Die Extrameile für den guten Zweck

DRPGroup feiert 45-jähriges Bestehen mit einer abenteuerlichen Spendenaktion

Zum 45. Jubiläum der DRPGroup hat sich Gründer und CEO Dale Parmenter etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine viertägige Expedition entlang des längsten Flusses Großbritanniens – von der Quelle bis zur Mündung. Die „Source to Sea Challenge“ führte ihn und sein Team über 346 Kilometer von Mittel-Wales bis zur Irischen See bei Bristol – zu Fuß, mit dem Fahrrad und im Kajak.

Doch es ging um weit mehr als sportliche Höchstleistungen. Die Aktion ist Teil eines ambitionierten CSR-Programms, mit dem die DRPGroup 45 gemeinnützige Projekte umsetzen und bis Ende Juni 2025 eine Spendensumme von £20.000 (24.000 €) für vier ausgewählte gemeinnützige Organisationen sammeln möchte.

„Wir sind doch nicht aus Zucker!“

Mit typisch britischem Humor und einer ordentlichen Portion Durchhaltevermögen trotzten Dale Parmenter und das Marketingteam der DRPGroup Wind, Wetter und Wasser. „Wir radelten durch sintflutartigen Regen, hatten unzählige Reifenpannen und wurden im Kajak mehr als einmal umgeworfen“, erzählt Dale Parmenter lachend. „Aber Aufgeben war nie eine Option. Es ging darum zu zeigen, was möglich ist, wenn man als Team zusammenhält – genau das, was unsere Agentur seit 45 Jahren ausmacht.“

Engagement mit Herz und Verstand

Die Spendenaktion unterstützt vier Organisationen, die sich für Inklusion, Kreativität, Umweltschutz und die Unterstützung der Veranstaltungsbranche einsetzen: Meeting Needs, Wheels for All, Creative Futures und der Severn Rivers Trust. Letzterer kümmert sich um den Schutz und die Renaturierung des Flusses Severn – ein Herzensanliegen für Dale Parmenter, der den Fluss und viele Orte entlang der Route mit persönlichen Erinnerungen verbindet.

Joe Pimblett, CEO des Severn Rivers Trust, zeigt sich begeistert: „Die Unterstützung durch die DRPGroup hilft uns, wichtige Projekte zum Schutz unserer Flüsse weiterzuführen und gemeinsam mit lokalen Gemeinden Lebensräume zu renaturieren.“

Auch Chris Parnham von Meeting Needs lobt das Engagement: „Die DRPGroup ist seit Jahren eine unserer engagiertesten Unterstützerinnen. Wir hoffen, dass viele andere Agenturen diesem inspirierenden Beispiel folgen.“

Was B-Corp DRPGroup auch wichtig ist. „Als Agentur geht es uns nicht nur darum, in unseren Projekten Grenzen zu überwinden, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen“, so Dale Parmenter. „Die Source to Sea Challenge soll Aufmerksamkeit für diese Organisationen schaffen und dazu beitragen, ihre wichtige Arbeit zu unterstützen.“

Ein Jubiläum, das bewegt

Mit der „Source to Sea Challenge“ hat die DRPGroup nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt, sondern auch gezeigt, wie gesellschaftliches Engagement mit Kreativität und Teamgeist gelebt werden kann. Ein Jubiläum, das nicht nur gefeiert, sondern auch genutzt wird, um nachhaltig etwas zu bewegen.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worcestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London und Manchester und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland und den USA vertreten.

