Devoteam M Cloud präsentiert mit neuer Cooking Class Sustainability ein einfaches Rezept für nachhaltige Digitalisierung

Im Rahmen des neuen Formates zeigen Devoteam M Cloud und Microsoft, wie digitale Transformation und eine nachhaltige Unternehmensstrategie unkompliziert verknüpft werden können.

München, 30. März 2022 – Devoteam M Cloud, seit mehr als zwei Jahrzehnten ein führendes Unternehmen bei der Begleitung von Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise, präsentiert mit der neuen Cooking Class Sustainability umfassende (Rezept-)Ideen für eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie. Im Rahmen der On-Demand-Inhalte erfahren Interessierte von drei Experten auf dem Gebiet Nachhaltigkeit, welche Werkzeuge und Technologien wertvolle Assets im Rahmen der digitalen Transformation darstellen und zugleich das Potenzial bieten, den CO2-Fußabdruck deutlich zu schmälern.

Drei Küchenchefs für mehr Nachhaltigkeit

“Eine Handvoll Cloud-Technologie, zwei gut gereifte Management-Ansätze und eine Prise Wagemut – so oder so ähnlich kann ein gutes Rezept für eine nachhaltige und zukunftsträchtige digitale Transformation aussehen”, erklärt Hans Lindeman, Country Managing Director Norway und Director of Sustainability Enabled by Digital von Devoteam. “Unser Kochkurs zum Thema Nachhaltigkeit wird Verantwortlichen dabei helfen, verschiedene Menüs zusammenzustellen, um zwei Herausforderungen zur gleichen Zeit zu begegnen: zunehmend strenger werdende rechtliche Rahmenbedingungen hinsichtlich einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Planung und Umsetzung umfassender Digitalisierungsbestrebungen, um auch in Zukunft den eigenen Geschäftserfolg zu sichern.”

Dabei hat sich Devoteam als Gastgeber der Cooking Class Sustainability zur Zubereitung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie schlagkräftige Verstärkung mit in sein neues Format geholt. So werden auch Joerg Hambueckers, GPS Sustainability bei Microsoft, und Fabrice Neiman, Deputy Director Sustainability Enabled by Digital bei Devoteam, durch das reichhaltige Programm leiten. Gemeinsam diskutieren die drei Experten nicht nur die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung; sie gehen im Rahmen des neuen Formates auch auf praxisnahe Beispiele und Best Practices ein.

Nachhaltigkeit durch Cloud-Technologien, Carbon Calculator und umfassende Planungen

Das Konzept einer Kochschule, um nachhaltige Digitalisierungsstrategien zu entwickeln, wurde von den Experten dabei nicht zufällig gewählt. Zum Aufbau einer nachhaltigen Unternehmensstrategie gehören unterschiedliche Zutaten, die gemeinsam mehr Wirkung erzielen können als die einzelnen Bestandteile. So werden im Rahmen der Cooking Class Sustainability neben einer allgemeinen Einführung des Themas auch entsprechende Werkzeuge und Maßnahmen vorgestellt. Diese unterstützen Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse und ihre gesamte Infrastruktur nachhaltiger, resilienter und zukunftsfähiger aufzustellen.

“Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der Cooking Class Sustainability gemeinsam mit Devoteam einen leicht bekömmlichen Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit bereitstellen können”, erläutert Joerg Hambueckers von Microsoft. “Die zahlreichen Beispiele erfolgreicher Digitalisierungsprojekte, die wir gemeinsam mit Devoteam bereits umgesetzt haben, zeigen klar auf, dass sich das Ziel eines nachhaltigen Unternehmens nicht nur auf den CO2-Fußabdruck auswirkt. Durch eine durchdachte Infrastruktur und intelligente Werkzeuge zur Zusammenarbeit lassen sich auch die betriebliche Effizienz sowie die insgesamte Produktivität steigern, während Unternehmen zugleich ihre digitale Transformation vorantreiben.”

Um Verantwortlichen dabei zu helfen, diese Vorzüge zu realisieren, werden die drei Experten im Rahmen der Cooking Class Sustainability auch auf unterschiedliche Beispiele erfolgreicher Transformations- und Digitalisierungsprojekte eingehen, bei denen etwa der Microsoft Carbon Calculator und weitere hilfreiche Werkzeuge zum Einsatz kamen.

Abgerufen werden können die On-Demand-Inhalte der Cooking Class Sustainability ab sofort unter: https://mcloud.devoteam.com/the-cooking-class/

Creative tech for Better Change

Über Devoteam M Cloud:

Mit mehr als 500 Kunden ist Devoteam M Cloud einer der führenden Anbieter von Microsoft Cloud-Technologien in EMEA mit derzeit 16 Goldzertifizierungen und 9 Advanced Specializations – Change & Adoption, Windows and SQL migration, Kubernetes on Azure, Low Code Development, Calling for Teams, Meetings and Rooms for Teams, Threat Protection, Application Modernisation und Teamwork Deployment. Unsere mehr als 1.000 Microsoft-Experten in der EMEA-Region bieten mittelständischen und großen Unternehmen ein Lösungs- und Produktportfolio, das große Teile der Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit und eine gründliche Analyse von Unternehmens- und Produktionsdaten ermöglicht. Devoteam M Cloud modernisiert die gesamte IT-Architektur, begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und macht sie fit für die digitale Zukunft.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Firmenkontakt

Devoteam

Michaela Kagerer

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt

+49 89 99 38 87 36

+49 89 9 30 24 45

devoteam@hbi.de

https://de.devoteam.com/

Pressekontakt

HBI GmbH

Sebastian Wuttke

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 36

devoteam@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.