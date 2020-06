Dreidimensionales Holzdesign in akustischer Qualität: Schallreduzierende Vollholzprofile für die Innenraumgestaltung

Mit dem variablen Design der neuen Profilen PINUMONT zeigt Holz eine ausdrucksvolle Ästhetik. Die innovative Produktidee entfaltet eine formgebende Wirkung sowohl in der Fläche als auch in der Tiefe. Durch eine dreidimensionale Gestaltung entsteht eine prägnante Optik, die den Profilen aus Sibirischer Lärche einen besonderen Effekt verleiht. Zudem ist in der Neuheit von MOCOPINUS eine gestalterische Vielfalt und einfache Realisation in einem universellen System vereint.

PINUMONT ist ein innovatives Designkonzept zur effektvollen Decken- und Wandverkleidung im Interieurbereich sowie für hochwertig veredelte Holzfassaden. Aus nur zwei Basisprofilen ist nach individuellen Kundenwünschen eine horizontale, vertikale, offene oder geschlossene Gestaltung möglich. Darüber hinaus bietet diese ideenreiche Systementwicklung auch spezielle Anwendungslösungen für höchst schallabsorbierende Deckenabhängungen und punktet als vormontierter Raumteiler. Zusätzlich können Komponenten zur Erzeugung attraktiver Lichteffekte integriert werden.

Damit lassen sich nachhaltige Planungskonzepte in einer durchgängigen Gestaltungsform für innen und außen realisieren. Zudem entsteht durch den Einsatz der gleichen Materialien eine Symbiose der Gebäudearchitektur mit den Innenflächen, die den naturnahen Ausdruck noch intensiviert.

Kreative Gestaltungskonzepte für Räume mit Ausstrahlung

Insbesondere für die moderne Innenraumgestaltung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, öffentlichen Bauten sowie Hotel- und Gastronomiebereiche sind die vorteilhaften Eigenschaften von Vollholzelementen gefragt. Derzeit liegt es voll im Trend das behagliche Ambiente von Holz mit puristisch anmutenden Materialien, wie Beton und Glas, zu kombinieren. Mit diesem Materialmix entstehen außergewöhnliche Architekturkonzepte.

Gerade in den weitläufigen Dimensionen im Objektbau mit hohen Räumen und großen Flächen kommen die Stärken von PINUMONT besonders zur Geltung. Den Profilen gelingt es Decken und Wände mit einer dreidimensionalen Optik wirkungsvoll zu veredeln. MOCOPINUS fertigt die Profile in Sibirischer Lärche speziell für Innenbereiche mit einer Trocknung auf 14%. Zudem erhalten die Oberflächen eine markante Microriffelung. Dadurch entsteht eine nahezu einzigartige Haptik, die dem Anspruch an eine hohe Materialqualität im Innenbereich gerecht wird. Auch reflektieren die geriffelten Oberflächen das Licht auf eine besondere Weise. Das unterstreicht noch den lebendigen Tiefeneffekt.

Drei Ausführungen stehen in Sibirischer Lärche zu Wahl: Larixron naturbelassen, Alpinova10 endbehandelt mit einer silbergrauen Lasur und Mattnova20 mit einer onyxschwarzen matten, halbtransparenten Holzlasur und metallisch glänzenden Alu-Pigmenten. Auf Wunsch sind endbehandelte Profile ab 50 m2 auch in allen RAL-Farblasuren lieferbar. Die Profile gibt es in diesen Maßen: Stärke 19,5 mm und 32,5 mm, Breite 140 mm und 144 mm, Länge 4 m.

Dreidimensionale Designformen mit einem Basisprofil

Die designorientierte Innovation PINUMONT basiert auch für den Innenausbau wie zur Fassadengestaltung auf einem Parallelogramm. Da jedoch hierfür Flächen nicht wetterfest zu schließen sind, kann die Montage in Räumen ohne ein Wechselfalzprofil direkt an Decken und Wänden erfolgen. Mit der Verlegeart nach Wahl lassen sich vier unterschiedlich strukturierte Designvarianten in vertikaler oder horizontaler Optik gestalten – „Die Ruhige“, „Die Experimentelle, „Die Kleine Welle“ und „Die große Welle“.

Die Profile werden vom Fachhandwerker nach Vorlage der ausgewählten Gestaltungsform zugeschnitten, vormontiert und vor Ort endmontiert. Entsprechende Stücklisten, Berechnungshilfen und Montageanleitungen machen alles einfach.

Höchste Raumakustik Klasse B nach DIN EN ISO 11654

Zur optimalen Raumakustik tragen vor allem Decken bei. Als Deckenabhang schafft PINUMONT mit der Geometrie der Profile in dreidimensionaler Anordnung und den microgeriffelten Oberflächen sowie den Eigenschaften natürlichen Holzes dafür ideale Bedingungen. Die geschnittenen Parallelogramm-Profile werden dazu mit passenden Abstandshaltern und Polyestervlies montiert. Es eignen sich alle vier Designvarianten zu schallabsorbierenden Akustikelementen. Von unabhängigen Prüfinstituten wurde die Variante „Die Experimentelle“ nach DIN EN ISO 11654 geprüft und mit der Klasse B als höchst absorbierend mit einem Schallabsorptionsgrad von αW 0,80 – 0,85“ bewertet. Diese Werte empfehlen sich insbesondere für Objektbereiche mit einem hohen Anspruch an eine optimale Raumakustik, wie zum Beispiel Großraumbüros, Besprechungsräume, Gastronomie oder Schulen.

Holzprofile montiert zum raumteilenden Gestaltungselement

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von PINUMONT findet in einem funktionalen Raumteiler eine Fortsetzung. Hierzu hat MOCOPINUS die microgeriffelten Profile in Trapezform zu Modulen gefertigt, Maße: 190 x 97,5 cm. Um größere Flächen zu trennen können dazu mehrere Module verkettet werden. Die Vollholzprofile in Sibirischer Lärche sind auf einem Standfuß aus schwarzem Stahl montiert. Die Anordnung bildet eine „Kleine Welle“, diese dreidimensionale Optik prägt wirkungsvoll das dekorative Element. Räume gewinnen damit nicht nur eine funktionale Gliederung, der hochwertige Raumteiler ist auch ein attraktives Einrichtungsdetail mit natürlich warmer Atmosphäre.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mocopinus.com

Über MOCOPINUS – Ästhetik in Holz

Die MOCOPINUS GmbH & Co. KG ist eines der führenden Industriehobelwerke in Europa. Die Produktpalette umfasst Profile aus Vollholz für Fassade, Wand, Decke und Fußboden sowie Terrassensysteme für den Garten. Die Montagesysteme beinhalten Holz, Farbe und Konstruktionselemente – alles aufeinander abgestimmt, aus einer Hand. Die Profilhölzer werden naturbelassen oder mit werkseitiger Oberflächenbehandlung angeboten. Auf Profile mit einem mehrschichtigen Lackaufbau gibt MOCOPINUS eine Garantie von bis zu 10 Jahren. Für die Bearbeitung naturbelassener Profile hat das innovative Unternehmen eine eigene Lackfabrik mit spezialisiertem Lacklabor integriert. Mit einem variantenreichen Holz-Farbsystem steht ein umfangreiches Farbprogramm zur Wahl.

MOCOPINUS übernimmt Verantwortung für den Umweltschutz. Es werden ausschließlich PEFC- oder FSC®-zertifizierte Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwendet. Die Veredelung der Vollholzprofile erfolgt mit besonders umweltschonenden Verfahren. Aufgrund des tief verankerten produktionsübergreifenden ökologischen Leitgedankens hat MOCOPINUS als erstes Hobelwerk in Europa das EMAS-Zertifikat für geprüftes Umweltmanagement erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mocopinus.com.

Abdruck honorarfrei – bitte senden Sie uns Belegexemplare

Pressekontakt und Text:

Elke Hirsch Dialog-Konzepte

Lautenschlagerstraße 23a

DE-70173 Stuttgart

Fon +49 (0)711-752462

Fax +49 (0)711-753154

mail@elkehirsch.de

www.elkehirsch.de

Weitere Informationen:

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Heuweg 3

DE-89079 Ulm

Fon +49 (0)731 165-0

Fax +49 (0)731-165-215

info@mocopinus.com

www.mocopinus.com