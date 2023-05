Die Allmacht der Werte: Der Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben!

Lerne die Allmacht der Werte kennen und aktiviere deine Erfolgs-Gene! Den meisten von uns fallen Glück und Erfolg nicht einfach so in den Schoß. Doch manchmal scheint sogar nach jahrelanger Anstrengung, die eigenen Ziele zu erreichen, kein Ende in Sicht. Wie also lassen sich die eigenen Erfolgs-Gene aktivieren? Genau auf diese Frage geht Dantse Dantse in seinem neuen Buch Die Allmacht der Werte 1: Selbsterkenntnis, Erfolg und Wunscherfüllung ein und bietet euch all die langersehnten Antworten und das endgültige Erfolgsrezept!

Werte führen zu Selbsterkenntnis und Erfolg!

In seinem neuen Buch Die Allmacht der Werte 1: Selbsterkenntnis, Erfolg und Wunscherfüllung geht Dantse Dantse genau darauf ein, was Werte eigentlich sind und warum sie so wichtig für ein glückliches und erfolgreiches Leben sind. Das Leben ist nämlich bekannterweise kein Wunschkonzert und auch Glück und Erfolg lassen sich nicht einfach so herbeiwünschen. Die guten Neuigkeiten: Du bist Bestimmer:in über dein Leben! Du hast dein Glück und deinen Erfolg SELBST in der Hand, denn du allein weißt, wer du wirklich bist und wer du wirklich sein möchtest. Es liegt in deiner Hand, zu bestimmen, in welche Richtung du dein Leben lenken möchtest. Du hast die ALLMACHT über dein Leben. In Dantse Dantses neuer Erfolgsbibel erhältst du all die nötigen Informationen darüber, wie deine Werte dir als Lebenskompass dienen können und wie du deine Werte endlich personifizieren kannst, damit auch du die Autobahn zu einem glücklichen Leben erklimmen kannst.

Werte lügen nicht. Wie du dich verhältst, so sind auch deine Werte.

Ja, unsere Gedanken sind leider keine Reflektion unserer Werte. Du kannst noch so viele positive, motivierende Gedanken haben und trotzdem wird dein Leben sich weiter im eigenen Schatten entwickeln. Werte müssen personifiziert werden. Du musst sie durch Taten zum Leben erwecken, denn nur so kannst du aktiv dein Leben umgestalten. Gute Gedanken sind ein wundervoller Anfang, um dein Leben umzukrempeln, doch denk dran, dass du deine Gedanken in Taten umwandeln musst. Sonnige Gedanken bringen keine Blumen zum Blühen! Pflanz deine Blumen um, such ihnen einen sonnigen Ort, gieße sie täglich, jäte das ungewollte Unkraut aus deinen Lebensbeeten und siehe dabei zu, wie sich endlich auch in deinem Leben die Blüten entfalten und der Sonne entgegenlächeln. Deine Werte sind der Kompass, mit dem du das Glück finden kannst. In Die Allmacht der Werte 1: Selbsterkenntnis, Erfolg und Wunscherfüllung nimmt Dantse Dantse dich Stück für Stück mit auf der Reise zu DEINEM GLÜCK.

Die Allmacht der Werte 1: Selbsterkenntnis, Erfolg und Wunscherfüllung

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung