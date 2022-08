Düsseldorfer Start-up mischt Futterproduktion auf

Corbiota GmbH stärkt NRW als Start Up Standort

Die Corbiota GmbH hat am 17.8.2022 ihre Gründung im Düsseldorfer Medienhafen gefeiert. Vor knapp 50 Gästen aus Politik und Wirtschaft ging die Vision von Düsseldorf aus in die Welt, dass gesunde Ernährung und Tierwohl auch kosteneffizient möglich sind.

Erste Erfolge liegen bereits vor. So konnte das Unternehmen bereits in groß angelegten Studien zeigen, dass durch das Füttern von Hühnern mit speziellen Würmern die Agilität der Tiere deutlich steigt und durch eine Verbesserung der Gesundheit der Medikamenteneinsatz verringert werden kann.

Als nächster Meilenstein steht der Aufbau einer eigenen Forschungseinrichtung in Nordrhein-Westfalen an. Diese soll bereits im September an den Start gehen.

Thorsten Kühn, Chief Operations Officer Corbiota: „Mit der Forschungseinrichtung wollen wir das Züchten der Würmer noch besser verstehen und damit die Zuchtergebnisse vor allem in den kalten Wintermonaten effizienter gestalten.“

Corbiota setzt sich mit eigenen Produkten dafür ein, eine nachhaltigere moderne Landwirtschaft zu schaffen, indem jungen Tieren eine natürliche und tierfreundliche Ernährung geboten wird. Die Fütterung von Jungtieren mit Lebendwürmern von Corbiota stärkt ihre Eubiose, das natürliche Gleichgewicht der Mikroorganismen in ihrem Darm und Immunsystem und löst ihre natürlichen Instinkte aus. Sie wachsen stärker, gesünder und widerstandsfähiger gegen Krankheiten auf, was den Bedarf an Antibiotikabehandlungen reduziert – eine der größten globalen Herausforderungen in der heutigen Landwirtschaft. Corbiota startete 2019 als Venture des Business Incubators Chemovator GmbH von BASF und wurde 2022 als eigenständiges Unternehmen gegründet. Die Corbiota GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf.

