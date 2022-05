Die Herausforderungen im Fahrzeughandel mit Contao meistern

Früher war es gängige Praxis, Fahrzeuginserate in Zeitungen zu veröffentlichen. Zudem fuhren potentielle Autokäufer auch gerne an den Wochenenden die regionalen Autohändler ab, um sich vor Ort einen Überblick über das Fahrzeugangebot zu verschaffen. Man kaufte das Traumauto schließlich per Handschlag und bezahlte in bar.

Doch diese Zeiten sind vorbei… Mittlerweile wird der Großteil an Gebrauchtfahrzeugen über 2-3 einschlägige Plattformen angeboten und vermarktet. Günstig ist das Vermarkten des eigenen Fahrzeugbestandes dort jedoch meist nicht unbedingt.

Die effiziente & vor allem günstigere Vermarktung von Fahrzeugen auf der eigenen Autohaus-Webseite scheint hier also eine bessere Wahl oder zumindest eine vernünftige Zusatzoption für den Fahrzeughändler zu sein, stellt jedoch einige Anforderungen, denen der Webauftritt gerecht werden muss.

Eins ist klar: Neben einem übersichtlichen und vor allem seriösen Auftritt im Web müssen vor allem die aktuellen Angebote auf die Webseite. Denn dafür ist der Interessent ja da. Für die meisten Autohändler ist es jedoch schlicht und einfach zu aufwändig, die meist schnell wechselnden Fahrzeuge auf dem Hof in die eigene Website einzupflegen. Diese liegt dann dementsprechend brach und bekommt weder von potentiellen Interessenten noch von Suchmaschinen Beachtung geschenkt.

Fahrzeuge auf der eigenen Autohaus-Website effektiv vermarkten

Eine Lösung dieses Problems strebt der Contao Fahrzeugmanager an. Er hilft Autohäusern und Fahrzeughändlern Ihre Angebote schnell und einfach auf der eigenen Webseite zu präsentieren – effizient und ohne Mehraufwand.

Mit dem mobile.de Modul des Fahrzeugmanagers werden alle Fahrzeug-Angebote von mobile.de vollautomatisch in die Contao-Webseite importiert und können dort individuell präsentiert werden.

Auch Händler von Wohnmobilen und Wohnwagen können ihre Angebote unkompliziert auf der einenen Contao-Website darstellen – das SYSCARA® Modul ermöglicht einen vollautomatischen Abgleich mit der gleichnamigen Caravan-Manager Software.

Autohäuser, die Ihren Fahrzeugbestand lieber ausschließlich mit der eigenen Webseite verwalten und vermarkten möchten, können dies ebenfalls problemlos tun. Der Fahrzeugmanager enthält eine Verwaltungsoberfläche für die übersichtliche & einfache Pflege der Fahrzeuge direkt im Contao-Backend.

Der Contao Fahrzeugmanager für Autohändler

Er bietet eine Verwaltungsoberfläche für die übersichtliche & einfache Pflege der Fahrzeuge direkt im Contao-Backend. Einen einfachen Import des Fahrzeugbestandes direkt vom mobile.de-Portal oder aus der SYSCARA® Software. Übersichtliche Darstellung der Fahrzeuge in einer Listenansicht mit umfangreichen Filter- und Sortierfunktionen. Detaillierte Darstellung jedes Fahrzeugs.

Templates und Design können angepasst werden.

Mehr zu den Vorteilen und Funktionen erfahren

Contao ist ein leistungsstarkes Open Source CMS, mit dem du professionelle Webseiten und skalierbare Webanwendungen erstellen kannst.

Firmenkontakt

Contao Open Source CMS

Leonhard Feyer

Eibenweg 42

42111 Wuppertal

+49 202 49579835

marketing@contao.org

https://contao.org/de/impressum.html

Pressekontakt

Contao CMS – Marketing

Manuel Mederer, Christian Röckl

Schleißheimer 151

80797 München

0049 89 215361480

marketing@contao.org

https://contao.org/de/team.html

Bildquelle: @ pdir – Meißen