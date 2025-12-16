Die Rückkehr einer Lehre: Traditionelle Maledivische Medizin im Nova Maldives

Der junge Resortstern Nova Maldives bringt die alten Lehren der Traditionellen Maledivischen

Medizin (TMM) zurück. Gemeinsam mit Dr. Ali Rasheed hat das Team des eskape-Spa im Nova

Maldives die althergebrachten Techniken der maledivischen Heiler rekonstruiert und lässt diese

in seine neuen Behandlungen einfließen. Dabei werden die natürlichen Ressourcen der

Resortinsel mit dem Wissen über die jahrhundertealten Praktiken kombiniert.

Dr. Rasheed ist einer der angesehensten Experten der „Dhivehi Bey“, wie die althergebrachten

TMM-Heilmethoden auf den Malediven genannt werden. Neben seinem Studium an der

Nationaluniversität der Malediven sammelte er sein Wissen bei seinem Großonkel, selbst ein

bekannter Heiler, und bildete zahlreiche Schüler aus. Seit mehr als 30 Jahren praktiziert Dr.

Rasheed die Heilkunst, in der sich die Erfahrungen und Methoden der vielen Kulturen des

Indischen Ozeans kondensiert haben. Die Wurzeln der Traditionellen Maledivischen Medizin

reichen neben indischen und chinesischen über persische Einflüsse sogar bis ins antike

Griechenland zurück. Für seine Arbeit wurde Dr. Rasheed mehrfach ausgezeichnet, unter

anderem mit dem National Award of Recognition der maledivischen Regierung.

Zu den mit Dr. Rasheed erarbeiteten Behandlungen gehört die „Ruhgalu“-Kräutermassage gegen

Muskelverspannungen und Schmerzen. Dabei werden moderne Massagetechniken mit Kokosöl

mit typischen „Dhivehi Bey“-Zutaten wie „Ruggalu Theyo“- Öl, „Hudufuffilaa“- Blättern, Cuscuta

und frischem Meerwasser kombiniert. Beim traditionelle „Kaashi Naashi“-Ritual wird der Körper

mit warmem Kokosöl und Kokosschalen behandelt. Gemeinsam mit einer beruhigenden

Kopfmassage bildet das die perfekte Grundlage für Entspannung. Beim „Unbuli Veyo“-Ritual

werden die Blätter des einheimischen Unbuli-Veyo-Krauts mit zusammen mit heilenden

Gewürzen wie Ingwer und Kurkuma kombiniert. Angenehme Kräuterkompressen entspannen die

Muskulatur und regen den Kreislauf an.

Für Gäste, die sich für den Zusammenhang zwischen Unterwasserwelt und Wohlbefinden

interessieren, bietet Nova ganzjährig Wellness-Tauchprogramme mit Meditationsworkshops, die

die positiven Effekte des Tauchens auf das innere Wohlbefinden und die Balance unterstützen.

Getaucht wird am Hausriff des Resorts im South Ari Marine Park und ein Ausflug mit dem

traditionellen Boot „Emotion“ lädt ein an weiter entfernten Plätzen Mantarochen und Walhaie zu

beobachten.

“Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dr. Ali Rasheed. Sein Einsatz für die

Bewahrung traditioneller maledivischer Heilkunst passt ideal zu unserem Anspruch, das

kulturelle Erbe der Malediven lebendig zu halten. Er eröffnet die besondere Möglichkeit, die

Heiltraditionen der Malediven auf authentische Weise kennenzulernen”, so Abdulla Aboobakuru,

General Manager von Nova Maldives.

Weitere Informationen unter: Nova-maldives.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Su d-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu

bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts ist Dachmarke einer Reihe von innovativen und zeitgenössischen Hotels und Resorts, die auf ihre Kernphilosophie setzen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Die 2015 gegründete Hotelkette setzt einzigartige Resorts mit erstklassigen Angeboten in einem entspannten Ambiente.

Pressefotos: https://www.picdrop.com/zierercom/ESAhnuRoed

Copyright: Nova Maldives

Für weitere Presseinformationen:

Annette Zierer

ziererCOMMUNICATIONS

Tel.: +49-89-356 124-83

Mobil: +49-176-23 40 40 40

E-Mail: annette.zierer@zierercom.co