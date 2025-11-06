Die Kunst des Sehens: Wie die neue Ausgabe des Artistic Hub Magazine dir neue Perspektiven in der Kreativität eröffnet

Die neueste Ausgabe des Artistic Hub Magazine bietet interessante Einblicke in die Kunst des Sehens. Wir zeigen, wie verschiedene Perspektiven und Wahrnehmungen unsere kreative Reichweite erweitern. Diese Ausgabe ist eine Einladung, mit neuen Augen zu sehen und die Schönheit in alltäglichen Szenarien zu entdecken.

Die schönsten Momente warten oft direkt um die Ecke. Auf Straßen, an denen wir achtlos vorbeigehen, in der Stille, die sich mitten am Tag senkt, im Licht, das unerwartet über eine Fassade gleitet. Erst wenn wir innehalten, entdecken wir die Schichten, die dem Alltag Tiefe und Farbe verleihen.

Die neue Ausgabe des Artistic Hub Magazine lädt dazu ein, diese Schichten zu erkunden. Von Belgrads Vierteln Dorćol und Kalemegdan über das lebendige Herz von Marseille bis zu den stillen Dächern von Andermatt verfolgt dieses Heft die Kunst des Lebens – in Orten, Texturen und Momenten, die unserem Blick oft entgehen.

Dieese Ausgabe verbindet Kunst, Design, Reisen und Gastronomie und eröffnet einen weiten Blick auf die zeitgenössische Kreativität und darauf, wie sie unser Empfinden von Schönheit und Zugehörigkeit prägt.

Die Modevisionärin Iris van Herpen verwandelt Bewegung in Licht und Klang, während der Porsche 963 RSP, Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Künstlerinnen und Künstler wie Willi Dorner, Janih Ch. Lüthi, Beatrice Sartori, Valentina Murabito, Mirko Reisser (DAIM) und Haochen He reflektieren Raum, Emotion und Wahrnehmung in eindrucksvollen visuellen Erzählungen.

In der Gastronomie zeigt der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Sven Wassmer, wie Geschmack zur Erinnerung werden kann, während Elaste 1980 – 1986 ein Jahrzehnt wieder aufleben lässt, in dem Kunst, Musik und Design dieselbe Sprache sprachen. Von vergessenen europäischen Desserts bis zu stillen Winterinterieurs feiert diese Ausgabe die Details, die das tägliche Leben zur Kunstform machen.

Artistic Hub Magazine ist ein internationales Lifestyle-Magazin aus der Schweiz, das sich der Kultur, dem Design, der Architektur, dem Reisen und der Ästhetik des Lebens widmet. Das Magazin ist in gedruckter Form in ganz Europa erhältlich und weltweit digital über PressReader, Zinio und Magzter verfügbar.

Denn gleich um die Ecke gibt es immer etwas, das es zu sehen, zu fühlen und zu teilen lohnt.

Pressekontaktdaten:

Artistic Hub Magazine by BISTRY GmbH

Gewerbestrasse 5

6330 Cham Switzerland

Copyright Bild: Artistic Hub Magazine