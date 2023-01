Die Elvari Kristallmatte vereint 6 Heilmethoden

Die Kristallmatte repliziert einen naturverbundenen Lebensstil, an den wir Menschen bereits seit tausenden von Jahren gewöhnt ist.

Alltagsstress, Umweltverschmutzung, Elektrosmog, 5G und zahlreiche andere Faktoren erschweren das Leben der Menschen. Daher fühlen sich zahlreiche Personen ohne ersichtlichen Grund schwach, müde und ohne Energie. Um mehr körperliches Wohlbefinden und Harmonie im menschlichen Körper zu erzeugen, vereint die Elvari Kristallmatte sechs holistische Heilmethoden. Dabei handelt es sich um die Biophotonen-Therapie, Magnetfeld-Therapie, Infrarot-Tiefenwärme, Sieben Chakren-Heilsteine, Negativ Ionen und Schumann-Resonanz.

Biophotonen und ihre Wirkung auf die Zellen

Biophotonen arbeiten als Lichtsignale, um Informationen in den Zellen auszutauschen können. Auf diese Weise können auf Zellebene Fehlinformationen behoben werden. Die Biophotonen der menschlichen Zellen strahlen ein laserartiges, geordnetes Licht ab, um gemeinsam ein bioenergetisches Feld zu bilden. Da sich dieses Licht zur Signalübertragung eignet, steuert es die inter- und intrazelluläre Kommunikation der Zellen. In den Mitochondrien sind die Kommunikationsprozesse und die Prozesse der Energiegewinnung eng mit der Lichteinwirkung verbunden.

Die Biophotonen-Therapie der Elvari Kristallmatte unterstützt die Selbstheilungskräfte des Körpers und ermöglicht den Zellen, sich zu regenerieren.

Magnetfeldtherapie in den eigenen vier Wänden

Die Zellen können mit der Magnetfeldtherapie wieder aufgeladen werden. Die erhöhte Zellspannung bewirkt mehr Lebensenergie, um eine optimale Funktion des Körpers zu erreichen. Als natürliches Behandlungsverfahren beruht die Magnetfeldtherapie auf biologischen Veränderungen, die dadurch entstehen, dass ein pulsierendes Niedrigfrequenz-Magnetfeld in das Gewebe des menschlichen Organismus induziert wird. Die Therapie dient dazu, die Durchlässigkeit der Zellmembranen zu steigern und die körpereigenen Regelmechanismen beziehungsweise den Stoffwechsel zu beschleunigen. Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung bei unterschiedlichen Gesundheitsproblemen wie bei Beschwerden des Bewegungspparates, auf dem Gebiet der Knochenheilung, der Schmerzreduktion und Regeneration bei einer degenerativen Gelenkerkrankung.

Die Kristallmatte ermöglicht es, in den eigenen vier Wänden von einer Magnetfeldtherapie zu profitieren. Die niederfrequenten, magnetischem Wechselfelder erzeugen elektrische Spannungen auf zellulärer Ebene, um die Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Gewebes zu verstärken. So wird erreicht, dass sich der metabolische Umsatz steigert und sich Heilungs- sowie Regenerationsprozesse verbessern. Die Magnetfeldtherapie kann schmerzlindernde, muskelentspannende, abschwellende, gefäßerweiternde, entgiftende und entzündungshemmende Heilwirkungen erzielen.

Die positive Wirkung der Infrarot-Tiefenwäfme

Die natürliche Infrarot-Tiefenwärme ist dabei behilflich, giftige Schwermetalle auszuleiten, Viren zu töten Viren und das Immunsystem zu stärken. Infrarote Tiefenwärme kann auch dazu dienen, Kalorien zu verbrauchen und die Körpertemperatur dauerhaft zu erhöhen. Dank der infraroten Strahlungsenergie als Energieform werden Gegenstände direkt erwärmt. Jedoch kommt es zu keiner Erhitzung der umgebenden Luft. Die Sonne ist eine natürliche Quelle für Infrarot Wärmestrahlung. Die Kristallmatte erzeugt die gleiche Infrarot Tiefenwärme und erzeugt eine langweilige Infrarot-Strahlung, um das Immunsystem positiv zu beeinflussen. Im Gegensatz zur Sonne ist jedoch keine UV- Strahlung vorhanden.

Infrarot-Tiefenwärme besitzt eine sehr angenehme Wirkung auf die Nervenzellen, die dafür verantwortlich sind, Schmerzen an das Gehirn weiterzuleiten. Durch die Infrarot-Tiefenstrahlung verringert sich die Empfindlichkeit der Nervenenden und dank einer Behandlung werden vermehrt körpereigene, schmerzstillende Substanzen wie Endorphine ausgeschüttet. Studien haben bewiesen, dass die Vermehrung von pathogenen Viren und Bakterien mithilfe einer Tiefenwärme-Behandlung eingeschränkt werden. Zusätzlich bewirkt die Infrarot-Strahlung eine signifikante Verbesserung akuter und chronischer Krankheiten wie Krebs, Erkältungsinfektionen und rheumatischen Beschwerden, da sich die Selbstheilungsprozesse und die Widerstandskraft erhöhen. Durch den Schweiß scheidet der Körper viele angesammelte Gifte aus, sodass er von außen und innen verjüngt wird.

Chakren Heilsteine für mehr Lebensenergie

Entlang der Wirbelsäure bilden die sieben Chakren die Hauptenergiezentren des menschlichen Körpers. Die Chakren-Lehre besagt, dass es notwendig, dass alle Chakren in Balance und aktiv sind. Wenn nun ein bestimmtes Chakra unteraktiv oder blockiert ist, machen sich Beschwerden auf physischer und psychischer Ebene sichtbar. Ist beispielsweise das Wurzelchakra blockiert, können Beschwerden mit dem Bewegungsapparat auftreten. Auf psychischer Ebene leidet eine Person unter Angstgefühlen, Mangel an Selbstwertgefühl und in einigen Fällen sogar Depressionen. Durch die Verwendung passender Heilsteine ist es möglich, die Chakren gezielt zu aktivieren und Lebensenergie (Qi) freizusetzten. Für die Elvari Kristallmatte wurden spezielle Heilsteine ausgewählt, die perfekt auf die Chakren abgestimmt sind.

Warum ist eine Therapie mit negativen Ionen wichtig?

In modernen Städten werden positive Ionen besonders von Elektronik ausgestoßen. Zahlreiche Menschen leiden unter den negativen Auswirkungen auf Elektrosmog wie Schlaflosigkeit, verlangsamter Hirnfunktion oder Erschöpfung. Positive Ionen vermehren sich in verschmutzten Umgebungen und auch in geschlossenen, klimatisierten Räumen. Einige Geräte wie beispielsweise elektronische Bildschirme und Karten, Fotokopierer sowie Wechselstromanlagen können positive Ionen verstärken. Die menschliche Gesundheit leidet unter den positiven Ionen und es zeigen sich Migränekrisen, erhöhte Reizbarkeit, oder sogar Thrombosen. Auch Wetterumschwünge erzeugen elektrische Ladungen und bewirken, dass im Körper Serotonin freigesetzt wird. Es wurden drei Arten von Wetterempfindlichkeitsreaktionen identifiziert. Eine Überproduktion von Serotonin verursacht ein typisches Reizsyndrom, während sich der Nebennierenmangel als Erschöpfungssyndrom zeigt. Die Schilddrüsenüberfunktion ruft „träge“ Schilddrüsensymptome hervor.

Durch einen Zufluss an Negativ Ionen ist es möglich, die Ionen-Dysbalance umzukehren. Die Folgen sind eine Steigerung der mentalen Leistungsfähigkeit, erhöhte Lebensenergie sowie verbesserte Tiefschlaf- & Erholungphasen. Von Natur aus ist die Luft ionisiert, wobei sich in natürlicher Umgebung negative und positive Ionen die Waage halten. Besonders große Mengen negativer Ionen befinden sich in reinen Naturräumen wie beispielsweise am Fuße von Wasserfällen. Dank der Elvari Kristallmatte profitiert man auch in einer städtischen Umgebung von Negativ Ionen und ihrer positiven Auswirkung auf den menschlichen Körper.

Schumann Resonanz

Alles im Leben ist Schwingung. Auch unsere Erde besitzt ihre eigene Frequenz, die mit 7,83 Hz auch als Schumann Frequenz bezeichnet wird. Der moderne Alltag kann dazu beitragen, dass Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „verstimmen“. Dies zeigt sich in unterschiedlichen negativen Auswirkungen auf den gesamten Organismus.

Bei der Schumann-Frequenz handelt es sich um niederfrequente Wellen. Trotzdem besitzen sie einen immensen Einfluss auf die Menschen. Zahlreiche Studien belegen, dass die Zirbeldrüse die Schumann-Frequenz empfängt. Chronoastrobiologen konnten feststellen, dass diese Frequenz die menschliche Hormonregulation beeinflusst. Die Schumann-Frequenz spricht auch das Limbische System an und arbeitet als Taktgeber für das Gehirn In Experimente zeigten, dass Personen, die auf künstliche Weise der Schumann Resonanz ausgesetzt waren, positive Veränderung hinsichtlich ihrer mentalen Verfassung erreichten. Zusätzlich wird die Frequenz auch eingesetzt, um Krankheitssymptome zu mildern. Die Kristallmatte ist dabei behilflich, wieder eine Verbindung zur Natur herzustellen.

Therapie und Wellness in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus

Um von verschiedenen holistischen Therapien zu profitieren, ist es meistens erforderlich, sich an einen Heilpraktiker oder andere Personen, die sich auf eine bestimmte Therapie spezialisiert haben, zu wenden. Natürlich ist der Besuch einer Praxis mit zusätzlichem Zeitaufwand verbunden und je nach Therapie entstehen Kosten, da nicht alle holistischen Heilverfahren von der Krankenkasse bezahlt werden. Für ältere Personen ist es oftmals sehr schwer, in bestimmten Zeitintervallen einen Heilpraktiker aufzusuchen. Indem man sich für die Elvari Matte entscheidet, profitiert man von sechs holistischen Therapien in den eigenen vier Wänden. Die Matte besteht aus verschiedenen Schichten. Die Oberschicht ist aus hautfreundlichen Materialien angefertigt, sodass man sich auch ohne zusätziches Tuch auf die Matte legen kann. Die Carbonschicht dient dazu, ektromagnetische Strahlung fernzuhalten. Das ionisierte Mineralgewebe erzeugt negative Ionen. Außerdem bewirkt die Hyperfaserschicht, eine langwellige Infrarotstrahlung zu erzeugen, Heilsteine, die auf die unterschiedlichen Chakren abgestimmt sind, verstärken die Strahlung.

Es besteht die Möglichkeit, die Matte bequem auf dem Boden, dem Sofa oder dem Bett auszulegen. Die unterschiedlichen Magnetfeld Programme für Therapieformen wie Entspannung, Unterstützung von Entgiftung oder Behandlung von Schmerzen, sind voreingestellt. Das Regenerationsprogramm dient je nach Auswahl zur Konzentration oder zur allgemeinen Stärkung. Das Schumannprogramm arbeitet mit Hilfe der Erdresonanzfrequenz. Unabhängig davon bietet sich die Option, das pulsierende Magnetfeld, die Infrarot Tiefenwärme und die Biophotonen Lichttherapie individuell zu steuern und einzustellen. Man kann die Matte wöchentlich, mehrmals täglich oder nach Bedarf benutzen.

Elvari Kristallkissen – optimale Ergänzung

Bei diesem Kristallkissen wird Memory Schaum mit Heilsteinen kombiniert, um eine entspannte, bequeme Lage für Kopf und Nacken zu bieten. Zusätzlich lässt sich das Kissen unter den Knien platzieren, um für eine wohltuende Entlastung zu sorgen. Das Kristallkissen, das aus zwei Teilen besteht, kann zusammen mit der Matte oder alleine verwendet werden. Die äußere, abnehmbare Hülle enthält die Heilsteine. Der Kern des Kissens ist aus Memoryschaum angefertigt und derartig konzipiert, damit eine leichte Halsstraffung erreicht wird.

Bei Bedarf ist es möglich, den Schaumeinsatz herauszunehmen und ein anderes Kissen zu nutzen. Man kann die Hülle mit den Heilsteinen auch einzeln verwenden. Die Steine, die in den äußeren Bezug eingearbeitet sind, können mit der Matte für etwa 15 bis 20 Minuten erwärmt werden. Die Heilsteinhülle dient als Umschlag oder Wickel zur lokalen Behandlung von beispielsweis Beinen, Händen, Armen, Füßen, Brust oder Bauch. Die Kraft der Steine bewirkt, dass Infrarotstrahlen in tiefere Gewebeschichten eindringen.

Kristall-Matte von Elvari – auch für Heilpraktiker und Ärzte interessant

Heilpraktiker und Ärzte können die Kristallmatte verwenden, um ihren Patienten Entspannung zu bieten und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Da diese Matte verschiedene holistische Therapien bietet, ist es möglich, je nach Beschwerdebild die geeignete Therapie auszuwählen.

Der Einsatzbereich ist sehr umfangreich und aufgrund der Kombination verschiedener Therapieformen ist es nicht mehr erforderlich, für jede Anwendung entsprechende Geräte wie beispielsweise eine Infrarot-Lampe zu erwerben. Die Matte kann praktisch zusammengelegt werden und nimmt in einer Praxis nur sehr wenig Platz in Anspruch. Die strapazierfähige Oberfläche besteht aus einem pflegeleichten, hygienischen Material, das einfach und unkompliziert zu reinigen ist.

Falls ein Arzt oder Heilpraktiker auch Hausbesuche erledigt, bietet sich die Option, die Matte in einer praktischen Tasche zu transportieren. In der Wohnung oder im Haus des Patienten wird sie dann auf dem Boden oder auf dem Bett ausgelegt.

Holistische Heilmethoden für körperliches Wohlbefinden.

