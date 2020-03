La Cantina erhaelt nach der EU-Zertifizierung nun das DGE-Zertifikat für gesundheitsfoerdernde und nachhaltige Verpflegung

Als Kantinenbetreiber und -versorger haben sie sich in der Region um Reutlingen schon längst einen guten Namen gemacht. Das Team von La Cantina aus der Arbachtalstraße in Eningen weiß, was in der Ernährung in einer Kindertagesstätte, einer Schule oder in einer Betriebskantine gut und richtig ist. Das ist nun verbrieft. Von der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.) bekommen sie ihre hervorragende Arbeit zertifiziert.

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, die eigenen Mitarbeiter im Betrieb oder die Kinder in der Schule oder Kindergarten auch mit gutem gesundem Essen zu versorgen? Gutes Essen ist essenziell für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit des Menschen. Es geht ganz einfach, ohne großen Aufwand. Man muss nur wissen, wer sich damit auskennt.

Die konsequent gute Arbeit des Teams der “La Cantina” aus Eningen erhielt nun das anspruchsvolle Zertifikat der DGE für die Versorgung von Kitas, Schulen oder von Betriebskantinen. Das Ehepaar Hosgör, Betreiber der “La Cantina”, sind stolz auf die Auszeichnung. “Es ist eine transparente und objektive Auszeichnung für die wunderbare Arbeit, die unser Team mit uns über die Jahre geleistet hat.”

Die DGE vergibt ihr Zertifikat nicht leichtfertig. Sie schauen sich die Betriebe, die von ihnen zertifiziert werden, genau an. Sind die Kriterien für eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen erfüllt? Ist ein Speiseplan, der nach strengen DGE-Richtlinien aufgestellt ist, d.h. zertifiziert ist, vorhanden? All das, und mehr, konnten die Prüfer der DGE mit “ja” beantworten.

Der Erfahrungsschatz der Hosgörs hat sich im Laufe der Jahre enorm aufgebaut. In der gesamten Region, von Mössingen über Tübingen bis hin auf die Alb, und selbstverständlich in und um Eningen und Reutlingen, versorgen sie Kitas, Schulen und Betriebe mit gutem Essen. Metzingen, Bad Urach oder Nürtingen sind neu in das von Ihnen betreute Gebiet dazugekommen. Nach der EU-Zertifizierung für Großküchen ist das DGE-Zertifikat schon das Zweite, das sie erhalten. In der zentralen Location in der Arbachtalstraße in Eningen arbeitet ein Team an der Versorgung der Kunden, das weiß, was es tut. Die positive Resonanz der Kunden und der Esser lässt diesen Rückschluss zu.

“La Cantina” ist bekannt für gute und frische Qualität, die sie liefern. Mit dem eigenen Kantinenbetrieb, als Mensabetreiber, oder Caterer und Versorger unterschiedlichster Einrichtungen bekochen sie aus ihrer Küche Firmen, Schulen, Kindergärten, Kindertagestätten oder Unternehmen. Die Buffets, die sie liefern, sind bei der Kundschaft allseits beliebt. Die Palette reicht von der “einfachen” gut schmeckenden Versorgung des Essenbedarfes bis hin zu anspruchsvollem Event-Cooking oder der Versorgung mit Grill (Barbeque)-Dienstleistungen. Die Kunden können sich zurücklehnen und genießen, den Rest machen die Fachleute der “La Cantina”.

Die Empfehlungen der DGE sind schon immer eine der Qualitäts-Richtlinien beim Team der La Cantina. Nun wurde das Team mit dem Zertifikat der DGE für die zielgerichtete Arbeit ausgezeichnet. Und wer dies testen möchte kann dies in der La Cantina in Eningen unter Achalm – die Kantine für die Unternehmen im Arbachtal und die Öffentlichkeit. Und ihre schmackhafte, gute Küche wird immer bekannter und vom Fleischesser bis zum Vegetarier – es ist für alle etwas dabei.

Weitere Informationen: www.LaCantina-Eningen.de

La Cantina, Ihre öffentliche Kantine in Eningen unter Achalm. Ob Mittagessen, ein kleiner Salat, Kaffee und Kuchen oder ein kleiner Snack zwischendurch, wählen Sie aus unserem großen Angebot an verschiedenen Speisen. Für Vegetarier hält die La Cantina Köstlichkeiten auf rein pflanzlicher Basis bereit.

Nazar-Eventhouse bietet Räumlichkeiten für private Feiern oder Firmenevents. Von der Raumanmietung bis zum Rundum-Sorglos-Paket ist alles möglich.

