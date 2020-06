Die richtige Bettausstattung für Allergiker von erwinmueller.de

Tipps für einen erholsamen Schlaf trotz Hausstaubmilbenallergie

Eine Hausstaubmilbenallergie mit verstopfter Nase und Hustenreiz raubt so manchem den Schlaf. Mit atmungsaktiven und waschbaren Bettwaren und Bettwäsche sowie einem trockenen Schlafklima lässt sich da viel verbessern. erwinmueller.de führt eine große Auswahl an Allergiker Produkten und gibt Tipps worauf man achten sollte.

Wissenswertes für Allergiker

Auslöser für eine Hausstaubmilbenallergie ist nicht die Milbe selbst, sondern ihr Kot, der in winzige Teilchen zerfällt und sich mit dem Hausstaub vermischt. Wenn dieser allergenhaltige Staub aufgewirbelt und eingeatmet wird, kommt es zu allergischen Reaktionen. Die Hausstaubmilbe liebt feuchtes, warmes Klima. Sie ernährt sich von Hautschuppen, deshalb ist das Bett ihr bevorzugter Aufenthaltsort.

Daunen, Federn, Naturhaare und Naturfasern können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und geben sie schnell an die Außenluft ab. So entsteht ein trockenes Raumklima, das der Milbe nicht behagt. Die Raumfeuchtigkeit kann durch regelmäßiges, intensives Lüften reduziert werden. Wichtig ist auch, alle Staubfänger wie Teppiche, Gardinen, offene Regale und ähnliches aus dem Schlafzimmer zu entfernen und häufig Staub zu wischen.

Eine gute Hygiene ist gerade bei Allergikern essentiell. Alle Bettwaren sollten deshalb bei mindestens 60° gewaschen werden können. Textilfaserbetten, Schonbezüge, spezielle antibakterielle Bezüge für Matratzen und heiß waschbare Bettwäsche sind bestens für Allergiker geeignet.

Durchatmen für Allergiker

Eine Produktneuheit mit besonderem Hygienefaktor und somit ein Rundum-sorglos-Paket für Allergiker ist die Serie AllergoProtect von Centa Star. Gemäß einer Studie von Centa Star werden nach einem rein physikalischen Prinzip Allergene wie Milbenkot gebunden. Sie sind positiv geladen und setzen sich auf der Bettausstattung fest. Diese ist negativ geladen und zieht die Allergene wie ein Magnet an. Dort werden sie bis zur nächsten Wäsche gebunden. Beim Waschen werden die Allergene aus den Bettwaren vollständig gelöst und herausgespült. Sobald man das Gefühl hat, dass die Wirkung nachlässt, sollten AllergoProtect Bettwaren bei 60° in der Haushaltswaschmaschine gewaschen werden. Die Bettwaren haben eine ausgezeichnete Wärme- und Feuchtigkeitsregulation und sorgen für ein optimales Schlafklima.

Bestens geeignet für Allergiker sind Kissen und Bettdecken mit Polyester-Füllung. Faserkügelchen machen die Kissen kuschelig weich. Die Füllmenge kann ganz dem persönlichen Bedarf angepasst werden. Einfach den Reißverschluss öffnen und Füllung entnehmen oder auffüllen. Dieses Material ist sehr strapazierfähig und langlebig und kann bei 95° gewaschen werden.

Schonbezüge halten Milben fern

Allergendichte Spezial-Schonbezüge für Kissen, Bettdecken und Matratzen halten Milben fern. Das Gewebe zeichnet sich durch höchste Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit aus und sorgt so für ein optimales Schlafklima. Die Bezüge sind aus 100 % Baumwolle, kochfest und trocknergeeignet. Für einen guten Schutz empfiehlt Erwin Müller, auch das Partnerbett mit den Schutzbezügen auszustatten.

Matratzenauflagen und -schoner für Schutz und gute Luftzirkulation

Auf pflanzliche Ölessenzen aus Zitrone, Lavendel und Eukalyptus setzt Greenfirst. Das Tuch der Matratzenauflage wird mit dem pflanzlichen Wirkstoff Geraniol behandelt, der sehr wirkungsvoll gegen Staubmilben, Motten und Mücken ist.

Der Kaltschaum-Topper “Softly XXL Plus” sorgt mit seiner Oberflächenstruktur und dem 7-Zonen-Kaltschaum-Kern für eine optimale Druckentlastung. Er passt sich ideal dem Körper an und beugt Verspannungen vor. Eine antibakterielle Aufsteppung und die sehr gute Luftzirkulation durch das umlaufende Lüftungsband machen reizfreien Schlaf möglich.

Ein Matratzenschoner erhöht nicht nur die Lebensdauer der Matratze, sondern verbessert auch die Hygiene, schützt vor Verunreinigungen und Abnutzung. Noppen auf der Unterseite des Schoners verhindern ein Verrutschen der Matratze. Zudem ist der nötige Abstand für eine optimale Belüftung der Matratze gegeben.

Auch bei Bettlaken sollten Allergiker auf Waschbarkeit bei hohen Temperaturen achten. Erwin Müller Single-Jersey Spannbettlaken sind kochfest. Die weiche Qualität bleibt auch nach vielen Wäschen formstabil. Ein Rundumgummi sorgt für perfekten Sitz und leichtes Aufziehen.

erwinmueller.de bietet im Themenbereich ” Allergiker-Produkte” eine große Auswahl an Produkten, die für Allergiker geeignet sind sowie hilfreiche Informationen rund um Hausstaubmilbenallergien und das optimale Schlafklima.

