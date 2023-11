Die Top 10 der beliebtesten Brautmodengeschäfte für Curvys und Plus Size Frauen

Ranking in den Kategorien All Size und Plus Size

PlusPerfekt, das Magazin für Diversity in Fashion, Trends & LifeStyle, hat seine Leserinnen gefragt, was ihnen an einem Brautmodenstudio wichtig ist. Die Antworten waren eindeutig: Eine große Auswahl an traumhaften Brautkleidern in der jeweils passenden Konfektionsgröße, die aktuelle Brautkleidertrends für Curvy Bräute und in Großen Größen sowie eine ehrliche, einfühlsame und professionelle Beratung, das ist es, was sich Bräute jenseits der Konfektionsgröße 42 beim Kauf ihres Hochzeitskleides wünschen. Denn auch wenn sich mittlerweile die Auswahl an Hochzeitskleidern in Großen Größen deutlich verbessert hat, so ist doch im Verhältnis zur Auswahl an Brautkleidern im sogenannten Normalgrößenbereich noch recht viel Luft nach oben.

Auf Wunsch der PlusPerfekt-Leserinnen hat die Redaktion in diesem Jahr erstmals zwei Kategorien bei der Wahl der beliebtesten Brautmodengeschäfte für Curvys vergeben: Zum einen die Kategorie Plus Size. Sie ist für alle jene Bräute, die ihr Hochzeitskleid in einem Brautmodenstudio kaufen möchten, das sich komplett auf das Portfolio Große Größen Hochzeitskleider spezialisiert hat. Zum zweiten die Kategorie All Size. Sie ist für die Bräute, die ihr Traumbrautkleid in einem Brautmodengeschäft kaufen möchten, das Hochzeitskleider sowohl im Normalgrößensegment als auch in Anschlußgrößen und Großen Größen im Sortiment hat.

Die Top 10 der beliebtesten Brautmodengeschäfte für Curvys 2023 in der Kategorie Plus Size Brautmode lauten:

Platz 1

Bianca“s Brautmoden, Inhaberin: Bianca Gräff, Berliner Straße 60, 55583 Bad Münster am Stein

Internetadressse: www.biancas-brautmoden.de

Platz 2

Linie 8 Brautmoden, Inhaberin: Ramona Stadler, Am Markt 5, 82205 Gilching

Internetadresse: linie-8.de

Alle weiteren Top 10 Brautmodenstudios der Kategorien Plus Size und All Size finden Sie auf PlusPerfekt.de.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

