zur Bestellung besuchen Sie bitte die official DYU website.

Werden Sie noch heute Mitglied unserer Elite-Liga und genießen Sie bis zu 10 % Cashback! Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für Sie, sofortige, greifbare Belohnungen zu erhalten, wenn Sie sich uns anschließen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und lassen Sie uns gemeinsam die Reise zum Erfolg antreten! Klicken Sie auf diesen Link, um beizutreten:

https://app.partnerboost.com/partner/affiliate/86298

Instagram:https://www.instagram.com/dyucycle/

Facebook:https://www.facebook.com/DYUCYCLE

YouTube:https://www.youtube.com/@DYUcycle

Twitter:https://twitter.com/DYUofficial