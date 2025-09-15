DRPGroup übertrifft Umsatzziel 2025 bereits nach neun Monaten

Wachstum, Investitionen und internationale Expansion prägen das Jubiläumsjahr

Die internationale Kreativagentur DRPGroup hat ihr Umsatzziel von 60 Millionen Pfund bereits nach drei Quartalen erreicht – ein Meilenstein im 45. Jahr der Unternehmensgeschichte. Der Erfolg basiert auf starker Kundenbindung, internationalen Projektgewinnen und dem Ausbau integrierter Produktionsleistungen in Großbritannien, Europa und Nordamerika.

Mit einem Investitionsprogramm von sieben Millionen Pfund (acht Millionen Euro) stärkt die Agentur gezielt ihre Infrastruktur: Neue Kreativflächen in London, erweiterte Studios in Manchester und ein modernisierter Campus in Worcestershire schaffen Raum für Innovation und Wachstum. Auch die US-Tochter TSEC investiert in neue Studios und baut ihre Film- und Designkompetenz aus.

In Deutschland ist die DRPGroup mit einem Standort in Köln vertreten. Für das vierte Quartal kündigt Geschäftsführerin Dagmar Mackett eine „bedeutende Entwicklung“ bezüglich des Ausbaus der Produktionskompetenzen im Bereich Film und Live Experience an. Details hierzu werden, so Mackett, in Kürze mitgeteilt.

Technologisch setzt die internationale Agentur auf Zukunftsthemen wie KI, virtuelle Welten und Emotionstracking. Das hauseigene DigiLab integriert diese Innovationen bereits erfolgreich in Kundenprojekte.

Auch das B2C-Geschäft wächst seit der Akquise der in Birmingham ansässigen Marketing Agentur OWB vor 18 Monaten stark weiter: Aktivierungen für Marken wie Santander, Tesco, INEOS und PICO unterstreichen die kreative Bandbreite.

Intern fördert die DRPGroup mit neuen Mitarbeiter-Communities, Weiterbildungsprogrammen und CSR-Initiativen eine starke Unternehmenskultur. Mit über 45 Projekten und ebenso vielen Auszeichnungen im Jubiläumsjahr bleibt die Agentur ihrem Anspruch treu: Qualität, Kreativität und Service auf höchstem Niveau.

Über DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hartlebury/Worcestershire bei Birmingham. Mit Niederlassungen in London, Manchster und Birmingham, sowie Tochtergesellschaften in Deutschland und den USA ist die DRPGroup international präsent.

