Digitalisierung in der Logistik: flächendeckendes WLAN-Netzwerk für Verpackungsspezialist DS Smith

Gemeinsam mit dem Partner ICS Group hat Cambium Networks an einem Standort von DS Smith – einem weltweit führenden Anbieter für umweltfreundliche Verpackungen – ein flächendeckendes modernes WLAN-Netzwerk implementiert. DS Smith stellt nachhaltige faserbasierte Verpackungen her. Diese sind ein wichtiger Bestandteil in der Wertschöpfungskette verschiedener Sektoren wie beispielsweise E-Commerce und produzierende Industrie.

Die Kooperation zwischen DS Smith, der ICS Group und Cambium Networks trägt an Standorten in Deutschland sukzessive zur Digitalisierung von Produktion und Lagerung bei. Stabile, verlässliche und flächendeckende WLAN-Netzwerke leisten in der Lager- und Logistikbranche einen Beitrag für die Optimierung der Prozesse. Der erste Schritt in der Zusammenarbeit war daher die Modernisierung der Infrastruktur am Standort Hövelhof in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit der ICS Group und Cambium ist eine schrittweise Ausdehnung der Netzwerkmodernisierung auf weitere Standorte in Deutschland geplant.

Am DS Smith-Standort Hövelhof wurden flächendeckend in Innen- und Außenbereichen WLAN Access Points sowie Richtfunk-Komponenten installiert. Außerdem findet die Cloud-Managementplattform cnMaestro Anwendung. Mehr über das Referenzprojekt von Cambium Networks und der ICS Group erfahren Sie im Blogbeitrag unter https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/projekt-ds-smith/

Gemeinsam mit der ICS Group präsentiert Cambium Networks die WLAN- und Richtfunk-Lösungen für die Lager- und Logistikbranche in der kommenden Woche auf der LogiMAT in Stuttgart. Besuchen Sie Cambium und ICS auf der internationalen Fachmesse für Logistik, Intralogistik und Prozessmanagement an Stand A21 in Halle 8! Vereinbaren Sie jetzt einen Gesprächstermin mit Cambium und der ICS Group auf der LogiMAT: https://go.cambiumnetworks.com/l/428442/2024-02-01/58plv7?Event_Request=LogimatStuttgart2024

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

Firmenkontakt

Cambium Networks

Tabatha von Kölichen

Landshuter Allee 8-10

80637 München

0800-183-3328



https://www.cambiumnetworks.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.