Dombbit Dual-Mining-Gerät ist episch

Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), ein britisches Elektrounternehmen, hat das erste duale Bergbaugerät auf den Markt gebracht. Dombey Electrics hat seinen Produktionsstandort in Hongkong und verfügt über Niederlassungen auf drei Kontinenten.

Im Jahr 2019 hat das Unternehmen Kryptowährungs-Miner mit geringem Stromverbrauch eingeführt, aber nicht nur das, sondern auch Kryptowährungs-Miner, die Dual-Mining-Funktionen ausführen. Das bedeutet, dass sie mehr als eine Münze gleichzeitig schürfen können.

Im Anschluss daran hat das Unternehmen die ersten Miner mit extrem niedrigem Stromverbrauch auf dem Hongkonger Markt eingeführt und über 2.000 Stück an Miner in der ganzen Welt verkauft.

Über Dombey Electric Incorporated

Dombey Electrics Co. wurde 2010 von einer Gruppe von Elektrikern und Experten gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter von elektrischen Lösungen. Sie sind sehr stolz auf ihre Fähigkeit, ungewöhnliche elektrische Produkte für den Innen- und Außenbereich zu entwickeln. Darüber hinaus wurde die Verwendung von Elektrogeräten durch verschiedene technologische Fortschritte um weniger gefährliche Tätigkeiten erweitert.

Jüngste Entwicklungen

Im Oktober 2022 wurde der Dompre (Dombey Previa) vorgestellt, eine Art Maschine, die gleichzeitig Ethereum und BTC schürfen kann und dabei noch Energie spart. Sie verfügt über doppelte Energiequellen, d.h. sie kann sowohl durch die Sonne als auch durch Strom aufgeladen werden. Sie bestehen aus Photovoltaik-Zellen, die solider und langlebiger sind. Die Garantie auf das Gerät beträgt fünf Jahre. Der Versand in alle Teile der Welt ist kostenlos. Siehe Produkte hier www.dombbit.com/products

Darüber hinaus bieten sie Solarenergiesysteme mit der Bezeichnung D200 zusammen mit der Mining-Ausrüstung an, um das Mining zu unterstützen, und zwar ausschließlich für Kryptowährungs-Miner, damit sie sich keine Sorgen um die anfallenden Stromrechnungen machen müssen. Das bedeutet, dass Sie beim Kauf eines Kryptowährungs-Miners auch D200 erhalten, um beim Mining zu helfen. Sie verfügen über eine Anleitung (Handbuch) und sind einfach zu bedienen. Der COO, James Eskola, erklärte in „the Street“, dass er glaubt, dass viele Kunden ihren D200 eher zum Campen als zum Mining verwenden, zum Teil, weil sie sich die Stromgebühren nicht leisten können.

Bei Lieferproblemen, Bruch, Beschädigung oder unsachgemäßer Behandlung des Geräts durch das Lieferunternehmen kann der Artikel innerhalb der angegebenen Frist sofort zurückgegeben und ersetzt werden. Weitere Informationen zu den Rückgabebedingungen finden Sie hier: www.dombbit.com/faqs/

PR-Manager

James Eskola

james@dombbit.com

(+358)41 4001018

Philip Dong established Dombey Electric Co. in 2010. He is also the licensed supervising electrician and a registered electrical contractor with the Cities of Sheung Wan, Helsinki and Manchester.

Kontakt

dombey eletronics

james eskola

Energiakuja 3 3

00180 Helsinki

(+358)41 4001018



https://dombbit.com/

