Deutschsprachiges eBook zum Online-Kollaborationstool miro.com erschienen

Die beiden Agile Coaches Manuel Marsch und Ralf Rückert haben das ebook „Top-Tipps für kollaboratives Arbeiten mit miro-Whiteboards“ im amazon kindle-Format veröffentlicht, in dem sie allerlei praktische Tipps und Kniffe für die Online-Zusammenarbeit mit miro.com gesammelt haben.

Mit dem Inkrafttreten der sog. Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Epidemie im Frühjahr 2020 und dem über Nacht verordneten Home Office für viele Arbeitsnehmer, ist die Notwendigkeit für Collaborations-Tools für die gemeinsame Zusammenarbeit von Menschen an unterschiedlichen Orten schlagartig gestiegen. Neben Kommunikationstools für Audio/Video-Übertragungen und Ticketmanagementsystemen war auch schnell der Wunsch nach einem großen Whiteboard, auf dem verschiedene Elemente grafisch dargestellt und mit vielen Menschen gleichzeitig an diesen gearbeitet werden kann, da.

Da miro.com genau diese Funktionalität als fertig entwickeltes Online-Produkt bietet, quasi ein unendlich großes Whiteboard für viele Hundert Beteiligte, wurde miro.com von einem ehemaligen Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil der Remote Working-Szene seit Corona.

Auch wenn Online-Tools nur einen Internetbrowser und Internet-Zugang als Einstiegshürde benötigen, ist die Nutzung eines solchen Angebot nicht immer intuitiv und selbsterklärend.

Da Manuel Marsch und Ralf Rückert, beides Agil Coaches und Technik-Liebhaber, sich schon seit länger mit dem Angebot von miro.com beschäftigt haben, um mit Kunden und Kollegen verteilt gut zusammen arbeiten zu können, haben sie nun Ihre besten Tipps und Kniffe in einem kurzweiligen ebook zusammengefasst.

Neben einer kurzen Historie von miro.com und des Herstellers Realtimeboards Inc., werden zuerst die Grundfunktionalitäten von digitalen Whiteboards erklärt. Dann folgt ein Kapitel mit handfesten praktischen Tipps und Hinweisen, rund um Frames, unterschiedliche Inhaltselemente und intelligente Plug-Ins (miro-Apps).

Im nächsten Kapitel wird eine Übersicht der standardmäßig vorhandenen Vorlagen (Templates) zum einfachen Durchblättern gegeben, was übersichtlicher ist als diese im Online-Verzeichnis anhand kleiner Vorschauen auszuwählen.

Abgerundet wird das ebook dann durch eine Übersicht der miro-Hotkeys und nützlicher Links mit weiteren Informationen zu miro.com.

„Das Buch soll kein umfangreiches Fachbuch mit langen Erklärungen sein, sondern eine kleine praktische Tipp-Sammlung von Praktikern für Praktiker und dazu noch anschaulich mit vielen Abbildungen und Illustrationen zu schnellen anwenden.“, so Manuel Marsch einer der Autoren. „Als Agile Coaches denken wir auch bei Buchprodukten „agile“ und inkrementell, daher ist ein amazon-kindle-ebook ein erster und logischer Schritt, schnell etwas auf den Markt zu bringen, danach werden wir dieses aber an die Bedürfnisse der Leser anpassen und weiterentwickeln“, so Marsch weiter.

Das ebook „Top-Tipps für kollaboratives Arbeiten mit miro-Whiteboards“ ist ab sofort über die amazon.de-Webseite zu bestellen.

Link zum eBook: https://amzn.to/3fpGAzy

Hochheim, 18.6.2020

Über Manuel Marsch:

Manuel Marsch ist seit über 15 Jahren als Unternehmensberater, Agile Coach und Management-Berater tätig. Er ist zertifizierter Scrum Master, Scrum Product Owner und Scaled Agile Framework® Programm Consultant (SPC) sowie SAFe® RTE.

Seit Kindheitstagen beschäftigt er sich schon mit Technik und Computern und hat eine Vorlebe für kleine, aber feine Tools, die Mensch und Unternehmen befähigen produktiver zu arbeiten.

In seiner Freizeit ist er als Autor für Kurzgeschichten und Komisches und Erfinder für allerlei praktischen Dinge tätig.

Ralf Rückert

Ralf Rückert ist als Business- und Live-Coach, Agile Coach und Management-Berater tätig. Er blickt auf eine mehr als 30-jährige Karriere im IT- und Projekt-Management zurück. Er ist zertifizierter Scrum Master, Scaled Agile Framework® Programm Consultant (SPC) sowie NLP-Master (DVNLP).

Wenn ihm seine Kinder und sein junger Hund Zeit lassen, ist er immer auf der Suche nach praktischen Werkzeugen und Methoden für sich und seine Klienten um produktiver und effizienter zu werden.