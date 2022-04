Die führende Expertin zum Thema „Stimme“ heißt: Cornelia C. Fink

STIMME. MACHT. ERFOLG

Der Stimme MÄCHTIG zu sein ist die Königsdisziplin, wenn es um PERSÖNLICHES WACHSTUM und SELBSTFINDUNG geht, und darum, sich in allen Belangen ERFOLGREICH ZUR SPRACHE ZU BRINGEN. Wer sich seiner eigenen Stimme bewusst ist, wird aber auch in die Lage versetzt, IN ANDEREN STIMMEN ZU LESEN. Das „macht in mächtig“ über andere, weil er hören lernt, was die Stimme eines Menschen durch ihren Klang, die Art zu sprechen, die Wahl der Worte über begleitende Mimik und Gestik verrät. Sie können hören, was das Gegenüber wirklich denkt, meint und bewirken will.

Cornelia C. Fink

Mit 40 Jahren Bühnenerfahrung als Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin und 34 Jahren als Dozentin, Trainerin und Coach ist Cornelia C. Fink eine der erfahrensten Expert*innen in Sachen „Stimme, Sprache und Persönlichkeit“ im deutschsprachigen Raum. Sie kann auf insgesamt über 3000 zufriedene Kunden aus nahezu allen Bereichen der Wirtschaft, Politik, Medizin ebenso verweisen wie auch auf eine ganze Reihe Einzelpersonen, die sie sehr erfolgreich dabei unterstützt (hat), sich in Führungspositionen glaubwürdig und überzeugend zu positionieren. Authentische Selbstpräsentation ist dabei ihr primäres Anliegen. Einen kostenlosen Download mit ihren wichtigsten Tipps zu diesem Thema findet man auf ihrer Startseite.

Der Ton zeigt die Person

„Jeder Mensch trägt in seiner Stimme das gesamte Potenzial seiner Stärken, Anlagen und Bedürfnisse wie eine Art Code bei sich“, weiß Cornelia C. Fink. Zu diesem Thema forscht sie seit 2013 intensiv und konkret an einem softwarebasiertem Verfahren, um dieses nicht nur zu behaupten und mit ihren Erfahrungen zu belegen, sondern um es sichtbar und für jeden valide anwendbar zu machen. Sie möchte damit einen Beitrag in der Personalentwicklung leisten, der als einziges Tool seiner Art im Ergebnis nicht trainierbar ist und sich dadurch von allen anderen Verfahren unterscheidet. „Nicht der Beste, sondern der Geeignetste hat den nachhaltigsten Mehrwert für ein Unternehmen“.

Erkenne dich selbst, und du weißt alles

Besonders am Herzen liegen Cornelia C. Fink Schulabgänger und Berufseinsteiger, denen sie bereits heute mit diesem Ansatz und mit ihren Coachings bei der Berufswahl unterstützend zu Seite steht. „Es geht nicht darum, welchen Beruf du ergreifen willst, sondern darum, welche Stärken und vor allem welche Bedürfnisse in dir grundgelegt sind, um deine Ziele erreichen zu können.“ Das Ergebnis dieses Ansatzes ist eine augenscheinliche Stärkung des Selbstwertes und vor allem des Selbst-bewusst-Seins dieser jungen Menschen. Das bestätigen der studierten Pädagogin und Psychologin alle, die mit ihr arbeiten durften. „Das ist das Wichtigste, was wir alle unseren Kindern auf ihren Lebensweg mitgeben sollten. Dafür brenne ich, seit ich denken kann.“

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“

Durch ihren blinden Großvater lernte Cornelia C. Fink schon als ganz kleines Kind „mit den Ohren zu sehen und mit dem ganzen Körper zu fühlen“, was sich hinter der Fassade einer Stimme und den Worten, die jemand wählt, verbirgt. „Ich kann hören, was eine Stimme erzählt. Ich fungiere als eine Art Übersetzer, nicht zuletzt auch für den Stimmbesitzer selbst“, sagt sie und zitiert A.de Saint- Exupery: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“

Cornelia C. Fink ist in der Lage, „den Wesenskern“ eines Menschen zu erfassen. Sie kennt für jeden den passenden Weg, diesen Kern freizulegen. „Im Rahmen individueller StimmCoaching-Prozesse oder konkreter Stimmschulungen gehen Stimmentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung Hand in Hand“, bestätigt ihr die Erfahrung. Und: „Es gibt keine zwei gleichen Wege – und keine Abkürzungen, auch wenn das oft versprochen wird.“

„Worte können Türen öffnen oder Mauern sein“

In Unternehmen wird Cornelia C. Fink nicht nur als Trainerin, für Inhouse- Schulungen und in Mentoring-Programmen gebucht, sondern auch in ihrer Funktion als Kommunikationspsychologin mit einem ganz besonderen Ansatz für Konfliktthemen. „Zwischenmenschliche Konflikte entstehen in den meisten Fällen, wenn Menschen zwar dieselben Worte verwenden, aber nicht dieselben Inhalte und Absichten damit verbinden“, erklärt Cornelia C. Fink. Ihre besondere Art des Zuhörens ist dabei der Schlüssel: „Ich höre, was eine Stimme mir erzählt – ich erfasse Unstimmigkeiten und Missverständnisse, indem ich dem energetischen Fluss in der Kommunikation folge – ich übersetze, was ich höre, sodass am Ende bei allen Beteiligten Verständnis füreinander entsteht.“ Worte schaffen Wirklichkeit.

Authentisch ist, wer sich selbst so zeigt, wie er ist

„Der sicherste Weg zum Erfolg führt über die Brücke der Selbsterkenntnis.“ Cornelia C. Fink ist zutiefst davon überzeugt, dass viele Menschen etwas sein wollen, was sie in Wahrheit gar nicht sind. „Wer sich mehr um den Schein bemüht als um das Sein – also um das, was ihn im Innersten wirklich glücklich macht – wer sich mehr um den äußeren Status kümmert, weil er sich dann geliebter fühlt, lebt an sich selbst vorbei und verpasst die Chance, das Leben zu führen, was ihm alles gibt, um zufrieden – also im Frieden mit sich selbst – zu sein.“

Wer das sucht und wer bereit ist, sich auf den erfolgversprechendsten Weg zu machen, den ein Mensch gehen kann, der ist bei Cornelia C. Fink genau richtig. Wer in seinem Unternehmen zwischenmenschliche Werte und Zusammenhalt untereinander für wichtiger erachtet als Gewinn allein, der sollte sie buchen. Und wer Verständnis für erstrebenswerter hält als Konkurrenzkampf, kann sicher sein, dass er in Cornelia C. Fink den besten Partner findet.

Wer das Ohr beleidigt, dringt nicht zu Seele vor

Dieser Ausspruch eines römischen Rhetoriklehrers ist eine weitere Maxime in Cornelia C. Finks Angeboten. „Durch ein gutes und individualisiertes Stimmtraining lässt die Wirkung einer Person um bis zu 80% steigern“, sagt sie. „Wenn Sie die Stimme eines Menschen nicht mögen, schaltet das Gehirn auf Durchzug“, erklärt sie. Oder um es mit den Worten Friedrich Nitzsches zu sagen: „Man widerspricht einer Meinung oft nur, weil uns der Ton, in dem sie vorgetragen wurde, nicht gefällt.“

Was also liegt näher für jeden, der sich mehr Erfolg im Verkauf und in seiner Außenwirkung wünscht, als sich Cornelia C. Fink als Trainerin ins Haus zu holen oder private Stunden bei ihr zu buchen. Nur 2x im Jahr findet man sie auf dem Volkersberg in der Rhön mit öffentlichen Seminaren. Ansonsten sind es eher geschlossene Veranstaltungen für die sie angefragt wird. Die gute Nachricht aber ist: Sie hat begonnen, ihr gesamtes Wissen in Ratgebern und Artikeln zu verschriftlichen, und wer ihren Newsletter auf ihrer Webseite bucht, wird über jede Neuerscheinung und jeden neuen Artikel zu ihren Themen informiert.

„Der Weg hinter die Spiegel“

So lautet der Titel eines bemerkenswerten Buches, das Cornelia C. Fink gemeinsam mit ihrer Tochter im letzten Jahr veröffentlicht hat. Wer gerne liest und bereit ist, seine Sichtweise auf das Leben mit völlig neuen Augen zu sehen, sollte sich diesen Roman, der eher ein Ratgeber ist, ohne Rat zu geben – vielmehr eine magisch-mystische Reise zu sich selbst – unbedingt kaufen. In diesem Buch legt sie auch ihr gesamtes spirituelles Wissen zum Thema „Stimme“ offen und zeigt, wie mit dem richtigen Einsatz der Stimme Wunder und Heilung möglich sind. Das Buch ist eine wahre Schatzkammer mit allen großen Fragen des Lebens … und den Antworten darauf. Wer jedoch nicht daran glaubt, dass es eine größere Wirklichkeit hinter unserer Realität gibt, sollte lieber die Hände davonlassen.

Erfolg kommt, wenn die Absicht stimmt

Das ist nicht nur die Erfahrung von Cornelia C. Fink, sondern auch das ihrer vielen zufriedenen Kunden. Jeder „stimmige“ Weg führt automatisch auch zu Wohlstand und Fülle. Und mit Sicherheit ist dies auch „der neue Weg für die Zeitenwende“.

