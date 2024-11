Die Multi-Plattform Probe für PRTG erweitert Möglichkeiten des Monitorings auf Linux-basierte IT-Umgebungen und darüber hinaus

Nürnberg, 4. November 2024 – Paessler hat die allgemeine Verfügbarkeit der Multi-Plattform Probe für Paessler PRTG bekanntgegeben. Mit dieser Veröffentlichung können die Netzwerk-Monitoring-Funktionen von PRTG erstmals für eine Vielzahl von Subnetzwerktypen und in Nicht-Windows-Umgebungen eingesetzt werden, darunter Linux- und ARM-Infrastrukturen.

Für Kunden bedeutet dies eine beispiellose Flexibilität und eine konsistente Monitoring-Erfahrung über verschiedene Plattformen und Umgebungen hinweg, die auf Debian-, Ubuntu-, RedHat-, ARM-Plattformen einschließlich Raspberry Pi, und NAS-Systemen laufen.

Paessler PRTG ist seit langem in der Lage, mehrere Gerätetypen, Anwendungen und Datenbanken zu überwachen. Für die Probes, die zwischen dem PRTG Core Server und den Sensoren sitzen, war jedoch bisher ein Windows-Rechner erforderlich. Die Multi-Plattform Probe für PRTG ändert dies und ermöglicht es Kunden, verschiedene Hardware und Betriebssysteme in ihrem Netzwerk zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Monitoring-Leistung in komplexen Netzwerken eingehen zu müssen.

Die Flexibilität der Multi-Plattform Probe ermöglicht das Monitoring von Subnetzen, die durch Firewalls getrennt sind, und von entfernten Standorten. Es gewährleistet die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch die Implementierung von TLS 1.3-Verschlüsselung, um die Sicherheit und Integrität der Daten während der Übertragung zu gewährleisten, und bietet Sensorunterstützung für ICMP, SNMP, HTTP und REST. Vor-Ort-Installationen erfordern weiterhin einen Windows-basierten PRTG Core Server . Für Kunden jedoch, die PRTG Hosted Monitor in der Cloud nutzen, kann die Multi-Plattform Probe jetzt in einer vollständig Windows-freien Umgebung eingesetzt werden.

„Bei Paessler hören wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden und setzen auf Innovation. Die in unseren Umfragen deutlich gewordene große Nachfrage nach Linux-Kompatibilität hat die Entwicklung der Multi-Plattform Probe vorangetrieben“, sagt Helmut Binder, CEO der Paessler GmbH. „Diese Veröffentlichung markiert einen entscheidenden Schritt in unserem Bestreben, flexible und robuste Monitoring-Lösungen bereitzustellen, die den sich wandelnden Bedürfnissen von IT-Fachleuten gerecht werden, die in hybriden OT-Umgebungen arbeiten.“

Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung werden sich zukünftige Entwicklungen der Multi-Plattform Probe auf Funktionen wie Gerätevorlagen, Daten-Caching und Multi-Plattform Probe Container konzentrieren, um sicherzustellen, dass PRTG weiterhin an der Spitze der Monitoring-Technologie steht. Die Multi-Plattform Probe für PRTG ist ab sofort als stabile Version verfügbar. Weitere Informationen darüber, wie die Multi-Plattform Probe Ihr Netzwerk-Monitoring revolutionieren kann, finden Sie unter https://www.paessler.com/support/videos-and-webinars/videos/multi-platform-probe-configuration und https://www.paessler.com/de/press/pressreleases/paessler-announces-multi-platform-probe-for-prtg

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Im Jahr 2023 übernahm Paessler die qbilon GmbH, ein Unternehmen, das Lösungen zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften entwickelt. In Zeiten, in denen digitale Transformation und IT-Wachstum in großen Organisationen zum zentralen Thema werden, möchte Qbilon mit seinen Softwarelösungen Qbilon Cloud und Qbilon Ultimate seinen Beitrag dazu leisten, IT effizient und überschaubar zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

