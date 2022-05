Ausbau eines erfolgreichen Netzwerks: Die SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Angebot nach Erfurt

Bereits seit 2010 bietet das Netzwerk der SeniorenLebenshilfe deutschlandweit umfangreiche vorpflegerische Unterstützung an. Menschlichkeit und eine enge Bindung zu ihren Senioren stehen für die Helfer im Alltag an erster Stelle. Mit Sybille Walden hat nun auch Erfurt eine Lebenshelferin, die für das Familienunternehmen im Einsatz ist. Detaillierte Informationen über das Netzwerk finden sich online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Unter Lebenshelfer in Erfurt stellt sich Sybille Walden als Lebenshelferin vor.

Verlässlichkeit für ein selbstbestimmtes Leben

Selbstbestimmung im Alltag ist das Ziel, das sich die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe für ihre Senioren gesetzt haben. Durch vorpflegerische Unterstützung wollen sie ein würdevolles Leben im gewohnten Zuhause ermöglichen. Zu ihrem Angebot gehören Hilfe beim Einkauf und die Begleitung zu Terminen, gemeinsame Freizeitgestaltung und Gespräche. Bei Bedarf organisieren die Lebenshelfer weiterführende Hilfe bis hin zur Pflege. Für die Beratung ist das Team der Zentrale in Berlin zuständig. Die Lebenshelfer werden von dort aus koordiniert, sodass eine schnelle Erreichbarkeit und in Notfällen eine Anfahrt von höchstens 30 Minuten gewährleistet ist.

Flexibilität im Alltag

Die SeniorenLebenshilfe legt Wert auf individuelle Abstimmung. Die Lebenshelfer übernehmen Aufgaben wie putzen, waschen oder kochen, organisieren bei Bedarf Termine und begleiten ihre Senioren zu Ärzten oder Behörden. Auch die gemeinsame Freizeit zu Hause, an der frischen Luft oder im Theater oder Museum sind Teil des vorpflegerischen Leistungsspektrums. Jedem Senioren steht immer derselbe Lebenshelfer zur Seite, sodass eine persönliche Bindung entsteht, die auch Sybille Walden sehr wichtig ist. „Egal in welcher Form Sie Unterstützung benötigen: Ich bin als Ihre feste Ansprechpartnerin stets an Ihrer Seite“, verspricht die Lebenshelferin.

Sybille Walden als neue Lebenshelferin in Erfurt

Mit Sybille Walden bekommen nun auch Senioren in Erfurt Unterstützung. Nach ihrer Ausbildung als Hotelfachfrau schloss die 1985 geborene Hundebesitzerin ein Studium zur Betriebswirtin an. Vor ihrer Weiterbildung zur Lebenshelferin war sie in der Alltagsbetreuung von Menschen mit Behinderung tätig. Da ihre Eltern viel mit Krankheit zu kämpfen hatten, hatte Sybille Walden schon früh Anteil an Pflegesituationen. Inzwischen unterstützt sie ihre Großeltern, um ihnen ein Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. „Meine Dankbarkeit für die Fürsorge, die ich selbst erfahren habe, spielt bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle für mich“, sagt die vierfache Mutter über ihre Motivation. Ihre Begeisterung für Musicals, Spaziergänge in der Natur, Städtereisen und Gesellschaftsspiele teilt Sybille Walden seit Frühjahr 2022 auch im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit für die SeniorenLebenshilfe.

Die SeniorenLebenshilfe: Familienunternehmen mit Vision

Nicht nur für Sybille Walden spielt der persönliche Bezug zu ihren Senioren eine große Rolle. Menschlichkeit und Zuverlässigkeit sind Grundwerte, auf denen Carola und Benjamin Braun 2010 die SeniorenLebenshilfe aufbauten. Ihr Ziel, Senioren ein alltagsnahes Hilfsangebot zu bieten, um im gewohnten Umfeld ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wird von ihren Töchtern sowie dem Schwiegersohn unterstützt. Als eingetragene Marke der Salanje GmbH bietet das Familienunternehmen neuen Lebenshelfern Kurse und Fortbildungen an. Im bundesweiten Netzwerk spielt es eine entscheidende Rolle, dass die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer die Vision der SeniorenLebenshilfe teilen, um die Nähe zu ihren Senioren zu garantieren.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

