Die Swastika: Verständigung über kulturelle Grenzen hinweg

Die Swastika hat sich als kulturelles Symbol über Grenzen hinweg verbreitet. Wirksam in verschiedenen Kontexten, bietet sie die Möglichkeit einer Verständigung über kulturelle Unterschiede. Lassen Sie uns untersuchen, wie die Swastika als Brücke zwischen Kulturen fungieren kann.Montreal, Quebec, 28. Juni 2025 – Anlässlich des Internationalen Tages für die Rehabilitierung der Swastika, der jedes Jahr am letzten Samstag im Juni begangen wird, lud die Internationale Rael-Bewegung (IRB) in Zusammenarbeit mit der ProSwastika-Allianz die Medien und die breite Öffentlichkeit ein, den wahren Ursprung und die universelle Bedeutung eines der ältesten Symbole der Menschheit wiederzuentdecken: Die Swastika.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet unsere Bewegung aktiv daran, das Verständnis der Öffentlichkeit für den wahren Ursprung der Swastika und seine tiefe spirituelle und wissenschaftliche Bedeutung wiederherzustellen“, erklärte Martin Hétu, internationaler Koordinator des Swastika-Days.

Die Swastika wird in vielen Kulturen verehrt, darunter in Asien, im Nahen Osten und in den Traditionen indigener Völker rund um den Globus, und symbolisiert Frieden, Gleichgewicht, Wohlbefinden und die ewigen Zyklen des Lebens. Dennoch ist die Swastika nach wie vor umstritten, vor allem in der westlichen Welt, wo ihre historische Bedeutung oft durch ihre Vereinnahmung durch das Naziregime überschattet wird.

Nach der raelistischen Lehre ist die Swastika älter als alle menschlichen Religionen und Teil des Symbols der Elohim – einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation von Wissenschaftlern und Künstlern, die vor 25.000 Jahren auf die Erde kamen, um hier alles Leben wissenschaftlich zu erschaffen, wie es im Buch Genesis und vielen anderen heiligen und alten Texten bildreich beschrieben wird.

Ursprünglich vereinte das Emblem der Elohim die Swastika und den Davidstern zu dem, was als Symbol der Unendlichkeit bekannt ist, so wie es auch im tibetischen Totenbuch (Bardo Thödol) zu finden ist. „Der Davidstern versinnbildlicht die Unendlichkeit im Raum. Die Elohim haben gezeigt, dass das unendlich Kleine und das unendlich Große die gleiche Struktur haben“, so Hétu weiter. „Auf der subatomaren Skala enthält die Materie, aus der wir bestehen, Universen von Teilchen, die wie Sonnensysteme angeordnet sind – so wie die Galaxien um uns herum Teil eines Teilchens innerhalb eines unendlich großen Wesens sind. Die Swastika hingegen versinnbildlicht die Unendlichkeit in der Zeit und den ewigen Kreislauf der Umwandlung der Materie.“

Diese Verbindung von Symbolen spiegelt eine Vision des Universums wider, die ihrer Zeit weit voraus war. „Ohne die moderne Wissenschaft unvorstellbar, spiegelt das Emblem der Elohim ein Maß an Weisheit und Wissen wider, das unser heutiges Verständnis übersteigt, und dient als Erinnerung an unsere vergessene Verbindung mit unseren Schöpfern“, fügte Hétu hinzu.

Die Elohim lieben uns und wachen über uns. Ihre Auftritte in der Welt nehmen zu und bereiten uns auf einen eventuellen Kontakt vor. In den raelistischen Schriften kündigen die Elohim ihre Rückkehr für das Jahr 2035 an. „Die Anerkennung der Swastika und des Symbols der Unendlichkeit als ultimative Symbole des Friedens und der Einheit zwischen allen Völkern ist eine wichtige Voraussetzung für ihre Rückkehr“, schloss Hétu.

Am 28. Juni 2025 haben Raelisten und Unterstützer auf allen Kontinenten den Internationalen Tag der Swastika-Rehabilitation gefeiert. Der Swastika-Day lädt dazu ein, die Ursprünge und die universelle Botschaft dieses alten Symbols (wieder) zu entdecken – und über die Zeichen eines bevorstehenden Kontakts nachzudenken.

