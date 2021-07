Eine Buchreihe aus 6 Bänden

“Die Buchreihe “VerKREBSTE Generation” ist eine Kampagne. Eine Kampagne für die Gesundheit und für einen besseren Umgang mit Chemikalien. Diese Kampagne soll bei Männern, Frauen, Schwangeren, Jungen und Mädchen keine Panik erzeugen, sondern ich möchte das Bewusstsein für die Inhaltsstoffe in Kinderprodukten, in Lebensmitteln, in Kosmetika, in der Wohnung, in Putz- und Reinigungsmitteln, in der Technologie, am Arbeitsplatz, in Medikamenten und in der Medizin sensibilisieren….”

So beginnt die heutige Buchvorstellung von “Die verKREBSte Generation – Teil 4” von Dantse Dantse. Erschienen beim Buchverlag “indayi edition” ( www.indayi.de).

Diese Buchreihe ist eine Kampagne zur Aufklärung von uns Verbrauchern. Denn der beste Schutz vor der Diagnose “Krebs” ist dessen Prävention. Denn “Heilen ist gut, aber vermeiden ist besser”. Die Prävention fängt damit an, sich umfassend zu informieren. Denn Wissen ist Macht. Wissen ist Schutz. Wissen macht gesund und heilt.

Bloß … Wo nach den geeigneten Informationen suchen? Und wie?

Das Internet ist bekanntlich für alles gut, auch für die Aufklärung von Gesundheitsfragen. Hier sollten wir jedoch aufpassen, denn die validen Informationen zusammenzusuchen würde uns Tage und Wochen (oder eher Monate?) kosten. Die Daten widersprechen sich, sie sind unübersichtlich, in digitalen Fachartikeln, Online-Magazinen und in diversen Foren überall im Netz verstreut. Auf jede Meinung folgen 3 Gegenmeinungen.

Was nun?

Die Buchreihe von Dantse Dantse macht es uns einfach. Ihr Autor hat in Kamerun Biologie und später in Darmstadt Chemie studiert. Er ist einer vom Fach und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Natur und mit dem menschlichen Körper. Er hat bereits für uns alle recherchiert und die Informationen zusammengetragen, die uns täglich helfen können, die ausgewogenen Kaufentscheidungen zu treffen und uns und unsere Familien so besser und effektiver zu schützen.

Krebserregende Stoffe bestimmen unseren Alltag. Es muss jedoch nicht für immer so bleiben. Die Buchreihe “VerKREBSTE Generation” von Dantse Dantse sagt uns genau, was, wie und wo drin ist – ganz detailliert, unabhängig und fundiert recherchiert und auf den Punkt gebracht.

Diese Buchreihe ist ein Paradebeispiel für die Arbeit des Buchverlags “indayi edition” und ihres Gründers und Autors – Dantse Dantse.

Dantse Dantse ist Visionär, der es zu seiner Mission erklärt hat, die Welt und das Zusammenleben der Menschen untereinander besser, schöner, herzlicher, lebenswerter zu machen. Er sagt selbst: “Durch Informieren kann man viel bewegen. Man kann dazu beitragen, dass es uns und der Welt ein Stückchen bessergeht. Für dieses Ziel schreibe ich mit Leidenschaft. Dafür bin ich Schriftsteller geworden.” (Quelle: www.indayi.de).

Krebs ist verhütbar. Krebs ist besiegbar. … Es bleibt uns lediglich der Schritt, die wichtigen Informationen zu holen!

Übersicht der Buchreihe

“Die verKREBSte Generation – Hilfe, der Wohlstand bringt mich um!

Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte …. :

Band 1: in Lebensmitteln

Band 2: in Kosmetika

Band 3: in Haushalt und Wohnung

Band 4: in der Technologie

Band 5: in der Medizin und in Medikamenten

Band 6: in Landwirtschaft, Tierzucht und am Arbeitsplatz.

Exkurs zum Verlag indayi edition:

“indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern” (Quelle: www.indayi.de).

Siehe dazu auch meinen Artikel “indayi edition – Menschen brauchen besondere Bücher” (zum Beispiel hier erhältlich: https://pressnetwork.de/indayi-edition/).

