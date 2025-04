Die Erfolgsserie geht weiter – Krebs Immobilien zum 13. Mal von FOCUS als Top-Immobilienmakler ausgezeichnet

Heidelberg, April 2025 – Krebs Immobilien in Heidelberg erhält auch in diesem Jahr vom Magazin FOCUS Spezial Immobilien Atlas die begehrte Auszeichnung „Top-Immobilienmakler für Heidelberg“. In ununterbrochener Folge wird diese Ehrung dem Unternehmen bereits zum 13. Mal verliehen – womit Krebs Immobilien seinen kontinuierlich hohen Qualitätsstandard seit Beginn der Erhebung im Jahr 2013 eindrücklich bestätigt.

Damit bleibt Krebs Immobilien das einzige Maklerunternehmen in Heidelberg und der gesamten Rhein-Neckar-Region, das seit Einführung des Rankings ununterbrochen mit Bestnoten vertreten ist. Inhaber Ralf Krebs betont: „Diese Auszeichnung ist für uns nicht nur ein Erfolg, sondern auch eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Sie zeigt, dass wir unseren hohen Qualitätsanspruch, den wir an uns selbst legen, erfüllen – zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden.“

Die wiederholte Auszeichnung basiert auf einem transparenten und unabhängigen Bewertungsverfahren, das jährlich vom Marktforschungsunternehmen Statista durchgeführt wird. Bewertet werden unter anderem Empfehlungen von Branchenkollegen, Kundenbewertungen, Marktpräsenz, Erfahrung, Servicequalität sowie Zertifizierungen und andere Auszeichnungen. Während viele Bewertungsportale keine Auskunft über die Entstehung der Firmen-Bewertungen geben, basiert die FOCUS Auszeichnung auf nachprüfbaren, objektiven Fakten. Für Immobilienbesitzer und Kaufinteressierte ist die wiederholte Top-Platzierung daher ein verlässliches Zeichen dafür, dass sie bei Krebs Immobilien in besten Händen sind.

Für Krebs Immobilien ist diese Auszeichnung nicht nur ein Beweis für langjährige Exzellenz, sondern auch eine Verpflichtung, weiterhin mit höchster Integrität und persönlicher Nähe für seine Kunden da zu sein.

Über Krebs Immobilien: Das 1992 gegründete, inhabergeführte Unternehmen versteht sich als Qualitätsmakler für Heidelberg, Mannheim und die Umgebung. Krebs Immobilien hat als Heidelberger Maklerunternehmen zahlreiche Auszeichnungen erhalten, was seine Stellung als Top-Immobilienmakler in Deutschland und der Rhein-Neckarregion unterstreicht. Das Unternehmen ist nach DIN EN 15733 zertifiziert und arbeitet für seine Kunden mit Leistungsgarantie. Weitere Informationen zu den Leistungen erhalten Sie unter https://www.ihr-immobilienmakler-in-heidelberg.de/“

Pressekontakt

Krebs Immobilien e.K.

Natascha Maluschke

Poststraße 42

69115 Heidelberg, Deutschland

Telefon: +49 6221 783307

Telefax: +49 6221 782508

E-Mail: info@immokrebs.de

Internet: https://www.ihr-immobilienmakler-in-heidelberg.de