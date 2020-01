diva-e übernimmt Adobe-Experience-Partner pro!vision

Geballte Adobe-Power für digitale Kundenerlebnisse

Berlin, 21. Januar 2020 – Die diva-e Digital Value Excellence GmbH stärkt mit der Akquisition des Adobe-Experten pro!vision die Position als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP). Mit der Unternehmensübernahme sichern sich diva-e und pro!vision einen wechselseitigen Kompetenztransfer und treten gegenüber Kunden als Top-Dienstleister für die Adobe Experience Cloud auf.

Als führender Digital Solution Provider in Deutschland setzt diva-e auf eine stete Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen. Mit der Übernahme von pro!vision und dessen Entwickler-Teams in Berlin und Frankfurt verstärkt diva-e die eigenen Standorte in diesen Städten mit gebündelter Adobe-Kompetenz. Durch die Akquisition von pro!vision komplettiert diva-e das Adobe Know-how. Mit über 60 Entwicklern gehört pro!vision zu den Adobe-Experten in Deutschland und fokussiert sich insbesondere auf Web Content Management mit dem Adobe Experience Manager.

„Mit pro!vision vertiefen wir unser Verständnis über die wichtigsten Adobe Produkte, so dass wir nun gemeinsam als einer der führenden Adobe-Business-Partner in Deutschland positioniert sind“, betont Tilman Au, diva-e Co-CEO.

Die bedeutende Marktstellung von diva-e im Bereich Adobe Target wird künftig durch die AEM-Expertise von pro!vision erweitert. Um herausragende digitale Erlebnisse zu kreieren, nutzt diva-e fortan die gesamte Adobe Experience Cloud. Mit dem Zusammenschluss baut diva-e die technologische Vorreiterrolle in der Digitalbranche weiter aus und intensiviert die ganzheitliche Betreuung der Kunden als Transactional Experience Partner.

„Ich bin froh, dass uns mit pro!vision ein Unternehmen verstärkt, das einen starken Footprint im Adobe-Umfeld hat und dessen Firmenkultur optimal zu der von diva-e passt. Vor allem unsere Standorte in Berlin und Frankfurt profitieren personell durch die Übernahme von pro!vision“, kommentiert Marcel Fuhlmann, CEO diva-e Platforms.

Eine Erweiterung des Leistungsportfolios erfährt nicht nur diva-e, auch pro!vision präsentiert den Kunden nach dem Zusammenschluss ein breiteres Servicespektrum. So profitiert der Softwareentwickler zukünftig insbesondere von den diva-e Leistungen in den Bereichen digitale Strategieberatung, Adobe Commerce und SEO. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Adobe-Kunden im Full Application Service zu betreiben.

„Als Teil der diva-e Familie können wir unser Full-Service-Versprechen bei Adobe-Plattform-Projekten noch besser erfüllen und unsere Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation mit umfassender Beratung auch in angrenzenden Themen wie CRM und E-Commerce optimal unterstützen. Mit jetzt 700 neuen Kollegen in acht Städten sind wir zukünftig räumlich näher an unseren Kunden und können besser mit ihren Anforderungen skalieren“, ergänzt Karim Khan, Geschäftsführer pro!vision.

Auch EMERAM Capital Partners begrüßt den Zusammenschluss seines Portfoliounternehmens diva-e mit pro!vision.

„Mit dem Zusammenschluss führen wir die aktive Buy-and-Build-Strategie der diva-e Historie fort. Wir realisieren Expansionsmöglichkeiten im Markt und behaupten damit einmal mehr die Spitzenposition im Markt der Digital Solution Provider. Mit der Akquisition von pro!vision wird das Full-Service-Spektrum von diva-e abermals erweitert“, bestätigt Dr. Kai Obring, Gründungspartner von EMERAM Capital Partners.

Über pro!vision

Mit 70 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Frankfurt a.M. und Braunschweig gehört der Softwareentwickler pro!vision zu den führenden Adobe Business Partnern in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 2000 konzentriert sich pro!vision auf die technische Konzeption, Architektur und Realisierung von Softwareprojekten im Bereich Enterprise Content Management. Für international agierenden Konzernkunden realisiert der Spezialist für den Adobe Experience Manager komplexe Produkt- und Unternehmenswebsites, personalisierte Intranetportale sowie mobile Internetauftritte. „Software Craftsmanship“ statt Fließband-Softwareentwicklung lautet das Motto, unter dem pro!vision maßgeschneiderte Software auf höchstem Qualitätsniveau verkauft. Ein Wissensaustausch unter Experten findet auf Europas größte AEM-Entwicklerkonferenz „adaptTo()“ statt, die von pro!vision initiiert und organisiert wird.

Weitere Informationen unter: www.pro-vision.de

Über diva-e

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance sowie Data & Intelligence sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen – für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft, intelliAd und BloomReach zusammen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e – darunter dm-drogerie markt, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Carl Zeiss und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an 14 Standorten.

Weitere Informationen unter: www.diva-e.com

Über EMERAM Capital Partners

EMERAM Capital Partners ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die von EMERAM Capital Partners beratenen Fonds stellen mit einem Fondsvolumen von 400 Mio. EUR Kapital für die Entwicklung von Unternehmen bereit. EMERAM Capital Partners versteht sich als langfristiger Business Development Partner für Unternehmen in den Industriesektoren Konsumgüter, Dienstleistungen, und Technologie inklusive Software.

Weitere Informationen unter: www.emeram.com

