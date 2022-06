Drink Pink: Barefoot Wine stellt pünktlich zum Sommer neuen Pink Moscato vor

Leicht süße Weine mit geringerem Alkoholanteil liegen besonders im Frühling und Sommer im Trend. Und wenn sie dann auch noch so schön anzusehen sind wie der neue Pink Moscato von Barefoot Wine, schmeckt der Feierabenddrink mit Freunden gleich doppelt gut. Zusätzliches Plus: Barefoot setzt sich seit mehr als 30 Jahren aktiv für gesellschaftliche Themen wie Toleranz und Gleichstellung ein.

Bad Homburg, Mai 2022. Mit den knallbunten Etiketten und dem charakteristischen Fußabdruck als Markenzeichen steht Barefoot Wine vor allem für Spaß im Glas und unkomplizierten Trinkgenuss. Genau diese Werte verkörpert auch das neueste Mitglied der Markenfamilie, der Pink Moscato. Mit seinen Noten von reifer Nektarine, Kirsche, Himbeere, Granatapfel und Zitrus schmeckt er am besten pur und gut gekühlt. Wer mag, setzt ihn als Begleiter zu würzigen Asia-Gerichten ein, deren Schärfe er durch seine fruchtige Süße optimal kontert. Ebenso gut passt er zu frischem Obst, Cheesecake oder Erdbeerkuchen mit Sahne.

Von der Rebe in die Flasche

Die Trauben für den Barefoot Pink Moscato stammen von ausgewählten Weinbergen im kalifornischen Central Valley. Das Gebiet ist bekannt für seine warmen Tage und kühlen, luftigen Nächte, die ideale Bedingungen für die perfekte Reifung der Früchte bieten. Geerntet werden sie zum optimalen Reifezeitpunkt bei kühlen Nachttemperaturen, um die frischen Fruchtnoten zu erhalten. Mit dem Pink Moscato bringt Barefoot nach dem White Zinfandel seinen zweiten Roséwein auf den deutschen Markt, je vier Weiß- und Rotweine komplettieren das Angebot.

Auf einen Blick

Barefoot Pink Moscato

Charakter: saftig-fruchtig mit Noten von reifer Nektarine, Kirsche, Himbeere, Granatapfel und Zitrus

Farbe: intensiv Rosérot

Geschmack: lieblich

Herkunftsland: USA

Anbaugebiet: Central Valley, Kalifornien

Trinktemperatur: 6-8°C

Rebsorten: 84 % Moscato, 4,6 % French Colombard, 4,5 % Riesling, 6,9 % andere

Alkoholgehalt | Säure | Restzucker: 9 % vol | 6,5 g/l | 70 g/l

Über Barefoot Wine

Barefoot Wine zählt nicht nur zu den engagiertesten Weinmarken der Welt, sondern auch zu den meistprämierten. Winemakerin Jen Wall, die seit 1995 die Zügel bei Barefoot in der Hand hält, hat der kalifornischen Marke mehr als 2.000 Medaillen bei internationalen Wettbewerben und eine weltweite Fangemeinde eingebracht.

Barefoot Pink Moscato ist im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich, die UVP liegt bei 4,99 Euro; weitere Informationen finden Sie unter www.barefootwine.de

Wenn Sie ein Produktmuster des Barefoot Pink Moscato zur Vorstellung in Ihrem Medium geschickt bekommen möchten, wenden Sie sich bitte an Patricia Freyer unter p.freyer@gourmet-connection.de.

Die kalifornische Weinmarke Barefoot Wine steht nicht nur für unkomplizierten Trinkgenuss für jeden Tag, sondern auch für außergewöhnlich bunte und untypische Kernthemen. So setzt sich das Unternehmen für Toleranz, Gleichstellung der LGBTQ+-Community, Künstler und Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt ein und beweist durch diesen unkonventionellen Umgang mit dem Thema Wein und dem Fokus auf Spaß und Lebensfreude, dass es mehr als nur ein Weinproduzent ist. Weltweit organisieren Markenbotschafter spannende Events und lokale Charity-Veranstaltungen. Ihr Ziel ist es, Gutes zu tun und Spuren zu hinterlassen, daher auch der markante Fußabdruck auf den Flaschen. Das Sortiment in Deutschland umfasst verschiedene fruchtbetonte Rot- und Weißweine sowie zwei Rosés, Barefoot Wine ist die höchstprämierte kalifornische Weinmarke in den USA unter 15 Dollar.