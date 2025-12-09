DRPGroup setzt globale Expansion mit deutscher Akquisition fort

Die globale Kommunikationsagentur DRPGroup treibt ihre Expansionsstrategie mit der erfolgreichen Übernahme der deutschen Agentur für Unternehmensfilme und virtuelle Veranstaltungen RPNext weiter voran.

DRPGroup wurde kürzlich zur Global Agency of the Year gekürt. Dieser strategische Schritt untermauert die zielgerichtete Expansion der Agentur auf dem europäischen Markt und stärkt ihre Position als führendes Unternehmen in der globalen Kommunikations- und Kreativbranche.

RPNext ist eine agile, kreative Medienproduktionsfirma mit Sitz in München, die sich auf die Konzeption und Erstellung von Bewegtbildinhalten und Live-Streaming-Events spezialisiert hat. Ihr innovativer Ansatz für visuelles Storytelling und originelle Publikumsbindung passt nahtlos zur Mission von DRPGroup, seinen Kunden beeindruckende und transformative Erlebnisse zu bieten.

Dieser nächste Expansions-Schritt folgt auf die Übernahme der britischen Marketingagentur OWB und des US-amerikanischen Eventunternehmens TSEC seitens der DRPGroup. Dale Parmenter, Gründer und CEO der DRPGroup, freut sich über den neuesten Zuwachs in der Agentur-Familie: „Die Übernahme von RPNext markiert die längst überfällige Expansion in Deutschland, der DACH-Region und dem gesamten EU-Markt. Wir freuen uns, das Team von RPNext und seine Kunden in unserer Gruppe außergewöhnlicher Agenturen willkommen zu heißen. Wir wissen, dass wir dank ihrer Fachkompetenz und Erfahrung unsere herausragenden kreativen Lösungen vor Ort anbieten und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten können.“

Dagmar Mackett, Global Development Director und MD für Deutschland und die EU bei der DRPGroup, fügt hinzu: „Ich freue mich ungemein. Dies ist ein aufregendes Kapitel für unsere Agentur in Deutschland und der DACH-Region. Der Zusammenschluss mit RPNext bietet uns eine unglaubliche Chance, unsere Reichweite und unsere Fähigkeiten zu erweitern. Wir werden unsere geballte kreative Energie und unser Fachwissen vereinigen, und wir glauben, dass wir so gemeinsam herausragende Ergebnisse für unsere Kunden erzielen können.“

Auch in München ist die Stimmung optimistisch, gar euphorisch. Die gemeinsamen Geschäftsführer von RPNext, Marion Werner und Manfred Bodmeier, sind sich einig: „Wir freuen uns, Teil der DRPGroup zu werden, da wir wissen, dass diese Zusammenarbeit nicht nur unsere eigenen Fähigkeiten und Reichweite verbessern, sondern auch zu den sehr ambitionierten Wachstumsplänen der DRPGroup beitragen wird. Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe in der kreativen Kommunikations- und Eventplanungslandschaft in Deutschland und der gesamten DACH-Region setzen.“

Die neue Aufstellung bedeutet, dass sowohl DRPGroup als auch RPNext aus den Niederlassungen in Köln und München heraus operieren werden. Weitere Niederlassungen innerhalb der DACH-Region sind für die Zukunft vorgesehen.

Dagmar Mackett, Marion Werner und Manfred Bodmeier stehen für weitere Nachfragen gerne zur Verfügung.

Über die DRPGroup

Die DRPGroup ist eine globale Kreativkommunikationsgruppe. Sie entwickelt und liefert integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für Marken aller Branchen, sowohl für externe als auch für interne Zielgruppen weltweit.

Für weitere Informationen über die DRPGroup wenden Sie sich bitte an Romy Nowak romy.nowak@drpgroup.com unter +49 221 716 1230

oder +49 151 5032 0486

oder besuchen Sie https://www.drpgroup.com/de/

Über RPNext

RPNext ist eine dynamische Agentur für kreative Filme und Events mit Sitz in München. Sie ist bekannt für ihren innovativen Ansatz beim Storytelling mit bewegten Bildern und für digitale Event-Lösungen. Mit ihrem Fokus auf die Erstellung unvergesslicher und wirkungsvoller Filme und virtueller Event-Erlebnisse hat sich RPNext einen Ruf für Exzellenz und Kreativität in der Kreativbranche im DACH-Raum erworben.

Weitere Informationen über RPNext finden Sie auf der Website https://www.rpnext.de/ oder wenden Sie sich an Marion Werner unter +49 155 66910069.