Deutscher Betriebsräte-Preis 2023 – Die Nominierten

Die Nominierten für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2023 sind gesetzt. 12 betriebliche Interessenvertretungen hat die Experten-Jury auf die Shortlist für die Hauptpreise – in Gold, Silber und Bronze – sowie die Auszeichnungen in drei weiteren Sonderkategorien gesetzt. Insgesamt haben sich mehr als 75 Gremien beworben.

Die Nominierten für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2023 in alphabetischer Reihenfolge:

-ArianeGroup GmbH, Bremen (Betriebsrat)

-Commerzbank AG, Düsseldorf (Gesamtbetriebsrat)

-Essity Operations GmbH, Neuss (Betriebsrat)

-Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein (Betriebsrat)

-INEOS Solvents Germany GmbH, Herne (Betriebsrat)

-K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Werra, Philippsthal (Betriebsrat)

-KBF gGmbH, Mössingen (Betriebsrat)

-Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Aschaffenburg (Betriebsrat)

-Siemens AG, München (Gesamtbetriebsrat)

-Unilever Deutschland GmbH, Heilbronn (Betriebsrat)

-Wipak Walsrode GmbH & Co. KG, Walsrode (Betriebsrat)

-ZF Friedrichshafen AG, Ahrweiler (Betriebsrat)

Der Deutsche Betriebsräte-Preis ist eine Initiative der Zeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ aus dem Bund-Verlag, Frankfurt, und wird in diesem Jahr bereits zum 15. Mal vergeben. Preiswürdig sind Mitbestimmungs-Initiativen, die beispielsweise zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Erhalt von Arbeitsplätzen oder zur Bewältigung von Krisen im Betrieb führen oder geführt haben. Schirmherr des bundesweit vielbeachteten Preises ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Am 9. November 2023 wird in Bonn, im Rahmen des 20. Deutschen Betriebsräte-Tags betriebsraetetag.de, der Vorhang gelüftet. In Anwesenheit von Festrednerin Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, werden Preisträger und Nominierte offiziell geehrt. Erwartet werden wieder bis zu 1.000 Besucher und Gäste.

Erste Informationen zu den nominierten Projekten in Kürze unter www.dbrp.de.

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählt auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“.

