Die Echo-Serie von Sonnet – Für jeden Einsatz das passende Dock

Mit Docks wie dem Echo 20 TB4 SuperDock, Echo13 Thunderbolt 5 SSD, Echo HDMI 11 HDMI TB 4,Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock und Echo 5 Thunderbolt 4 Hub unterstützt Sonnet unterschiedlichste Anwendungen

Lake Forest, Kalifornien, im Mai 2025 – Thunderbolt-Docks erleichtern das Arbeiten am Mac – ob bei anspruchsvollen Workflows in Post-Produktion, Audio- und Videobearbeitung, bei klassischen Bürotätigkeiten oder im privaten Einsatz. Damit Anwender die passenden Peripheriegeräte je nach Einsatzzweck optimal am Computer nutzen können, bietet Sonnet Docking-Stationen in unterschiedlichen Konfigurationen an.

„Wir verstehen uns als One-Stop-Shop für erstklassige Thunderbolt-Lösungen. Dazu gehört auch eine umfangreiche Auswahl an Thunderbolt-Docks“, erklärt Greg LaPorte, Vice President Sales und Marketing bei Sonnet Technologies. „Jedes unserer Docks ist auf die Optimierung von Arbeitsabläufen und Konnektivität zugeschnitten und damit ein unschätzbares Hilfsmittel für Mac-Anwender in verschiedenen Szenarien.“

Docks für kreative Profis

Das Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock mit 20 Anschlussmöglichkeiten (SSD-Steckplatz, analoger Mikrofoneingang, Audioausgänge mit Line-Pegel, je vier USB-A- und USB-C-Anschlüsse mit 10 Gbps, 2,5 GbE-Anschluss und zwei Thunderbolt-Peripherieanschlüsse) unterstützt Profis bei Anwendungen, bei denen maximale Konnektivität, zwei 8K- oder 4K-Displays und eine breite Palette an Peripheriegeräten benötigt werden, wie der Post- und Audio-Produktion und Videobearbeitung. So können beispielsweise mehrere Audioschnittstellen genutzt werden (einschließlich Audio-I/O-Karten, die in Erweiterungssystemen mit Thunderbolt- oder PCIe-Karten installiert sind). Der integrierte SSD-Steckplatz ermöglicht die Installation einer SSD zum Speichern von Medienbibliotheken, Video-Proxy-Dateien, Backups, Plug-Ins und Multitrack-Audiodateien. Die Line-Level-Ausgänge können an Audio-I/O-Geräte oder direkt an Aktivlautsprecher angeschlossen werden. Der 2,5-Gb-Ethernet-Anschluss ermöglicht eine schnellere Verbindung zum Hochgeschwindigkeits-Internet und zu kabelgebundenen Netzwerken. Das Dock lässt sich auch sehr gut bei der Produktion von Podcasts einsetzen.

Mit dem Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock hat Sonnet auch eine Docking Station für professionelle Anwender, die einen internen Hochgeschwindigkeitsspeicher benötigen, im Angebot. Dieses eignet sich z. B. für datenintensive Workflows bei der Medienbearbeitung oder schnellen Datenzugriff. Es bietet zwei M.2-NVMe-SSD-Steckplätze für internen Hochleistungsspeicher und unterstützt bis zu 16 TB und 2800 MB/s RAID 0. Außerdem hat das Dock vier USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Anschlüsse (je zwei Typ-C und Typ-A) und unterstützt einen 5K-Monitor.

Docks fürs Büro, private Zwecke und die Audioproduktion

Das Echo13 Thunderbolt 5 SSD Dock unterstützt anspruchsvolle Anwendungen im Büro sowie im privaten Einsatz. Mit drei Thunderbolt 5-Anschlüssen lassen sich Hochleistungsspeicher, Monitore und Peripheriegeräte mit maximaler Bandbreite anschließen. An den USB-A- und USB-C-Ports können ältere und moderne Geräte angebunden werden, während die SD- und microSD-Kartensteckplätze eine schnelle Medienübertragung unterstützen.

Das Echo 11 TB4 Dock mit seinem kompakten Design, der ausgewogenen Auswahl an Anschlüssen und robuster Ladefunktion eignet sich ebenfalls sehr gut für Büroanwendungen und den privaten Gebrauch. Zudem lässt es sich auch bei Audioproduktionen sinnvoll einsetzen. Es bietet vier Thunderbolt 4 Ports, drei USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Typ A Ports sowie je einen USB 2.0 Typ A Lade-Port, RJ45 Gigabit Ethernet Port, 3,5 mm Combo Audio Port und SD 4.0 Kartensteckplatz. An den Hochgeschwindigkeits-USB-Anschlüssen können MIDI-Controller und Audio-Interfaces angebunden werden. Alle Peripheriegeräte lassen sich über ein Thunderbolt-Kabel am Laptop anschließen. Über dasselbe Kabel kann die Dockingstation zudem kompatible Computer mit bis zu 90 Watt aufladen. Je nach Computermodell unterstützt das Echo-Dock den Anschluss von einem Monitor (4K, 5K, 6K, 8K) oder zwei Monitoren (4K + 4K oder bis zu 5K + 5K).

Bei der Variante Echo 11 TB4 Dock mit HDMI-Anschluss kann zusätzlich ein Monitor am HDMI-Display-Port angeschlossen werden. Es ist daher ein praktisches Dock für die Audioproduktion sowie im Home Office und bei allen Workflows, bei denen externe Monitore nahtlos eingebunden werden sollen.

Das Dock für unterwegs

Der Echo 5 Thunderbolt 4 Hub ist die kompakte und tragbare Lösung für den Anschluss von Hochleistungsperipherie und damit ein praktischer Begleiter auf Reisen. Bis zu neun Geräte (davon zwei Monitore) lassen sich gleichzeitig verwenden, während der Computer aufgeladen wird. Es bietet vier Thunderbolt4-Ports, einen USB 3.2. Gen2 (10Gbps) Typ-A-Anschluss und unterstützt einen 8K-Monitor bzw. zwei 6K-Monitore.

Eine Übersicht über die Thunderbolt Docks von Sonnet ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt-docks/docks.html

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

