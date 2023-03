Die unbekannten Funktionen Deiner Klitoris!

Die meisten Frauen und Männer wissen nur, dass die Klitoris eine kleine Lust-Zone ist, die in der Vulva versteckt ist. Sie wissen nicht, dass das, was Sie sehen, nur ein kleiner Teil ist. Die Klitoris erstreckt sich weit in das Becken hinein – und sie entwickelt sich aus dem gleichen Gewebe wie der Penis. Da sich Penis und Klitoris beide aus der gleichen Grundstruktur entwickeln, haben die beiden Organe viele Ähnlichkeiten in Form und Funktion.