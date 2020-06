Die SEETELHOTELS Usedom erhalten begehrte Auszeichnung zum „Top Ausbildungsbetrieb 2020“

Am 11. Juni nahmen die SEETELSHOTELS Usedom den Pokal und die Urkunde der IHK Neubrandenburg entgegen

Usedom/Hamburg im Juni 2020

Am 11. Juni 2020 fand die Auszeichnung des „Top Ausbildungsbetriebs 2020“ im SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel Bansin statt. Die SEETELHOTELS Usedom nahmen den Pokal mit Stolz entgegen. Mit der Verleihung der Auszeichnung zum „Top Ausbildungsbetrieb“ durch die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (IHK) werden exzellente Ausbildungsleistungen ausgezeichnet.

Rolf-Seelige-Steinhoff freut sich über die Auszeichnung: „Uns liegt es bei den SEETELHOTELS Usedom sehr am Herzen, dass wir den Nachwuchs in der Hotellerie und Gastronomie mit großem Engagement fördern. Es ist für unsere Branche elementar wichtig, dass wir Auszubildende für diese Berufe begeistern. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Tun und darüber freuen wir uns sehr“.

Die Hotelgruppe der SEETELHOTELS Usedom ist der größte Arbeitgeber der Insel und bietet seinem Nachwuchs interessante Berufschancen. Zurzeit beschäftigen die 16 Hotels der Gruppe insgesamt 18 Azubis in sechs Ausbildungsberufen. Unter anderem wird die Ausbildung zum Hotelfachmann/frau, Restaurantfachmann/frau, Koch/Köchin, zum Hotelkaufmann/frau, und zur Fachkraft im Gastgewerbe angeboten.

Auch in diesem Jahr erwarten die Hotels zahlreiche neue Azubis zum Ausbildungsbeginn am 1. August 2020. So werden die neu gestarteten Ausbildungsmöglichkeiten zur Fachkraft für Systemgastronomie, Fachinformatiker/in und zum Mediengestalter/in im Bereich Digital und Print angeboten, welche das Angebot für Interessenten noch mehr erweitert.

Noch sind attraktive Ausbildungsplätze frei. Die Personalverantwortliche und Koordinatorin für Erstausbildung Yvonne Dürhagen-Pirwitz freut sich auf weitere Bewerbungen.

Was die SEETELHOTELS Usedom neben ihren vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten besonders macht, ist ihre Kooperation mit Vietnam, die seit Ende 2019 besteht. Dies ermöglicht der Hotelgruppe die Ausbildung von vietnamesischen Azubis und schafft zudem eine Plattform für internationale Zusammenarbeit.

Weitere Informationen unter: https://www.seetel.de/service/stellenangebote-usedom.html

Die SEETELHOTELS auf Usedom stehen für Qualität, Tradition und herzlichen Service. In 16 Häusern an den schönsten Plätzen der Sonneninsel lassen die familiengeführten Hotels, Residenzen und Villen der Familie Seelige-Steinhoff die ganze Pracht und Schönheit der historischen Kaiserbäder aufleben. Vom komfortablen Drei-Sterne-Kinderresort bis zum Fünf-Sterne-Luxushotel reicht die hochwertige Urlaubswelt der SEETELHOTELS für Wellness-, Aktiv-, Familien-, Romantik- und Gourmeturlaub auf Usedom. Dazu gehört auch das Hotel Bahia del Sol**** in der idyllischen Bucht von Santa Ponsa auf Mallorca.

