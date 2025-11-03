Die Adventszeit ist zum Greifen nah

Für viele Menschen ist die Advents- und Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres! Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Eile bestimmen oft den Alltag, denn jeder möchte noch passende Geschenke für Familie oder Freunde finden. Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Geschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Buchtipps:

Winterfreude: Weihnachtliche Geschichten und Gedichte

Der November steht vor der Tür. Er bereitet uns auf die Advents- und Weihnachtszeit vor.

Die Tage werden kürzer und dunkler und es beginnt die Zeit der Gemütlichkeit. In manchen Küchen duftet es bereits nach selbstgebackenen Plätzchen. Wir werden ruhiger und besinnlicher.

Bei einer Tasse Tee oder Kaffee lassen sich die Geschichten gut lesen und stimmen uns auf Weihnachten ein.

ASIN: B0FY77YL99

Oh Du schöne Advents- und Weihnachtszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen.

ISBN-13:‎ 978-3759736390

Auch als E-Book erhältlich!

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/