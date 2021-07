Die Musik ist zurück im Estrel Berlin

ABBA, Elvis und Tina Turner kehren auf die Showbühne des Estrel Berlin zurück

Sehnsüchtig haben alle darauf gewartet und jetzt steht endlich einem entspannten Sommer mit Städtetrip und Wochenendausflügen nichts im Weg. Auch Berlins Straßen und Plätze füllen sich endlich wieder mit Leben – Stück für Stück kehren Normalität und gute Laune zurück.

Auch das Estrel Showtheater ist mit Shows sowie Musicals zurück. Den Startschuss macht am 16. Juli die gefeierte Produktion “Thank you for the music – Die ABBA-Story”. Die Live-Show ist wie ein Best-of-Album der Band, nur viel besser: Sie besteht nicht nur aus einem Hitfeuerwerk, sondern zeigt außerdem die sensationelle Karriere von ABBA, angefangen beim Grand Prix 1974 bis hin zur Auflösung 1982. In diesem Sommer können Sie sich zudem auf zwei weitere Show-Highlights im Estrel freuen: Am 20. August nehmen wir den Publikumserfolg “Elvis – Das Musical” wieder auf – das Musical setzt dem “King” bis zum 10. September ein musikalisches Denkmal. Vom 19. September bis 17. Oktober gibt es dann ein Wiedersehen mit Tina Turner in “Simply the Best”. Showtickets ab 38 Euro unter +49 30 6831 6831 oder www.stars-in-concert.de

Vor oder nach den Vorstellungen lädt die Open-Air-Location “Waterfront” des Estrel Berlin ein. Hier kann man bei kühlen Drinks und einem abwechslungsreichen kulinarischem Angebot in mitten des Großstadtdschungels den Sommer genießen. Oder aber Sie schnappen sich Ihren Lieblingsreisepartner, packen Ihren Koffer und bleiben gleich über Nacht – kombinieren Sie einfach ab 79 Euro p.P. Ihren Showbesuch mit Übernachtung und Frühstück im direkt angrenzenden Estrel Hotel Berlin. Infos www.estrel.com/de/hotel/packages

P.S.: Für den Besuch der Show ist derzeit ein tagesaktueller negativer Schnelltest bzw. ein Nachweis über Impfung/Genesung vorzulegen. Das hauseigene Testzentrum des Estrel bietet kostenfreie Bürgertests ohne Termin an.

Unter dem Motto “Tagen, Wohnen, Entertainment – Alles unter einem Dach” bietet Europas größtes Hotel-, Congress- & Entertainment-Center auf 30.000 qm Veranstaltungsfläche Platz für 15.000 Besucher, Unterhaltung mit Berlins erfolgreichster Show “Stars in Concert” und einen 4-Sterne plus Service im Estrel Hotel, das mit 1.125 Zimmern Deutschlands größtes Hotel ist. Das Estrel Berlin gehört keiner Hotelkette an, sondern befindet sich im Privatbesitz des Unternehmers Ekkehard Streletzki.

