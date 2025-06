Am 10. Juni 2025 wurde in Deidesheim, einer berühmten Weinstadt in Deutschland, die von Frau Bao Lili, der chinesischen Botschafterin für Teekultur und weltweit als „Tea Fairy“, initiierte Veranstaltungsreihe „Teeduft – Immaterielles Kulturerbe der Welt“ offiziell eröffnet. Die erste Station fiel mit dem lokalen immateriellen Kulturerbe mit einer Geschichte von fast 500 Jahren zusammen – dem Schafbockversteigerungsfest. Die Überschneidung von chinesischer Teezeremonie und rheinischem Weinglas, der Dialog des immateriellen Kulturerbes und das Erbe der Handwerkskunst sind nicht nur ein Fest für den Geschmack, sondern auch ein Dialog der Zivilisation.

Es wird berichtet, dass der Ursprung des Schafauktionsfestes auf das Jahr 1534 zurückgeht, und es ist ein Mikrokosmos des friedlichen Zusammenlebens und des volkstümlichen Erbes in der deutschen Region. Jedes Jahr am Dienstag nach Pfingsten werden in einer Zeremonie Ziegen aus der Nachbarstadt Lambrecht „in die Stadt geschickt“ und es findet eine symbolische Versteigerung vor dem Rathaus statt, bei der die legendäre Geschichte vom „Tausch einer Ziege gegen eine Weide“ nachgespielt wird. In diesem Jahr, 2025, wurde diese Tradition von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes Deutschlands aufgenommen.

Tee wurde erstmals in der Shennong-Ära entdeckt und verwendet und hat eine Geschichte von mehr als 4.700 Jahren. Als lebendiges Erbe der Jahrtausende alten Tee-Zivilisation Chinas haben die „künstliche Weisheit der Harmonie zwischen Mensch und Natur“ und die „unwiederholbaren Terroir-Codes“der Teezubereitungs-Techniken des immateriellen Kulturerbes einen blühenden chinesischen Tee geschaffen. Im Jahr 2022 nahm die UNESCO die „traditionellen chinesischen Techniken der Teezubereitung und die damit verbundenen Bräuche“ in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

Die Veranstaltung „Die Welt des Teedufts – Verbindung mit dem immateriellen Kulturerbe“ wurde gemeinsam von der Tea Fairy Bao Lili und dem berühmten lokalen Weingut Motzenbäcker organisiert. Im Innenhof im deutschen Stil gestaltete das Team Tea Fairy einen chinesischen Teetisch in Kombination mit den Bronzeskulpturen des immateriellen Kulturerbes – Zhu Bingren Kupferutensilien, Meister der Teezubereitung des immateriellen Kulturerbes Wang Huirong, Yang Feng und andere Werke von Lehrern. Lokale Prominenz, Bürgermeister, Beamte des Kulturministeriums und andere hochrangige Gäste probierten viele chinesische Tees des immateriellen Kulturerbes wie Defeng Anxi Tieguanyin, Longhe Peony King, Jasmintee, Zhengshan Xiaozhong, Xingwu Ancient Tree Pu’er Tea, Oriental Beauty Tea und so weiter.

„Tee ist nicht nur ein Getränk, sondern auch eine Lebensart und eine kulturelle Ordnung“, so Bao Lili,„Wir möchten, dass unsere europäischen Freunde den Rhythmus und die Selbstverständlichkeit der orientalischen Kultur in der Wärme des Tees spüren.“

Gleichzeitig hat Marie Menger-Krug, die Besitzerin des Weinguts Motzenbäcker, mit großer Sorgfalt eine Reihe von Meisterwerken des Weinguts zubereitet, darunter Riesling, Grauburgunder und speziell gebrauter Sekt. Dies ist nicht nur ein Dialog über Geschmacksknospen, sondern auch eine Überschneidung der Lebensphilosophie: die „Beobachtung von Farbe, Geruch und Aroma“ beim Tee und „Jahr, Terroir, Eichenfass“ beim Wein, beide haben ihre eigenen Rituale und ihren eigenen Stil, aber sie haben das gleiche Ziel.

Bevor die Veranstaltung endete, hielt der Bürgermeister von Deidesheim die Hand der Bao Lili und sagte: „Im Namen der Stadt Deidesheim danke ich der Tea Fairy dafür, dass sie den Duft des Tees hierhergebracht hat und es uns ermöglicht, den Duft und die Schönheit des fernöstlichen Tees in diesem Land zu spüren!“

Eine Tasse Tee kann Tausende von Jahren und Tausende von Meilen überwinden, so wie eine Ziege einst Dörfer, Städte und Streitigkeiten überwand. Eine Tasse guter Tee kann auch Sprachen und Länder überwinden und das gemeinsame Streben der Menschheit nach der Schönheit des Lebens wecken.

Deidesheim ist nur der Startpunkt. Tee ist die Sprache der Welt. In der Zukunft wird die Tea Fairy weiterhin neue Wege für „Tee + immaterielles Kulturerbe + Lebensstil“ aus der Perspektive der „Welt des Teeduftes“ erkunden. Mit einer Tasse guten Tees wird sie das Verständnis verschiedener Zivilisationen für ein besseres Leben verbinden, die zeitgenössische Geschichte des Tees und der Welt erzählen, den orientalischen Teeduft im Leben der Welt verwurzeln und die orientalische Ästhetik wahrhaftig in das tägliche Leben der Welt eintreten lassen.