Die neuen Tagungsräume im Ringhotel Sellhorn — für erfolgreiche Unternehmensevents in ruhiger Lage

Optimaler Rahmen für Team-Building-Events in der Nähe von Hamburg

Hamburg, Januar 2020

Das Ringhotel Sellhorn in der Lüneburger Heide zeichnet sich durch seine wunderschöne Lage in der Natur aus. Das Hotel ist somit der perfekte Ort, um kreative Ideen fließen zu lassen. Die beeindruckende Heidelandschaft und die ruhige Atmosphäre eignen sich hervorragend, um Tagungen, Konferenzen und weiteren Unternehmensevents etwas Besonderes zu geben. Ein Komplettservice mit individueller sowie bedürfnisorientierter Beratung und Planung sorgt dafür, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wird. Das Ringhotel Sellhorn bietet eine auf das Event abgestimmte Betreuung, mit passendem Rahmenprogramm, kulinarischer Verpflegung und vielen weiteren Annehmlichkeiten, die dazu beitragen, dass sich die Gäste rundum wohl fühlen. Ob bei einer Fahrradtour, einem Grillabend, einer Kutschfahrt durch die Heidelandschaft, einem Bowlingabend oder vielen weiteren Aktivitäten, hier bieten sich viele Möglichkeiten, um gemeinschaftlich Spaß im Team zu erleben.

Das Tagungshotel Ringhotel Sellhorn im Herzen der Lüneburger Heide bietet mit professionell ausgestatteten Tagungsräumen für bis zu 120 Personen nun noch mehr Raum, um einen produktiven und entspannten Aufenthalt zu genießen. Die freundlichen Tageslicht-Räume haben über eine Terrasse oder einen Balkon einen direkten Zugang ins Freie. Außerdem sind sie für Präsentationen mit Verdunklungsrollos ausgestattet. Die Konferenz-Etage verfügt über einen großen Pausenbereich und der wunderschöne Garten des Ringhotel Sellhorns bietet viel Platz für Gruppenarbeiten oder Team-Building-Maßnahmen in der Natur.

Für eine optimale Ergänzung sorgt das hauseigene „Refugium“, in dem das Ringhotel Sellhorn liebevoll und mit viel Expertise entwickelte Wellness-, Körper- und Beauty-Anwendungen anbietet. Natur, Wellness und Medizin werden mit Regionalität und der Liebe zur Natur der Lüneburger Heide zu inspirierenden Treatments ab 35 € verbunden. Das aktuelle Highlight des Wellnessbereichs ist die Soft-Pack-Liege. Jede Wellnessbehandlung ist darauf noch entspannender, denn Packungen und Peelings wirken darauf besonders gut ein. Der Liegekomfort ist angenehmer als auf einer üblichen Liege, da der Körper für die 30 Minuten der Anwendung keinen Schwerpunkt hat. Dadurch entsteht ein Gefühl des Schwebens – wie auf Wolken.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hotel-sellhorn.de/tagungshotel-lueneburger-heide/

Das Ringhotel Sellhorn im idyllischen Ort Hanstedt in der Lüneburger Heide bietet mit einem einzigartigen Ambiente aus Landidylle und Moderne einen innovativen Charakter und einen unvergesslichen Urlaub. Das seit 1873 in sechs Generationen familiengeführte Hotel vereint in seinen 50 Zimmern Gemütlichkeit und eine Auszeit vom Alltag. Dazu werden im Restaurant des Ringhotel Sellhorn regionale und saisonale Gerichte neu interpretiert und im Flair der Landidylle serviert. Um die optimale Ruhe zu genießen, kann neben dem klassischen Schwimmbad- und Sauna-Bereich auch das Refugium genutzt werden – eine Oase für Spa- und Wellnessbehandlungen. Zudem können auch Meetings und Workshops im Ringhotel Sellhorn abgehalten werden. Dafür gibt es verschiedene Räumlichkeiten, die Gruppen von 4-160 Personen Platz bieten. Das Ringhotel Sellhorn ist mit dem Auto nur 40 Minuten von Lüneburg für einen Stadtausflug entfernt.

