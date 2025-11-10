Die Tage werden kürzer und die Abende länger. Bereiten Sie sich eine Tasse Tee oder eine andere Köstlichkeit zu, machen Sie es sich auf dem Sofa oder in Ihrem Sessel bequem und lesen Sie ein Buch. Das ist die beste Beschäftigung.

Jana Falk Reihe / Macht der Highlands

Jana Falk macht Urlaub in den Highlands. Aber ist es wirklich nur ein Urlaub? Schottland empfängt sie mit Nebel. Auf der Fahrt in die Highlands begegnet sie einem Reiter der ihr Rätsel aufgibt. In ihrem Ferienhaus trifft sie eine alte Frau am Kamin, mit einem Glas Gin in der Hand. Sie erzählt von Geheimnissen der Gegend, von verfeindeten Clans, von alten Riten und verschwundenen Kindern. Die Highlands lässt keinen mehr los.

ISBN-13: 978-3565066322

Die Goldene Feder

In diesem Buch vereinen sich Geschichten voller Zauber, Herz und Lebensweisheit. Es erzählt von mutigen Kindern, sprechenden Tieren, kleinen Feen und weisen alten Männern, die den Weg des Guten weisen. Jedes Märchen öffnet ein Fenster in eine andere Welt – manchmal heiter, manchmal nachdenklich, immer mit einer Botschaft, die berührt. Hier begegnen wir Wesen, die uns lehren, was Freundschaft, Mitgefühl und Mut bedeuten. Es sind Geschichten für Kinder und Erwachsene, für Träumer, Suchende und jene, die noch an Wunder glauben. Mit liebevoll erzählten Abenteuern, poetischer Sprache und warmem Humor lädt dieses Märchenbuch dazu ein, die Welt wieder mit staunenden Augen zu betrachten – so wie früher, als Geschichten noch Magie atmeten und jedes „Es war einmal…“ der Anfang von etwas Großem war Ein Buch voller Fantasie und Gefühl – zeitlos, herzerwärmend und ideal zum Vorlesen, Träumen und Nachdenken. Für Jung und Alt, die spüren wollen, dass die Magie niemals vergeht.

ISBN-13: 978-3565071937

Sinfonie der Herzen (Alles wird gut … 5)

Wohl dem, der wahre Freunde hat, die immer zu ihm stehen und für ihn da sind.

Christine, Oliver, Lydia und Jutta haben erst beim zweiten Anlauf ihr Glück gefunden und auch nur, weil sich ihre langjährige Freundschaft bewährt hat.

Die negativen Einflüsse, denen sie jahrelang ausgesetzt waren, konnten sie unterdessen gemeinsam überwinden.

Die Hoffnung auf Zufriedenheit sowie ein glückliches Familienleben gaben sie nie auf, standen sich mit Rat und Tat zur Seite und haben nun ihre Ziele erreicht.

Nach dem Chaos der Vergangenheit hat das Schicksal eine ganz besondere Melodie für sie komponiert ~

die Sinfonie der Herzen

ISBN-13:‎ 978-1983268243

Das Leben ist ein Arschloch – und ich stecke mittendrin

Christine wächst bis zu ihrem siebten Lebensjahr recht frei in einem Dorf in Niedersachsen auf. Mit dem Umzug in die Stadt muss sie sich völlig neuen Anforderungen stellen. Bei ihren schon etwas betagteren Eltern, die nicht viel von antiautoritärer Erziehung halten, stößt sie mit ihrem Verhalten oft auf Unverständnis und Ablehnung. Konflikte sind vorprogrammiert.

Anekdoten aus dem Leben eines eigenwilligen Kindes, ehrlich und humorvoll von der Autorin zu Papier gebracht.

ISBN-13:‎ 978-3748194248

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat …

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 9783756898398

Zacs großes Abenteuer

In „Zacs großes Abenteuer“ treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

„Zacs großes Abenteuer“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/