Die WISAG Event Catering setzt kulinarische Akzente beim Event „Kundenservice des Jahres“

Die WISAG verantwortet zum vierten Mal in Folge das Catering für Armonia Deutschland im Gibson Club

Im Gibson Club in Frankfurt fand am 5. November 2025 zum sechsten Mal die Auszeichnung Deutschlands bester Kundenservice-Teams statt. Beim Audit und Wettbewerb „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ überzeugten 16 Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit exzellenter Servicequalität. Die WISAG Event Catering verantwortete zum vierten Mal in Folge die Kulinarik der Preisverleihung durch die Armonia Deutschland GmbH und konnte seinen Kunden auch dieses Mal wieder rundum begeistern. „Die Rückmeldungen der Gäste waren durchweg positiv. Sie zeigten sich begeistert von der Vielfalt und der hohen Qualität der Speisen. Jeder fand etwas Passendes – viele hätten am liebsten jedes Gericht probiert. Die Speisen waren nicht nur geschmacklich hervorragend, sondern auch optisch ansprechend angerichtet. Jeder Tisch war liebevoll dekoriert, und der Service war – wie gewohnt – erstklassig“, lobte Maturin Craplet, CEO der Armonia Deutschland GmbH, die Leistung des Frankfurter Event-Caterers.

Die Armonia Deutschland GmbH ist die Veranstalterin des Wettbewerbs und Audits „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“. Das Unternehmen setzt sich für die Förderung von qualitativ hochwertigen Kundenservices ein und führt jährliche, unabhängige Prüfungen in Form von Mystery-Tests bei teilnehmenden Unternehmen durch. Das Siegel „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ dient als unabhängige Auszeichnung und Entscheidungshilfe für Verbraucher, die nach positiv getesteten und ausgezeichneten Servicedienstleistern suchen.

Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr die Partnerschaft zwischen der WISAG Event Catering und Armonia Deutschland. Die WISAG präsentierte ein Angebot aus hochwertigem Fingerfood, stilechten Live-Cooking-Stationen und einer eindrucksvollen Dessert-Show. Zu Beginn der Veranstaltung erwartete die Gäste ein Fingerfood-Empfang mit den drei Crispy Cone-Variationen Karotte à la Vadouvann, Hummus à Sesam und Aubergine à Miso. Die Live-Cooking-Stationen boten eine abwechslungsreiche Hauptspeisen-Auswahl: An Station 1 wurden Sushi Dog mit Nori, Sushi-Reis, Lachs oder Gurken, Ponzu und Ingwer-Mayo dargeboten; an Station 2 gab es Bao Bun mit Chili Chicken oder Mushroom Truffle, Asia Coleslaw, Erdnüsse, Truffle Aioli und Röstzwiebeln; Station 3 überzeugte mit Tacos mit Avocado, Pico de Gallo, Limette, Gambas, Guacamole und Jalapeño und an Station 4 servierte das Team von der WISAG Event Catering Beef Brisket mit geräuchertem Spinat, Kartoffel und Gremolata. Den Abschluss bildete eine spektakuläre Dessert-Show im Zentrum des Clubs mit einem Riesen Mille-Feuille aus karamellisiertem Blätterteig, Vanillecreme und Waldbeeren.

Das Team der WISAG Event Catering hatte den Anspruch, Armonia Deutschland auch im vierten Jahr in Folge mit einem neuen, passgenauen Konzept zu überraschen. Dafür entwickelte der Caterer eine Speisenauswahl, die sich bewusst an Location und Dekoration des Gibson Clubs orientierte. Feine Details wie blau illuminierte Servicetabletts, die mit der Clubbeleuchtung korrespondierten, setzten zusätzliche Akzente und sorgten für eine stimmige Inszenierung von Speisen und Getränken.

„Ein Highlight des Abends war das Dessert, das als Show-Act inszeniert wurde: Es wurde auf einem rollenden Tisch präsentiert, begleitet von LED-Tänzern, Feuerwerk und passender Musik von DJ Alan. Im Anschluss konnten die Gäste eine beeindruckende Variation eines Riesen-Millefeuille genießen. Besonders bemerkenswert war, dass nicht nur die Show perfekt inszeniert war, sondern auch das Dessert geschmacklich auf ganzer Linie überzeugte. Auch die Vielfalt der Gerichte überraschte viele Gäste – jedes einzelne war hervorragend“, erklärte Maturin Craplet.

Der Event fand wiederholt im Gibson Club statt. Dieser gilt als gefragte Eventlocation für maßgeschneiderte Firmenveranstaltungen, exklusive Club-Events und mitreißende Live-Konzerte internationaler Top-Acts. Seit 2017 kooperiert die WISAG Event Catering mit der exklusiven Location im Herzen Frankfurts.

Über die WISAG Event Catering GmbH & Co. KG

Die WISAG Event Catering bietet maßgeschneiderte kulinarische Konzepte für Veranstaltungen jeder Art für bis zu 10.000 Gäste – von exklusiven Kunden-Events über Messen bis hin zu Weihnachtsfeiern. Von Fine Dining über Flying Buffets und Fingerfood bis hin zu individuellen Menüs – die WISAG Event Catering sorgt als Gastgeber mit Herz für unvergessliche Geschmackserlebnisse. Als Teil der WISAG Catering, die täglich Menschen in Unternehmen, Krankenhäusern, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen versorgt, legt das Unternehmen besonderen Wert auf hochwertige Zutaten, handwerkliche Zubereitung und erstklassigen Service. Die WISAG Catering ist Teil des Geschäftsbereichs Facility Service der WISAG, einem der führenden Anbieter von technischen und infrastrukturellen Dienstleistungen für Immobilien, der in Deutschland mit rund 35.000 Mitarbeitenden und mehr als 200 Niederlassungen für seine Kunden im Einsatz ist.

