dlp motive GmbH sponsert Bühne, Licht- und Tontechnik bei „Live auf der Alm“ mit der Band „Groove Incorporation“

Bereits zum zweiten Mal realisiert der Walzbachtaler Verein „Familientreff Kunterbunt“ zusammen mit dem Restaurant „Die Alm“ im Jöhlinger Naturfreundehaus ein Live-Konzert unter Corona-Bedingungen. Der ebenfalls in Walzbachtal ansässige Veranstaltungstechnikdienstleister dlp motive hat den Verein in der Vergangenheit auch schon vor Corona gerne mit Equipment und Manpower unterstützt.

Es ist bereits das zweite Konzert der Reihe „Live auf der Am“. Debütiert wurde am 11. Juli mit einem Trio bestehend aus Liedermacher Olli Roth, Sängerin Michaela Tischler und Perkussionist Stefan Buchholz. Bevor man richtig in die Werbung gehen konnte, waren die rund 100 Karten schon innerhalb von zwei Tagen ausverkauft – trotz Hygienekonzept mit Abstandsregelungen und Tanz- und Mitsingverbot. „Die Menschen sind geradezu ausgehungert, was kulturelle Veranstaltungen angeht. Mit diesem Erfolg haben wir im Vorfeld nicht gerechnet. Ganz vielen Interessierten konnten wir leider keine Karten mehr verkaufen“, so Sabine Rentschler, Vorstandsmitglied des Vereins. Und aus diesem Grund legen die Veranstalter kommenden Samstag nach, erneut restlos ausverkauft. Die bekannte Karlsruher Formation „Groove Incorporation“ freut sich auch schon sehr auf das Konzert, konnten die Musiker doch in den letzten Monaten coronabedingt auch nicht vor Publikum auftreten. Für Torsten Hagedorn, Geschäftsführer von dlp motive, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass seine Firma ortsansässige Vereine unterstützt; auch trotz der gerade für die Veranstaltungs- und Eventbranche schwierigen Zeit. „Wir haben das in der Vergangenheit immer gerne getan und hören nun wegen Corona nicht damit auf. Letzten Endes setzen solche Veranstaltungen, wenn auch nur im Kleinen, ein wichtiges Zeichen, dass sie auch während der Pandemie möglich sind. Und für unsere Branche ist ganz wichtig, dass die Menschen das wahrnehmen“, so Hagedorn.

Seit der Firmengründung im Jahr 2007, realisieren wir ca. 800 Projekte im Jahr. Als Full-Service-Technikdienstleister mit langjähriger Erfahrung bieten wir nicht nur das Komplettpaket aus Design, Logistik und Produktion für Events jeder Größenordnung, sondern auch ein reichhaltiges Mietangebot aus den Bereichen Licht-, Ton-, Videotechnik und Rigging.

