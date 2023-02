Die Blackcatkarte hat die digitale Bank des Jahres und das beste mobile Geldangebot des Jahres eingenommen

Der entwickelte Service von Papaya Ltd erhält diese Auszeichnungen während der ersten Version der Malta Fintech and Cryptocurrency Awards, die am Freitag, 17. Februar, in Portomaso stattfanden. Mit dem Gewinn dieser beiden Preise und der Nominierung zum Anbieter von Zahlungsdiensten und Zahlungsinnovation des Jahres stärkt Blackcatcard seine Position als einer der führenden Anbieter im Online-Banking bei den maltesischen Nutzern und den Preisrichtern. Mit Sitz in Malta entwickelt es seine Aktivitäten in anderen Ländern der Europäischen Union aktiv weiter.

Während dieser Veranstaltung, die organisiert wird, um die Finanzprodukte und -dienstleistungen mit der größten Wirkung in verschiedenen Bereichen der Fintech- und Kryptoindustrie zu belohnen, bestätigt Blackcatcard die Qualität seiner Online- und Mobile-Banking-Dienstleistungen. Zu seinem Produktportfolio gehört das persönliche IBAN-Konto (Die Internationale Bankkontonummer)

in Euro, das von Einzelpersonen völlig kostenlos, ohne Wartungsgebühren oder zusätzliche Provisionen eröffnet werden kann. Die finanzielle Inklusionsfunktion dieses Produkts, um Online- und Mobile-Banking für verschiedene Verbraucher bereitzustellen, wird hervorgehoben, da jeder, auch außereuropäische Einwohner, ein Konto in Euro eröffnen kann, sofern er über einen Computer oder ein Smartphone und einen Internetzugang verfügt. Junge Menschen ab 16 Jahren können auch ein eigenes IBAN-Konto haben und lernen, ihr finanzielles Leben von klein auf selbstständig zu managen.

Zu den attraktivsten Merkmalen dieses Kontos gehört die Möglichkeit, kostenlose Euro-Zahlungsverkehrsraum-Überweisungen ((Englisch)SEPA) durchzuführen sowie eine sofortige virtuelle Zahlungskarte und eine Plastikkarte ohne Provision oder Versandkosten in jeden Teil der Welt zu erhalten. Andererseits gewähren die von Blackcatcard in Zusammenarbeit mit FINTECH ASSETS OÜ angebotenen Produkte ihren Kunden attraktive Boni. Zu den Vorteilen zählen Einnahmen von 2, 2% pro Jahr auf dem Kontostand oder Geld-zurück (Cashback) von 5% bei Google Play, 2% bei Amazon oder 0,1% bei allen Kartenkäufen.

Zusätzlich zu den Dienstleistungen für Einzelpersonen bietet die Blackcatcard Online-Banking-Dienstleistungen für Unternehmenskunden mit einer breiten Palette von Kundenservice-Optionen. Mit dem Online-Banking der Blackcatcard können Unternehmen ein komplettes Service-Paket für das Unternehmen erhalten und ihren Mitarbeitern einen qualitativ hochwertigen Service bieten.

Seit 2019 entwickelt Blackcatcard diese Dienste, um den Zugang zum Online-Banking zu erweitern, Bürokratie abzubauen und Produkte mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards ohne zusätzliche und unnötige Kosten anzubieten. Heutzutage entwickelt das Projekt aktiv Marketing- und Zahlungsintegrationen mit anderen Marktteilnehmern, einschließlich Unternehmen aus regulierten Branchen.

Insgesamt erhielt die Blackcatcard nach der Zeremonie in Malta 4 Auszeichnungen, ebenso wie in der Kategorie Crypto erhielt sie auch Anerkennungen für die beste Kryptowährung und die beste Verwendung von Krypto. Alles dank einer Partnerschaft mit DigiNORD OÜ, mit der sie ihren Kunden die Dienste zur Verfügung stellen, um die drei beliebtesten Kryptowährungen auf dem Markt zu erwerben: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether-Münze (USDT). Mit der Blackcatcard-App erhalten Benutzer Zugriff auf das von DigiNORD OÜ bereitgestellte Krypto-Konto mit Banksicherheit, können Transaktionen ohne Provisionen miteinander tätigen und Einkäufe auf Handelsplattformen tätigen, ohne das Risiko einer Kontoblockierung einzugehen.

Über Blackcatcard:

Blackcatcard ist eine internationale Neobanking-Lösung, die 2019 eingeführt wurde und ihren Sitz in Europa hat. Es bietet virtuelle und physische Karten an, die an jedem Geldautomaten oder Zahlungsterminal akzeptiert werden können, das mit Mastercard funktioniert. Die Erstellung des Kontos und der virtuellen Karte sowie die Kartenpflege sind für Einzelpersonen kostenlos.

Blackcatcard bietet einen Online-Banking-Service und eine App zur Verwaltung von Karten und Konten sowie alle integrierten Lösungen unserer Partner. Der Service ist für Privat- und Firmenkunden verfügbar. Dazu gehören verschiedene Cashback- und Bonusprogramme**, kryptowährungsbezogene Dienstleistungen* zusätzlich zu traditionellen Flat-Programmen. Einzelpersonen können auch alle Arten von Ausgaben, einschließlich Kinder- und Familienausgaben, mit zusätzlichen Karten kontrollieren.

Der Blackcatcard-Service ist in erster Linie für Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gedacht, wird aber auch von Kunden aus anderen Regionen wie den USA, Südkorea, China, Südafrika und vielen anderen sehr geschätzt. Die Zahlungskarte selbst ist derzeit nur für Einwohner des EWR verfügbar, aber Einwohner fast aller Länder können die Blackcatcatcard-Online-Banking-Anwendung nahtlos nutzen, einschließlich eines persönlichen europäischen IBAN-Kontos (Die Internationale Bankkontonummer), kostenloser Intrabank-Geldüberweisungen, SEPA-Zahlungen und einer integrierten Krypto-Börse * mit verwahrten Krypto-Wallets *.

* Ein integrierter Krypto-Kasten und ein Kryptowechsel werden vom DigiNORD OU-Partner bereitgestellt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

** Die Bonuszahlung ist Teil des Treueprogramms von FINTECH ASSETS OÜ.

Detaillierte Geschäftsbedingungen finden Sie hier.

