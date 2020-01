Diabolocom optimal aufgestellt für das Jahr 2020

Erfolgreiches Jahr 2019 in Frankreich und Europa: 20% Wachstum – Meilenstein: Zahlreiche Großkunden mit mehr als 1.000 Contact Center Seats – 30 neue Stellen für 2020 zur Unterstützung des rasanten Unternehmenswachstums

Frankfurt, Paris, 20. Januar 2020 – Mit zahlreichen neuen europäischen Kunden hat der Contact Center Lösungsanbieter Diabolocom seine Entwicklungsstrategie für 2019 erfolgreich umgesetzt und rechnet für 2020 mit einem Wachstum von 30 Prozent. Im Zuge dieser rasanten Expansion werden 30 Stellen für neue Mitarbeiter geschaffen.

Auch im Bereich der Produktinnovation gab es zahlreiche Updates:

Native Anbindungen an alle gängigen CRM-Systeme: „In allen Märkten, in denen wir 2019 erfolgreich waren, war die Fähigkeit zur Integration in das bestehende Geschäftsumfeld des Kunden ein entscheidender Faktor“, betont Frederic Durand, Gründer und CEO von Diabolocom. „Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, Zendesk, Hubspot, ServiceNow oder Pegasystems – unsere Lösung ist mit allen gängigen CRM-Systemen kompatibel und fügt sich in die Geschäftsanwendungen der Unternehmen ein.“

Differenzierung im Bereich Outbound-Anrufkampagnen: Diabolocom hat sich mit Großkunden, die auf ausgehende Anrufe spezialisiert sind, einen Namen gemacht. Der Schlüsselfaktor für diesen Erfolg: Ein zielgerichteter Ansatz, der die Endkunden respektiert und Kundenservice-Agenten bestmöglich in die Lage versetzt, Anrufe kompetent zu bearbeiten.

Neue E-Mail und Omnichannel-Funktionen: Dank der Diabolocom Omnichannel-Engine stehen für E-Mail-Interaktionen die gleichen intelligenten Routing- und Automatisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie für Kunden-Interaktionen auf dem Sprachkanal.

Internationale Expansion und neue Kunden in Europa

In Frankreich begleitet Diabolocom Firmen wie Younited Credit, iQera, Kapten, Biogaran oder Fiat Chrysler Automobiles.

Auf der anderen Seite des Rheins, in Deutschland, belegt die Akquisition von Kunden wie dem Fußballverein Eintracht Frankfurt, dem Immobilienspezialisten CSF Immobilien und der Deutschen Familienversicherung den erfolgreichen Einstieg von Diabolocom in den deutschen Markt.

In Großbritannien hat sich Mantrac, einer der fünf Caterpillar-Händler weltweit, für Diabolocom entschieden, um seine Integration mit Salesforce und die Fähigkeit zur Unterstützung seiner Aktivitäten in England, allen englischsprachigen Ländern Afrikas, dem Nahen Osten und Russland zu gewährleisten.

Mit dem Anbieter The Level Group, der Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Geox und New Balance bei ihrer Kundenbetreuung begleitet, konnte Diabolocom seine erste namhafte Referenz auf dem italienischen Markt verzeichnen.

Konsequente Investitionen in die Infrastruktur und Mitarbeiterentwicklung

Diabolocom hat seine Cloud konsolidiert und das eigenständig betriebene Netz erweitert, insbesondere indem das Unternehmen in Deutschland zu einem Telekommunikations-Provider im Festnetzbereich wurde, wie seit 2010 auch in Frankreich.

Darüber hinaus hat das Unternehmen erneut in den Bereich Infrastruktur investiert, um eine optimale Servicequalität, eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und eine erstklassige Gesprächsqualität zu gewährleisten.

Diese Strategie hat sich ausgezahlt, denn Diabolocom hat inzwischen zahlreiche Kunden, die Contact Center mit mehr als 1.000 Beratern betreiben.

Mit der Einstellung von 20 zusätzlichen Mitarbeitern im Jahr 2019 verzeichnet Diabolocom einen weiteren Wachstumsschritt. Neben den Entwicklungsperspektiven in einem internationalen Umfeld richtet das Unternehmen seine Recruiting-Strategie auf die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Kandidaten und Mitarbeiter aus – eine Strategie, die auch den Wünschen der Mitarbeiter entspricht. Diabolocom bietet allen Angestellten zudem zahlreiche interne Veranstaltungen sowie jährlich zwei Team-Building Events, an denen alle europäischen Teams teilnehmen.

Perspektiven für das Jahr 2020

„Im Jahr 2020 werden wir unsere Stärken nutzen und in den 5 Ländern, in denen wir bereits etabliert sind, an Fahrt gewinnen. Die Potenziale, an denen wir uns zu Beginn des Jahres orientieren, und die Verstärkung unserer Vertriebsteams ermöglichen es uns, ein Wachstum von rund 30% und eine Verdoppelung unseres internationalen Umsatzes zu prognostizieren.“

Um seine Marktposition zu stärken, hat Diabolocom einen ehrgeizigen Rekrutierungsplan, der die Gesamtbelegschaft im Jahr 2020 auf 100 Mitarbeiter erhöhen wird.

Die neuen Mitarbeiter werden vielseitig eingesetzt und haben die Chance, aktiv zur Entwicklung von Diabolocom in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und dem nordamerikanischen Markt beizutragen.

Diabolocom bietet eine zu 100% Cloud-basierte Softwarelösung für den Omnichannel-Kundendialog in Kundenservice und Vertrieb.

Dank kurzer Implementierungszeit, einer intuitiven Benutzeroberfläche und des lokalen Business-Supports ermöglicht es Diabolocom Unternehmen, neue Maßstäbe für Customer Experience zu setzen und ihre operative Leistungsfähigkeit zu steigern.

Warum sich mehr als 250 Unternehmen auf 5 Kontinenten für Diabolocom entschieden haben, erfahren Sie unter: www.diabolocom.com

