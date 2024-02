DHfPG-Studierende bei den Olympischen Spielen in Paris

Ihre Sportart unterscheidet sich, aber Ringer Etienne Kinsinger und Badminton-Spielerin Isabel Lohau haben dennoch einiges gemeinsam: Sie leben in Saarbrücken, studieren an der DHfPG und haben sich für Olympia 2024 qualifiziert!

Am 26. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Paris – im Saarland laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch das Olympische Feuer wird ins Saarland kommen: am 28. Juni auf die Europabrücke in Perl. „Das wird ein komplett durchchoreografierter Tag sein, der jetzt im Detail geplant wird. Wir werden uns da sehr stark einbringen, weil wir als größte Sportorganisation so viele Saarländer vertreten“, sagte Johannes Kopkow, Vorstand Sport und Marketing des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), im Interview mit der Saarbrücker Zeitung.

Am Sportcampus Saar werden voraussichtlich 150 bis 250 Sportler für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele trainieren. Die genaue Anzahl hängt noch von den laufenden Qualifikationswettkämpfen ab. „Neben der deutschen Nationalmannschaft erwarten wir Indien, Kuba, Australien, die Mongolei und Belgien. Beim Badminton haben wir die deutsche Nationalmannschaft und Indien mit den Doppeln zu Gast. Die deutsche und die dänische Triathlon-Nationalmannschaft werden hier sein. Wir haben darüber hinaus viele Einzelathleten da, etwa den Speerwurf-Olympiasieger und -Weltmeister Neeraj Chopra aus Indien. Die Sprinter aus Südafrika werden bei uns übernachten, ebenso Leichtathleten aus Katar und Saudi-Arabien“, zählt Johannes Kopkow auf.

Perfekt vorbereitet auf die Karriere nach der Karriere

Seit 2019 besteht zwischen dem Olympiastützpunkt (OSP) Rheinland-Pfalz/Saarland und der DHfPG eine Kooperation mit dem Ziel, Spitzensportlerinnen und -sportlern eine berufliche Karriere neben dem Leistungssport zu ermöglichen. Darauf setzen aktuell unter anderem Ringer Etienne Kinsinger und Badminton-Spielerin Isabel Lohau, die sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert haben!

Wir haben beide im vergangenen Jahr interviewt. Die Videos dazu finden Sie auf unserem YouTube-Kanal!

