Die ideale Pizza für den Grill: Die PURA von Gustavo Gusto

Geretsried, 18. Juli 2023. Schönes Wetter, Sonne und Grillpartys sind im Sommer kaum wegzudenken und gehören zu den wohl schönsten Freizeitaktivitäten mit Freunden und Familie. Eine ungewöhnliche und köstliche Abwechslung kann dabei sein, eine Pizza zu grillen.

Die Pizza PURA von Gustavo Gusto ist dafür perfekt geeignet. Denn die PURA ist eine vegane Tiefkühlpizza, die „nur“ aus einem auf Lavastein vorgebackenen Pizzaboden mit einer würzigen Tomatensoße besteht. Die Zutaten für den Belag kann dann jede/r nach eigenem Gusto selbst zusammenstellen. Ob Gemüse, Fisch, Käse, Obst oder Salat. Um nur einige Beispiele zu nennen. Denn der Vielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt. Bei der PURA können sich die Pizza-Fans richtig austoben und die unterschiedlichsten Zutaten verwenden oder diese Pizza auch einfach pur genießen. Eben je nach Gusto. Die Premium-Tiefkühlpizza PURA von Gustavo Gusto ist vegan und laktosefrei. Zu kaufen gibt sie im Einzelhandel, im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Einige Rezepte unter dem Motto „Mach die Beste draus!“ gibt es dazu auch im Internet unter www.gustavo-gusto.de/pura-rezepte/

Die PURA ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern überzeugt auch geschmacklich auf ganzer Linie. Diese TK-Pizza ist aus hochwertigen Zutaten hergestellt und ohne Zusatzstoffe. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker und kein Palmöl verwendet. Der Teig darf extra lange reifen und die fruchtige Tomatensoße wird täglich frisch nach eigenem Rezept hergestellt. So schmeckt man die Qualität und Frische in jeder gegrillten Pizza. Man benötigt lediglich einen Grill mit Deckel und einen Pizzastein. Die TK-Pizza auftauen lassen und auf dem Pizzastein grillen. Je nach Temperatur ist die Pizza in nur wenigen Minuten fertig. Einfach ausprobieren, denn jeder Grill hat unterschiedliche Temperaturen.

Also: Ran an den Grill und eine Gustavo-Gusto-Pizza drauf.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Darüber hinaus sind die Tiefkühlpizzen in mehreren Ländern, beispielswiese in den Niederlanden, auch im Onlinehandel und im Quick-Commerce zu erhalten.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde im Jahr 2022 Gustavo Gusto u.a. zum dritten Mal in Folge als „Top-Marke des Jahres“ und für „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet, erhielt den „Großen Preis des Mittelstandes“ und erreichte im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“.

