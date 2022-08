Dr. Serkan Aygin Clinic zertifiziert mit dem TÜV SÜD

Prüfzeichen im Servicebereich für Haartransplantationen

Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist wegen der hohen Standards bezüglich der Qualität bei der Haartransplantation in der Türkei weltweit bekannt. Jährlich suchen viele Prominente die Klinik auf, um eine Haartransplantation in Istanbul vornehmen zu lassen.

Jetzt wurde der hohe Qualitätsstandard auch objektiv durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. Die Dr. Serkan Aygin Clinic hat das TÜV SÜD Prüfzeichen im Management Service für Haartransplantationen erhalten.

Die Qualität durch mehr als 25 Jahre Erfahrung wurde unabhängig bestätigt.

Dr. Serkan Aygin kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Saphir FUE Haartransplantation zurückblicken. Aufgrund des hohen medizinischen Standards ist die Klinik in Istanbul in der Lage, eine Anwuchsrate bei den mit der DHI Methode verpflanzten Haarfollikel von mehr als 98 Prozent zu garantieren. Die vorher nachher Bilder und die positiven Bewertungen der von Haarausfall betroffenen Personen sind die besten Empfehlungen auf der Website der Dr. Serkan Aygin Hair Clinic in Istanbul.

Der international bekannte Haarchirurg arbeitet nur mit den neuesten Methoden und kann seinen Patienten immer den neuesten Stand bei Haarverpflanzungen anbieten. 2019 wurde Dr. Serkan Aygin mit dem European Awards in Medicine ausgezeichnet, der nur verliehen wird, wenn die Hygiene und der medizinische Standard sich auf höchstem Niveau befinden und ausschließlich gute Bewertungen von Patienten vorliegen.

Wie konnte die Dr. Serkan Aygin Clinic das Prüfzeichen erlangen?

Um das Prüfzeichen zu erhalten, muss das gesamte Management der Klinik ein erfolgreiches Zertifizierungsverfahren abgeschlossen haben. Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens werden Umweltschutz, Arbeitsschutz, Leitung des Unternehmens, Qualitätsstandard der Leistungen und weitere Anforderungen von einer unabhängigen Prüfstelle überprüft. Sobald das Verfahren erfolgreich abgeschlossen ist, ist das Unternehmen berechtigt, das blaue Prüfzeichen in Form eines Oktagons mit der ISO-Zertifizierungsnummer zu führen.

Welche Bedeutung hat das Prüfzeichen für die Patienten?

Über das weltweit anerkannte Prüfzeichen verfügen nur wenige Kliniken für Haartransplantationen. Dabei ist diese Zertifizierung ein wichtiger Punkt für Patienten, wenn eine seriöse Klinik mit hohem medizinischem Standard ausgewählt werden soll.

Das Prüfzeichen garantiert, dass nur der beste medizinische Standard in Bezug auf Operationstechniken, Hygiene und Patientenbetreuung angewendet wird.

Vor allem im Bereich der Haartransplantation gibt es in der Türkei besonders viele Angebote. Wie also kann ein Patient die Versprechungen überprüfen. Hier gibt das Prüfzeichen eine neutrale Hilfestellung.

Da die Dr. Serkan Aygin mit dem Prüfzeichen ausgezeichnet wurde, hat jeder Patient die Garantie, nur nach dem höchsten Standard behandelt zu werden. Kunden der Klinik können sich darauf verlassen, das bestmögliche Ergebnis zu erhalten und schon nach kurzer Zeit wieder mit vollem Haar in der Arbeitswelt und privat punkten zu können.

Wie kann die Echtheit des Prüfzeichens kontrolliert werden?

Auf der Website der Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul ist das TÜV Prüfzeichen hochgeladen. Über diesen Link können die Patienten zu der Seite der Zertifizierungsdatenbank gelangen. Nach der Eingabe der Firma „Muharrem Serkan Aygn“ und des Landeskennzeichens „TR“ werden die Patienten zu dem Zertifikat mit der ISO 9001-2015 Zertifizierungsnummer weitergeleitet.

Die Transparenz, die die Klinik in Istanbul in allen Bereichen auszeichnet, ermöglicht jedem einfach und schnell die Überprüfung der Echtheit des TÜV Zertifikats.

Dr. Serkan Aygin: ständige Weiterentwicklung auf dem Weg zur Spitze

Von Beginn an war der Weg von Dr. Serkan Aygin, dem Leiter der Haarklinik in Istanbul, von Erfolg gezeichnet. Die Entwicklung neuer Techniken und die Einführung höchster Qualitätsstandards haben den Haarchirurgen weltweit bekannt gemacht. In allen innovativen Verfahren geschultes Personal sorgt trotz günstiger Preise für die absolute Zufriedenheit der Patienten.

Mit der Verleihung des TÜV Prüfzeichens ist es Dr. Serkan Aygin ein weiteres Mal gelungen, den hohen Standard seiner Arbeit nachzuweisen. Er konnte sich in die Zahl der wenigen Kliniken für Haartransplantationen einreihen, die berechtigt sind, das TÜV Prüfzeichen für Haartransplantationen zu tragen. Höchste Qualität und größtmöglicher Standard durch die Optimierung der inneren Abläufe in der Klinik für Haarverpflanzungen sind jetzt auch von einem neutralen Institut überprüft und bestätigt worden. Ein weiterer Schritt auf dem Erfolgsweg zum Wohl der Patienten.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist eine der renommiertesten Haarkliniken in der Türkei. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 15.000 durchgeführten Haartransplantationen ist Dr. Serkan Aygin ein sehr erfahrener Arzt an Ihrer Seite!

Kontakt

Dr. Serkan Aygin Clinic

Ali Atakan

Abide-i Hürriyet Cad. 171

34384 Istanbul

+49 (30) 54907698

info@drserkanaygin.de

https://drserkanaygin.com/de

