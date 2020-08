Die neue Haarmarke CAPANOVA gewinnt die italienische Fashion-Ikone Salvatore Vita exklusiv als Brand Ambassador

Seit dem Auftritt im TV-Format “Die Höhle der Löwen” ist inzwischen ein halbes Jahr vergangen. Was hat sich seither bei CAPANOVA getan? Trotz Corona-Krise hat sich das Startup aus Rhein-Main in den letzten Wochen und Monaten sehr gut weiterentwickelt und die Produkte in den Social-Media-Kanälen bereits erfolgreich als “Must-Have” etabliert. Den Beweis, dass der Markt die Produkte will, hat das junge Start-Up mit zu erwartender Leichtigkeit vollzogen.

Bei Instagram ist CAPANOVA inzwischen fast zu einer Love Brand erklärt. So schwärmen auch immer mehr Anwender für die natürlichen Produkte made in Germany. Benjamin Koch, Gründer von CAPANOVA, führt die Markenidee nun konsequent fort und geht mit Salvatore Vita als offizielles Markengesicht und Markenbotschaftler an den Start.

Salvatore Vita – auch bekannt als “Mr. Salvatore” – verdreht seit 2014 weltweit die Köpfe in Social-Media-Kanälen. Ob es an den tiefseeblauen Augen liegt, oder seinen Auftritten bei den Mailänder und New Yorker Modewochen, weiß man nicht genau. Was man aber weiß ist, dass Salvatore Vita ein leidenschaftlicher Mensch ist, der es genießt, seinen Stil online zu teilen. Der 31-jährige gebürtige Italiener mit über 25 Tattoos steht für einen sexy Look, einen einzigartigen Stil und die Fähigkeit, mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Er gilt in der Szene als absoluter Gentleman, und ist dabei gar nicht so unnahbar, wie man glauben mag. In einem Interview für CAPANOVA erzählt er von seiner Liebe zu seiner Familie, dass er diese tollen Augen von seiner Großmutter geerbt hat und als kleiner Junge immer Tierarzt werden wollte – sympathisch durch und durch.

Und seine beeindruckend große Follower-Anzahl ist Beweis für seinen Einfluss in der Szene. “Was kann es Besseres geben, als für eine Marke zu werben, von der man überzeugt ist? Auch der Name trägt ein bisschen Italien in sich, das hat mir gefallen. Ich habe die komplette Serie von CAPANOVA getestet und bin von den Produkten komplett begeistert. Sie gehören mittlerweile fest in meine morgendliche Stylingroutine, denn meine Haare sind mir überaus wichtig”, meint Salvatore zur CAPANOVA Styling- und Pflegeserie für Männerhaar und kurz darauf folgte ein exklusives Shooting für die Marke. Das Ergebnis ist ab sofort auf der CAPANOVA-Website unter www.capanova.com zu sehen.

“Salvatore ist mein absoluter Favorit und zählt für mich hierzulande noch als Rohdiamant. Mit ihm haben wir genau den Typ Mann gewinnen können, der all das verkörpert, wofür CAPANOVA steht: Natürlichkeit, Lifestyle, Bewusstsein für den Körper, Offenheit und richtig guten Stil.”, freut sich Benjamin Koch, Gründer und Inhaber des Startups.

Aber es gibt noch weitere News aus Neu-Isenburg, denn in Kürze beginnt der Verkaufsstart der Produkte bei Amazon, und auch neue Online-Kooperationen mit Beauty-Plattformen sind bereits in der Umsetzung.

Dennoch ist das Ziel nicht, CAPANOVA zur reinen Online-Marke werden zu lassen. Auch der Handel zeigte bereits Interesse und erste Gespräche waren vielversprechend. Näheres hierzu wird sicherlich bald folgen.

Weitere Infos unter: www.capanova.com

Haare – Styling – Natur – das ist CAPANOVA.

Capanova versteht sich als Spezialist rund um ein Haarstyling mit Inhaltsstoffen aus der Natur.

CAPANOVA ist eine Haarstylingserie für Männer und bietet dir das erste rein natürliche und vor allem zertifizierte Naturerlebnis für die Haare.

Bei Capanova werden ausschließlich die besten Inhaltsstoffe verwendet, die der Markt im Bereich Naturkosmetik zur Verfügung stellt, weshalb alle Produkte sogar mit dem bewährten NATRUE Siegel zertifiziert sind.

Alle CAPANOVA Produkte sind exklusiv zu finden unter: www.capanova.com

Kontakt

Kamikaze Digital Marketing GmbH

Daria Leißing

Hermannstraße 42a

63263 Neu-Isenburg

06102 / 719 88 09

presse@capanova.de

http://www.capanova.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.